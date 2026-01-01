יום חמישי, 01.01.2026 שעה 10:46
כדורגל ישראלי  >> ליגה ב'
ליגה ב' 25-26
 ליגה ב צפון א 
00-00בני ממבע1
00-00אחווה כפר מנדא2
00-00הפועל בני בענה3
00-00הפועל דיר חנא4
00-00הפועל בני עין מאהל5
00-00הפועל בני ג'דידה6
00-00בית"ר נהריה7
00-00מכבי בני אבטין8
00-00מכבי בני ג'דידה9
00-00מכבי אחווה שעב10
00-00מ.כ. שפרעם11
00-00איחוד בני סמיע12
00-00בני מג'אר13
00-00הפועל כאוכב14
00-00מכבי בני אבו סנאן15
00-00מ.ס. צעירי כפר מנדא16
 ליגה ב דרום א 
3413-2914הפועל לוד1
3212-4214מכבי עמישב פ"ת2
3214-3014הפועל מחנה יהודה3
2913-2014בית"ר ר"ג4
2316-2414הפועל הוד השרון5
2220-2414הכח עמידר ר"ג6
2117-2114הפועל קרית אונו7
1920-2214בית"ר כפ"ס8
1823-2114מ.ס. בני יפו אורתודוקסים9
1725-2314בית"ר ת"א חולון10
1419-1713א.ס חולון מור 11
1418-1214בית"ר פ"ת12
1121-1814עירוני בית דגן13
1137-1214מכבי כפר יונה 14
730-1413הפועל כפר קאסם15
140-914בני ג'לג'וליה 16
 ליגה ב דרום ב 
328-3014מ.כ. שדרות1
3112-3014עירוני בית שמש2
2710-3114מ.ס. רמלה3
2713-2914מ.ס. שיכון המזרח4
2417-3714עירוני אשקלון5
2418-2814בני אילת6
2321-2014בני אשדוד7
2215-3414מ.כ. ערד8
2222-2914מכבי נתיבות9
2122-3214הפועל ירוחם10
2025-3614הפועל שגב שלום11
1919-2214איחוד צעירי אבו גוש 12
1230-1914בית"ר קרית גת13
641-1614מכבי באר יעקב 14
552-2014מכבי ב"ש15
089-114מכבי שעריים16

שחקן ליגה ב' שפגע בקוון הורחק עד תום העונה

הדיין לא הקל בעונשו של אדם בדיר, שחקן הפועל כפר קאסם. מתוך דו"ח השופט: "תפס ידי בחוזקה, הניף ידו בתנועה מאיימת וחבט בחוזקה בחזהו של הקוון"

|
קוון במשחק כדורגל (יונתן גינזבורג)
קוון במשחק כדורגל (יונתן גינזבורג)

בית הדין המשמעתי של ההתאחדות לכדורגל לא הקל כלל עם אדם בדיר, שחקנה לשעבר של הפועל כפר קאסם שועאע, מליגה ב' דרום א'. כזכור, המשחק בין הפועל כפר קאסם שועאע לא.ס חולון מור לא הגיע לסיומו, נוכח חבטה מצד השחקן לעברו של הקוון, כפי שפורסם ב-ONE. המאמן ציין כי השחקן סיים את דרכו במועדון, כשהוא כלל לא העלה בדעתו להגיב או להביא התנצלות בנושא.

נוכח כך, אדם בדיר, עלה אתמול (רביעי) לדין בגין שלושה סעיפי אישום: "פגיעה גופנית בשופט המשחק", "העלבת שופט המשחק" ו"הפרת סדר", כשבשני הסעיפים הראשונים יצא השחקן אשם ובסעיף האחרון יצא זכאי. נוכח כך, השית הדיין, עו"ד ישראל שמעוני, על השחקן, עונש הרחקה, בפועל, עד לתאריך 31/07/2026, כלומר עד תום העונה הנוכחית, 2025/26.

בדיון עצמו, אליו לא הגיע השחקן, אדם בדיר, נכחו מול הדיין ולדימיר טרסנקו, שופט המשחק וכך גם אברהים קאווי סרסור, מאמן הפועל כפר קאסם שועאע. המועדון, יצא אשם אף הוא תחת הסעיף "פגיעה גופנית בשופט המשחק" ועל כך נענש בקנס כספי בגובה 3,000 שקלים ועונש על תנאי בדמות הפסקת פעילות, בכל הרשעה חוזרת באחריות להפסקת המשחק. נקבע גם 0:3 טכני לחולון.

כדור כדורגל (יונתן גינזבורג)כדור כדורגל (יונתן גינזבורג)

פרוטוקול הדיון

מר סרסור: "אדם בדין לא יגיע לדיון".

מר טרסנקו: "אני שפטתי את המשחק הנדון. אני רשמתי את הדו"ח שהקריא ביה"ד. הוא נרשם כשעתיים לאחר המשחק. אני מאשר את הדו"ח. רציתי להוסיף שגם מנהל הקבוצה וגם המאמן באו בסיום התנצלו ואמרו שבאסה שזה קרה והשחקן בייש אותם.

"רשמתי את זה בדו"ח. שלחתי את הדו"ח למשבץ והוא הורה לי לא לכתוב את זה בדו"ח אלא להגיד את זה בדיון. אני לא ראיתי שהשחקן פגע בחזה של העוזר. ברגע שזה קרה הייתי עם פנים לשחקנים ושמעתי את העוזר מגיע אלי ואומר שהשחקן נתן לו מכה. התחיל בלגן והעוזר אמר שנתן לו מכות וביקש כי אפסיק את המשחק.

"שרקתי להפסקת המשחק. הגעתי לחדר הלבשה, התקשרתי למשבץ ושאלתי מה לעשות והוא אמר לי שלא להמשיך במשחק. בקשר לדפיקות בדלת בסיום, נאמר לי כי אלה היו דפיקות של המאבטחים שרצו לדעת אם ממשיכים או לא".

מר סרסור: "השיפוט היה טוב. המשחק היה למופת. לא הבנתי על מה הופסק המשחק. אדם בדיר הוא מלך השערים שלי. לפני כמה חודשים חבר שלו נפטר והוא לקח את זה קשה. אדם בדיר תפס לשופט את היד ודיבר לא יפה. אדם הורחק, הוא יוצא ופתאום אני מסתכל ורואה שהקוון מתפרץ ואומר לשופט להפסיק את המשחק.

"לא ראיתי את המגע בין המורחק לקוון. לא יודע למה אדם בדיר לא הגיע למשחק. התנהגותו פסולה ואני העפתי אותו מהקבוצה וניתקתי אותו מהקבוצה בווטסאפ. הוא תפס את היד וקילל את השופט והגיע לו להיות מורחק אבל למה הקוון מתפרץ ומבקש להפסיק את המשחק. השחקן שלי אשם ותן לו הרחקה לשמונה משחקים".

החלטה

"עדות השופט הדו"ח שהגיש וגרסת נציג הקבוצה מתכנסות למסקנה אחת: מחמת פגיעה גופנית של בדיר אדם (אשר בחר שלא להתייצב לדיון) הופסק המשחק מיום 26/12/25 בין הנאשמת לקבוצת א.ס מור חולון. לאלה יש להוסיף כי הראיות מלמדות כי הלה גם תפס את ידו של השופט טרם הרחקתו וקילל אותו בסמוך לאחר מכן".

דו"ח השופט

"תיאור האירוע: בדקה ה-86 שרקתי לעבירה לטובת קבוצת א.ס חולון מור. כוונתי הייתה להוציא כרטיס צהוב לשחקן של הפועל כפר קאסם בגין העבירה. ברגע זה, שחקן מספר 16 של הפועל כפר קאסם (להלן: "השחקן") רץ לעברי בצורה מאיימת, תפס את ידי בחוזקה כדי למנוע ממני להוציא את הכרטיס, והחל לצרוח לעברי: "אתה פראייר! למה אתה שורק על זה?!

"בשל המגע הפיזי והתנהגותו המבזה, הוריתי לשחקן על כרטיס אדום וביקשתי ממנו לעזוב את תחומי המגרש. בזמן יציאתו, השחקן המשיך להטיח קללות קשות כלפי צוות השיפוט. בעודו עובר ליד עוזר השופט (יובל נויברג), השחקן הניף את ידו בתנועה מאיימת וחבט בחוזקה בחזהו של עוזר השופט”.

החלטה על הפסקת המשחק: “לאור האלימות הפיזית כלפי צוות השיפוט ותחושת חוסר הביטחון במגרש, החלטתי על הפסקת המשחק באופן מיידי בדקה ה-86. צוות השיפוט ירד לחדר ההלבשה בליווי”.

לאחר המשחק: “בזמן שהותנו בחדר השופטים, נשמעו דפיקות חזקות וחוזרות על הדלת מצד גורמים שלא זוהו, מה שאילץ אותנו להזמין ניידת משטרה למקום כדי לאבטח את יציאתנו מהאצטדיון.; הפסקת משחק; פיצוץ משחק".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */