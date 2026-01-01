יום חמישי, 01.01.2026 שעה 09:00
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4620-5118ברצלונה1
4216-3618ריאל מדריד2
3716-3318אתלטיקו מדריד3
3515-3116ויאריאל4
3317-2217אספניול5
2819-2917בטיס6
2319-2017סלטה ויגו7
2324-1618אתלטיק בילבאו8
2220-2317אלצ'ה9
2026-2417סביליה10
2022-1317חטאפה11
1820-1717אוססונה12
1824-1917מיורקה13
1820-1417אלאבס14
1820-1317ראיו וייקאנו15
1725-2117ריאל סוסיאדד16
1626-1617ולנסיה17
1533-1517ג'ירונה18
1126-717אוביידו19
1029-1716לבאנטה20

רוברטו קרלוס מבהיר: לא עברתי התקף לב

הברזילאי האגדי שנותח, עשה סוף לשמועות בפוסט: "עברתי הליך רפואי מונע שתוכנן מראש, זה הצליח ואני מרגיש טוב. בטוח שאחזור בקרוב לכשירות מלאה"

|
רוברטו קרלוס (אינסטגרם)
רוברטו קרלוס (אינסטגרם)

רוברטו קרלוס נאלץ להרגיע ביממה האחרונה את אוהדיו ברחבי העולם, לאחר גל שמועות ודיווחים כוזבים על מצבו הבריאותי. אגדת ריאל מדריד ונבחרת ברזיל, בן 52, עבר הליך רפואי בלבו בבית חולים בסאו פאולו, אך מבהיר: לא מדובר בהתקף לב, ומצבו טוב.

רוברטו קרלוס אושפז ביום שני האחרון בבית החולים ‘וילה נובה סטאר’ לאחר שהגיע במקור לבדיקה שגרתית. במהלך סדרת בדיקות שנערכה לו זוהתה חסימה בעורק והרופאים המליצו על ביצוע אנגיופלסטיה (הליך להרחבת כלי דם חסומים). ההליך בוצע עוד באותו היום, עבר בהצלחה וללא סיבוכים, זאת בניגוד לדיווחים כי הניתוח הסתבך והתארך לשלוש שעות.

בעקבות שמועות שנפוצו ברשתות החברתיות, פרסם המגן האגדי הודעה אישית שבה ביקש לשים סוף לחרושת השמועות. “אני רוצה להבהיר, עברתי הליך רפואי מונע, שתוכנן מראש יחד עם הצוות הרפואי שלי”, כתב הברזילאי באינסטגרם, “ההליך הצליח ואני מרגיש טוב. לא עברתי התקף לב. אני מתאושש היטב ובטוח שאחזור בקרוב לכשירות מלאה ולמחויבויות המקצועיות והאישיות שלי”.

רוברטו קרלוס (חגי מיכאלי)רוברטו קרלוס (חגי מיכאלי)

בית החולים מסר כי רוברטו קרלוס מתאושש בצורה משביעת רצון, מצבו הקליני יציב, הוא ללא תסמינים ונמצא בהשגחה ביחידת טיפול נמרץ בהתאם לפרוטוקול הרפואי. עוד צוין כי האנגיופלסטיה בוצעה בהצלחה מלאה וללא אירועים חריגים.

האם ריאל טעתה עם אנדריק וחלום המונדיאל

זו אינה הפעם הראשונה בשנה האחרונה שבה מצבו הבריאותי של רוברטו קרלוס מעורר דאגה: באפריל 2025 הוא נאלץ לדחות נסיעה מתוכננת לנפאל, לאחר שסבל מ”מחלה פתאומית”, כך לפי מארגני האירוע שבו היה אמור להשתתף. כעת, לפחות לפי דבריו ודברי הרופאים, אין מקום לדאגה - והכוכב הברזילאי בדרך לחזרה לשגרה.

הוספת תגובה



