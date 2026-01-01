רוברטו קרלוס מבהיר: לא עברתי התקף לב

רוברטו קרלוס נאלץ להרגיע ביממה האחרונה את אוהדיו ברחבי העולם, לאחר גל שמועות ודיווחים כוזבים על מצבו הבריאותי. אגדת ריאל מדריד ונבחרת ברזיל, בן 52, עבר הליך רפואי בלבו בבית חולים בסאו פאולו, אך מבהיר: לא מדובר בהתקף לב, ומצבו טוב.

רוברטו קרלוס אושפז ביום שני האחרון בבית החולים ‘וילה נובה סטאר’ לאחר שהגיע במקור לבדיקה שגרתית. במהלך סדרת בדיקות שנערכה לו זוהתה חסימה בעורק והרופאים המליצו על ביצוע אנגיופלסטיה (הליך להרחבת כלי דם חסומים). ההליך בוצע עוד באותו היום, עבר בהצלחה וללא סיבוכים, זאת בניגוד לדיווחים כי הניתוח הסתבך והתארך לשלוש שעות.

בעקבות שמועות שנפוצו ברשתות החברתיות, פרסם המגן האגדי הודעה אישית שבה ביקש לשים סוף לחרושת השמועות. “אני רוצה להבהיר, עברתי הליך רפואי מונע, שתוכנן מראש יחד עם הצוות הרפואי שלי”, כתב הברזילאי באינסטגרם, “ההליך הצליח ואני מרגיש טוב. לא עברתי התקף לב. אני מתאושש היטב ובטוח שאחזור בקרוב לכשירות מלאה ולמחויבויות המקצועיות והאישיות שלי”.

בית החולים מסר כי רוברטו קרלוס מתאושש בצורה משביעת רצון, מצבו הקליני יציב, הוא ללא תסמינים ונמצא בהשגחה ביחידת טיפול נמרץ בהתאם לפרוטוקול הרפואי. עוד צוין כי האנגיופלסטיה בוצעה בהצלחה מלאה וללא אירועים חריגים.

זו אינה הפעם הראשונה בשנה האחרונה שבה מצבו הבריאותי של רוברטו קרלוס מעורר דאגה: באפריל 2025 הוא נאלץ לדחות נסיעה מתוכננת לנפאל, לאחר שסבל מ”מחלה פתאומית”, כך לפי מארגני האירוע שבו היה אמור להשתתף. כעת, לפחות לפי דבריו ודברי הרופאים, אין מקום לדאגה - והכוכב הברזילאי בדרך לחזרה לשגרה.