כך ברצלונה מתכוונת להקל על עזיבת טר שטגן

במקביל ליום הראשון של השנה האזרחית החדשה, נפתח היום חלון ההעברות של החורף. בעוד שעדיין לא ברור אם ברצלונה תוכל לצרף שחקנים כדי לחזק את ההגנה, דבר שתלוי באפשרויות הקיימות בשוק ובמצב הפייר פליי הפיננסי, בשלב זה התרחיש הסביר יותר הוא עזיבות. באופן ספציפי, הדלת עשויה להיפתח עבור מארק-אנדרה טר שטגן.

הבחירה של המועדון בקיץ האחרון לעמדת השוער הייתה ז’ואן גארסיה, ולמרות שהשוער הגרמני החלים לחלוטין מניתוח הגב שעבר ביולי ואף שיחק במשחק הפתיחה של גביע המלך מול גוודלחרה, הכוונה של ברצלונה ושל האנזי פליק ברורה: ז’ואן גארסיה הוא השוער הראשון.

לאור המצב הזה, טר שטגן הוא זה שצריך להחליט מה לעשות עם עתידו. הוא יכול לבחור למצוא קבוצה שבה יקבל דקות משחק וכך יהיה מועמד להגיע למונדיאל, לאחר שגם מאמן הנבחרת שלו וגם המנהל הספורטיבי של נבחרת גרמניה הזהירו אותו שאם הוא רוצה להיות בטורניר בארצות הברית, מקסיקו וקנדה, הוא חייב לשחק באופן קבוע במועדון, או לחלופין להישאר בברצלונה ולקבל תפקיד משני.

מארק-אנדרה טר שטגן (IMAGO)

למרות שכרו הגבוה, ברצלונה מוכנה להקל על יציאה שלו בהשאלה כבר בינואר, גם במחיר של ספיגת חלק גדול משכרו. ג’ירונה מיצבה את עצמה כמועמדת לצרף את טר שטגן, כאשר מאמנה מיצ’ל שיבח אותו השבוע, זאת לאחר שדומיניק ליבקוביץ’ סירב לשחק בגביע המלך במטרה לעזוב בהשאלה לגנואה בינואר.

למרות שג’ירונה יכולה להרשות לעצמה לשלם רק מיליון אירו מתוך שכרו של השחקן, ברצלונה לא תתנגד למעבר של טר שטגן למועדון הקטלוני כחלק מניסיונותיה להקל על עזיבתו, מאחר שמדובר בדרך עבור השחקן לחזור לשחק ולהציב את עצמו באור הזרקורים, במיוחד בשנה של מונדיאל, ולאחר מכן להחליט על עתידו בקיץ.