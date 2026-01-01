מודריץ': מוריניו גרם לכריסטיאנו רונאלדו לבכות

לוקה מודריץ’, קשר מילאן ושחקן ריאל מדריד לשעבר, חשף כי ז’וזה מוריניו גרם לכריסטיאנו רונאלדו לבכות בתקופתו במועדון הספרדי, לאחר שלא רדף אחרי שחקן יריב כדי להגן. בראיון ל’קוריירה דלה סרה’, קרואטי הוותיק הסביר שמוריניו היה המאמן הקשוח ביותר, ואף אמר ש“ראיתי אותו גורם לכריסטיאנו רונאלדו לבכות בחדר ההלבשה, אדם שנותן את כולו על המגרש, רק בגלל שבפעם אחת הוא לא רדף אחרי המגן של היריבה. מוריניו מאוד ישיר עם השחקנים, אבל הוא כן וישר”, הצהיר.

“הוא התייחס לסרחיו ראמוס ולשחקן החדש בדיוק באותה צורה: אם היה לו משהו לומר לך, הוא היה אומר אותו. גם מסימיליאנו אלגרי כזה: הוא אומר לך בפנים מה נכון ומה לא. יושר הוא דבר יסודי”, אמר מודריץ’, והוסיף כי עבורו מוריניו הוא “מיוחד, גם כמאמן וגם כאדם”.

“הוא זה שרצה אותי בריאל מדריד. בלי מוריניו, לעולם לא הייתי מגיע. הדבר היחיד שאני מצטער עליו הוא שהיה לי אותו רק עונה אחת”, אמר מודריץ’, שלגבי קרלו אנצ’לוטי הוסיף: “הוא מספר אחד”.

לוקה מודריץ' וקרלו אנצ'לוטי (רויטרס)

“קשה למצוא את המילים. בגלל האישיות שלו, לא רק בגלל היכולות שלו על הקווים. דיברנו על מילאן פעמים רבות כשהיינו במדריד. המקום הזה היה מיוחד גם עבורו. אני זוכר שכאשר פגשתי אותו, הוא היה לבד בעיר. הוא התקשר אליי ואמר: ‘בוא, בוא לאכול איתי ערב’. דיברנו שעות, על הכל. על כדורגל, על משפחה, על החיים. בדרך כלל מאמנים לא נותנים אמון בשחקנים שלהם. הוא כן”, הסביר.

הוא ציין מאמן שהיה לו בילדותו, טומו באשיץ’, כמאמן החשוב ביותר בחייו להשגת היעדים שאליהם הגיע, והבהיר שהוא לא אוהב כשנשאל: “ליאו מסי או כריסטיאנו רונאלדו?”.

“הם הגדירו תקופה. אני מרגיש קרוב יותר לכריסטיאנו כי שיחקתי איתו, הוא היה חברי לקבוצה בריאל מדריד, ואני מבטיח לכם שהוא לא רק כדורגלן גדול, הוא אדם מדהים. אנשים לא יודעים את זה, אבל יש לו לב ענק, תמיד מוכן לעזור לאחרים. והוא אדם פשוט וצנוע”, אמר הקרואטי, והוסיף כי אין לו “שום ספק שהוא גם יוצא דופן. כשחקן, הוא נפלא”.

כריסטיאנו רונאלדו ולוקה מודריץ' (רויטרס)

הוא גם סקר את הקריירה הארוכה שלו ואת חייו, כולל המלחמה שגבתה את חייו של סבו, הודה שאם לא היה כדורגלן היה רוצה להיות מלצר, הוא למד בבית הספר למלונאות בוריק, סיפר שכילד היה אוהד מילאן בגלל אליל ילדותו זבונימיר בובאן, וגם אמר שהיה משוכנע שהקריירה שלו תסתיים בריאל מדריד. מודריץ’ אף הוסיף שהסוד שלו הוא “תשוקה” לכדורגל, ושהוא מרגיש אדם צנוע ורגיל עם חיים רגילים.