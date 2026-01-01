36 לשמפאני בניצחון על הניקס, וומבניאמה נפצע

שנת 2026 נפתחה ב-NBA עם מספר משחקים: סן אנטוניו שרדה רגעי חרדה סביב ויקטור וומבניאמה בדרך לניצחון צמוד על ניו יורק, וושינגטון הדהימה את מילווקי עם סל ניצחון בשנייה האחרונה, דנבר הסתדרה בלי ניקולה יוקיץ’ מול טורונטו, ושיקגו ניצחה את ניו אורלינס בסגל חסר.

סן אנטוניו – ניו יורק 132:134

ג’וליאן שמפאני רשם את משחק חייו עם שיא קריירה של 36 נקודות והוליך את הספרס לניצחון דרמטי על הניקס, במשחק רווי מתח שכלל גם פציעה מדאיגה של וומבניאמה. הכוכב הצרפתי סיים עם 31 נקודות ו-13 ריבאונדים ב־24 דקות בלבד, לפני שירד מהפרקט בצליעה לאחר מתיחה בברך, אך חזר לספסל בדקות הסיום והרגיע את הקהל הביתי. וומבניאמה רשם גם ציון דרך מרשים כשהפך לשחקן הגבוה בהיסטוריה שמגיע ל-300 שלשות בזמן הקצר ביותר.

הספרס מחקו פיגור דו-ספרתי ברבע האחרון עם 30:41, כאשר שמפאני צלף 12 נקודות ברבע הרביעי בלבד, כולל ארבע שלשות מחמש זריקות, וסיים עם 11 מ-17 לשלוש. דיארון פוקס הוסיף 26 נקודות וקלדון ג’ונסון 19. ג’יילן ברונסון קלע 29 נקודות לניקס ואף כמעט שלח את המשחק להארכה עם שלשה על הבאזר, אך זה לא הספיק. מיילס מקברייד עלה מהספסל כדי לקלוע 21 נקודות, 20 היו לקארל אנתוני טאונס ולג’ורדן קלרקסון.

ג'יילן ברונסון מול ג'וליאן שמפאני (רויטרס)

מילווקי – וושינגטון 114:113

סי.ג’יי מקולום היה גיבור המשחק עם סל ניצחון מכריע בשנייה האחרונה, שהעניק לוויזארדס ניצחון חוץ יוקרתי על הבאקס. אלכס סאר (11 ריבאונדים) ובאב קרינגטון הובילו את קלעי האורחת עם 20 נקודות כל אחד, מקולום סיים עם 18.

יאניס אנטטוקומפו סיפק ערב גדול עם 33 נקודות ו-15 ריבאונדים, אך הבאקס שוב לא הצליחו לשמור על יציבות בדקות ההכרעה. ריצת 3:13 של וושינגטון ברבע הרביעי העניקה לה יתרון משמעותי, ומילווקי אמנם חזרה למשחק, אך נכנעה לסיום קר רוח של מקולום.

כריס מידלטון חוגג עם סי.ג'יי מקולום (רויטרס)

טורונטו – דנבר 106:103

ללא ניקולה יוקיץ’ הפצוע בברכו, הנאגטס הצליחה לקטוע רצף של שני הפסדים ולרשום ניצחון חוץ קשה בקנדה. פייטון ווטסון בלט עם 24 נקודות, ג’מאל מארי הוסיף 21, יונאס ולאנצ’יונאס 17 והנאגטס החזיקו מעמד למרות סגל חסר במיוחד ופציעה נוספת של האחרון במהלך המשחק.

טורונטו כבר חשבה שכפתה הארכה, אך שלשה של ברנדון אינגרם על הבאזר נפסלה לאחר בדיקת וידאו. אינגרם סיים עם 30 נקודות, עמנואל קוויקלי קלע 20, סקוטי בארנס רשם טריפל דאבל של 20 נקודות, 14 ריבאונדים ו-10 אסיסטים, אך זה לא הספיק מול דנבר, שרשמה ניצחון חמישי רצוף על הראפטורס.

אוהדי דנבר (רויטרס)

שיקגו – ניו אורלינס 118:134

למרות היעדרם של שני הקלעים המובילים שלהם – ג’וש גידי וקובי ווייט, הבולס סיפקו הופעה התקפית מרשימה והביסו. אייזק אוקורו קבע שיא עונתי עם 24 נקודות, טרה ג’ונס הוסיף 20 נקודות ו-12 אסיסטים, וכל חמישיית הבולס סיימה בדאבל פיגרס.

זאיון וויליאמסון ניסה להשאיר את הפליקנס בתמונה עם 31 נקודות, וג’ורדן פול תרם 26 מהספסל, אך ניו אורלינס ספגה הפסד חמישי ברציפות. שיקגו שלטה בקצב, הענישה במתפרצות ופתחה פער דו-ספרתי ברבע האחרון, בדרך לניצחון משכנע ומעודד.