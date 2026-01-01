בהפועל ב"ש נושמים לרווחה: חמצן לכל המערכת

הפועל באר שבע חוזרת לעניינים. אחרי התבוסה המשפילה בחוץ לעירוני טבריה במחזור הקודם, החבורה של רן קוז'וק הצליחה להתאושש אמש (רביעי) בזכות ניצחון חשוב 1:4 בטרנר על הפועל ירושלים.

"הניצחון הזה כמו אוויר, חמצן לכל המערכת", סיכמו בבירת הנגב, "פתחנו את המשחק גרוע, כמו המחצית השנייה בטבריה, כאילו לא למדנו כלום, אבל הצלחנו להתאושש וגם להציג כדורגל טוב. זה עוד רחוק ממה שאנחנו מצפים, יש עוד בעיות שצריך לתקן. המבחן שלנו כעת זה לחזור לנצח בחוץ וסכנין זה עוד מבחן בדרך".

בבאר שבע שחררו הרבה לחץ אחרי הניצחון והיו מרוצים מאוד מהמחצית השנייה שהזכירה תקופות טובות יותר העונה. במועדון החמיאו לרן קוז'וק שידע להכין את הקבוצה אחרי הלה הקשה נגד טבריה. קוז'וק החמיא לשחקנים על האופן שהתמודדו עם הפיגור וידעו להרים את עצמם תוך כדי המשחק וגיבה את המחליפים נגד שדרות שקיבלו לא מעט ביקורות.

רן קוז'וק (מרטין גוטדאמק)

איגור זלאטנוביץ’ שהחמיץ בהתחלה, אבל כבש שער גדול בעקב, קיבל מחמאות, כמו גם אמיר גנאח שכבש שער ראשון העונה. גם שי אליאס שנכנס במחצית השנייה כבש שער נהדר בנגיחה והוא השחקן הראשון העונה שנכנס לסטטיסטיקה כשחקן שעולה מהספסל וכובש.

בבאר שבע שמחים מחזרתו של קינגס קאנגווה מנבחרת זמביה אחרי שהודחה השבוע מאליפות אפריקה. קאנגווה שוחח עם רן קוז'וק ומנהל הקבוצה אביתר אילוז ואמר שיגיע בזמן לקראת בני סכנין, כאשר נחת הלילה בישראל ויגיע לאימון הבוקר. בקבוצה כיום מבינים שהחשיבות של קאנגווה משמעותית במערך ומקווים שחזרתו תרים את היכולת של כל הקבוצה במשחקים הקרובים.

קינגס קאנגווה (רדאד ג'בארה)

כמו כן, בקבוצה מהנגב ממשיכים באיתור מועמדים בכירים שיוכלו לחזק את הסגל בצורה משמעותית. המטרה של קוז'וק להתחזק בקשר אחורי ושני קיצוניים שאחד מהם יוכל לשחק כחלוץ. בבאר שבע מנסים גם אפשרויות בהעברה חופשית והשאלה עם אופציה בסיום העונה.