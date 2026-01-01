"בפעם הראשונה העונה - נראים כמו מכבי חיפה"

במכבי חיפה לא יכולים שלא להתמוגג ולהיות מרוצים בסיום המפגש מול מ.ס אשדוד לנוכח היכולת והניצחון הגבוה 0:4 שהוכיחו שמשהו טוב קורה בצד הירוק של הכרמל. הקבוצה של ברק בכר שטפה את המגרש והוכיחה עד כמה כישרון היה חבוי בקבוצה לאורך לא מעט מחזורים השנה שהוציאו את הירוקים בשלב מוקדם של העונה מהמרוץ על האליפות.

מכבי חיפה של אתמול הגיעה לאשדוד עם מספר רב של שחקנים חסרים, בראשם צמד הבלמים עבדולאי סק ושון גולדברג, כמו גם עלי מוחמד, אבל בידיעה שהמשחק הזה יהיה מבחן אמיתי למחליפים. במועדון מציינים בסיפוק שמי שעמדו בהצלחה במרכז ההגנה היו צמד הבלמים תוצרת מחלקת הנוער, ליסב עיסאת שהציג אתמול את משחקו הטוב ביותר העונה ואלעד אמיר שלמרות הססנות בתחילת המשחק שכמעט עלתה בשער חובה, השתפר מאוד תוך כדי משחק וגילה יכולת טובה.

בקבוצה לא מסתירים את שביעות הרצון מהשניים, כמו גם מינון פיינגזיכט, גם הוא תוצר מחלקת הנוער שנכנס כמחליף. אגב, הסיפור הפיקנטי מאחורי ההחלטה לשלב את ינון על חשבון עיסאת נבעה מכך שבמכבי חיפה חששו שליסב יקבל צהוב חמישי ולא יוכל לשחק בדרבי: "למדנו מהמקרה של יילה בטאי מול ריינה והפעם לא לקחנו סיכונים מיותרים כדי שלא חלילה ליסב יספוג בטעות צהוב שני", אמרו בקבוצה.

ליסב עיסאת יוצא קדימה (רדאד ג'בארה)

"נראינו אתמול מול אשדוד בפעם הראשונה העונה כמו מכבי חיפה שכולם רוצים לראות. יש כאן היום קבוצה שמחה וממושמעת, וזה למעשה הסוד הגדול שלנו, במיוחד כאשר ברק בכר מצא כרגע את האיזון בין מערכי הקבוצה שהופך אותנו לקבוצה שכובשת שערים מצד אחד, ומצד ממעטת לספוג. אנחנו משחקים כקבוצה ולא כזאת שנשענת על יחידים וזה אחד ההבדלים שלשמם הוחלט להחזיר את ברק במקום דייגו פלורס", אמרו בסיפוק בקבוצה.

אתמול מול אשדוד, למי שהיה ספק, ניתן היה להיווכח שליאור רפאלוב, לצד החלטות פחות טובות השנה, הצליח גם לצרף שחקני חיזוק שמתחילים לתת את התפוקה שמצפים מהם. בראש הסולם עומד קנג'י גורה שהיה מעורב אתמול בשלושה מתוך ארבעה השערים הראשונים שנכבשו. גורה, מאז המשחק מול בית"ר ירושלים שם נכנס כמחליף וכבש, זוכה לקרדיט ומחזיר בגדול – והוא לא לבד. במכבי חיפה מציינים גם את גם פיטר אגבה שפתח על חשבונו של עלי מוחמד, תיקל, חילץ כדורים וגם איים יותר מפעם על השער כאשר גולת הכותרת הייתה כאשר גם כבש את השער השני שסלל את הדרך לניצחון.

פיטר אגבה מאושר (רדאד ג'בארה)

אחד השינויים המרכזים שבחיפה מציינים הוא את הסטתו של דולב חזיזה לעמדת הקשר ה-10. חזיזה נמצא בכל מקום במגרש ונראה שחזר ליהנות מכדורגל, כשאתמול המשיך את היכולת הטובה מהגביע וכבש שער נהדר. אחד השחקנים שבאופן מפתיע לא שותף היה מיכאל אוחנה, שכמו בגביע גם הפעם זכה לעדיפות כמחליף, כמו גם מתיאס נהואל שלא מתוכנן להישאר בינואר. ההחלטה שלא לתת לאוחנה דקות נובעת כך מספרים בקבוצה מהרצון לאפשר לאוחנה חלוקת עומסים נכונה לקראת החודש העמוס שמצפה לקבוצה. במקביל, ייתכן שגם העובדה שנהואל זוכה לדקות משחק תאפשר ביתר קלות למצוא לו קבוצה חדשה אליה יוכל לעבור.

בכר: חובת ההוכחה היא עלי

בסיום המשחק כל שחקני הסגל, כולל סוף פודגוראנו שלא שותף, הגיעו ליציע כדי להודות לקהל שעודד והריע להם.