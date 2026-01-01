דני אבדיה קלע הלילה (בין רביעי לחמישי) 17 נקודות והוסיף 7 ריבאונדים ו-7 אסיסטים בהפסד 124:95 של פורטלנד לאוקלהומה, שהיה ה-20 של הטרייל בלייזרס העונה. בתקשורת האמריקאית ניתחו את המשחק של הישראלי ומאמן היריבה פרגן.

“דני אבדיה מצא את עצמו בטריטוריה לא מוכרת”, נכתב בארה”ב. “דני אבדיה הוא טרייל בלייזר אמיתי. חוקר חסר פחד שלא מחפש שבילים אל הטבעת, אלא יוצר אותם, מוריד את הראש ומוכן לספוג מגע. זו אחת הסיבות המרכזיות לכך שהפורוורד של פורטלנד הגיע עם ממוצע של 9.7 זריקות עונשין למשחק, נתון שמציב אותו במקום השני ב-NBA. מעליו נמצא רק לוקה דונצ’יץ’ עם 11.8”.

“אבל כאשר אבדיה ניסה לפלס את דרכו אל הטבעת כבר בתחילת הרבע הראשון עם חדירה אגרסיבית, הוא נתקל בטריטוריה לא מוכרת. הגנה של הת’אנדר שהיא צפופה מדי כדי לעבור דרכה, ומסוכנת לא פחות, מאחר שהיא מאוישת בשומרים מהטובים בליגה. בין אותם שומרים נמצא גם שיי גילג’ס אלכסנדר, שעצר את החדירה של אבדיה כאשר שלח יד חדה למטה וחטף את הכדור. לא נשרקה עבירה, למרות מאמציו של אבדיה להבליט את המגע”, הוסיפו בארה”ב.

דני אבדיה (רויטרס)

“זה התברר כדפוס שחזר על עצמו, כאשר אוקלהומה הגנה על אבדיה לאורך כל הערב מבלי לבצע עבירות. היא השתמשה בידיים פעילות ומדויקות כדי לחטוף כדורים בחדירות, והפגינה משמעת בסגירות על הקלעים כאשר אתגרה זריקות מבלי להיכנס לרגל המתוחה שלו”, טענו.

מאמן אוקלהומה מארק דייגנולט נשאל על הדרך שבה קבוצתו הגנה על דני אבדיה והגבילה אותו ל-7 זריקות עונשין, מתחת לממוצע שלו שעומד על 9.7, ואמר: “היה ברור שיהיו לו מספר הזדמנויות לזרוק. הוא הולך להיות במצב התקפי כל הזמן. ועדיין צריך להיות פיזיים מולו. חשבתי שהמשמעת שלנו הייתה די טובה”.