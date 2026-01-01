יום חמישי, 01.01.2026 שעה 06:57
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
79%3277-346929דטרויט פיסטונס
67%3085-323727ניו יורק ניקס
64%3086-330028בוסטון סלטיקס
59%3135-317827פילדלפיה 76'
55%3634-369531קליבלנד קאבלירס
54%3304-337728מיאמי היט
53%3418-342530טורונטו ראפטורס
52%3519-345129שיקגו בולס
50%3248-324428אורלנדו מג'יק
45%3728-370431אטלנטה הוקס
40%3472-335830מילווקי באקס
35%2965-286526ברוקלין נטס
34%3407-335529שארלוט הורנטס
25%3469-317928וושינגטון וויזארדס
17%3620-331130אינדיאנה פייסרס
 מערב 
86%3019-339428אוקלהומה ת'אנדר
72%3433-364529דנבר נאגטס
70%3083-323227סן אנטוניו ספרס
69%2910-315326יוסטון רוקטס
63%3462-355930מינסוטה טימברוולבס
62%3050-300426לוס אנג'לס לייקרס
57%3389-349430גולדן סטייט ווריורס
57%3184-324528פיניקס סאנס
41%3390-334929ממפיס גריזליס
40%3603-349630פורטלנד בלייזרס
39%3550-342128יוטה ג'אז
37%3507-339930דאלאס מאבריקס
32%3150-310428לוס אנג'לס קליפרס
28%3541-323429סקרמנטו קינגס
26%3814-357531ניו אורלינס פליקנס

17 נקודות לאבדיה, פורטלנד נכנעה לאוקלהומה

הישראלי הוסיף 7 ריבאונדים ו-7 אסיסטים, אך נתקל ביריבה הקשה בליגה וקבוצתו נכנעה 124:95 בדרך להפסד מספר 20 העונה. 30 נקודות לגילג'ס אלכסנדר

|
דני אבדיה (רויטרס)
דני אבדיה (רויטרס)

דני אבדיה סיפק משחק אינטנסיבי ועמוס דקות מול אחת ההגנות הקשוחות בליגה, גם אם הערב כולו נטה בבירור לכיוון של הת'אנדר. הפורוורד הישראלי היה מהשחקנים הפעילים ביותר של הבלייזרס, ניסה לייצר בכל דרך, ולקח על עצמו תפקיד מרכזי בהנעת ההתקפה גם כשהכל הפך למסובך בהפסד 124:95 שהוריד את קבוצתו למאזן 20:14.

כבר מהרגעים הראשונים אבדיה חיפש את הצבע באגרסיביות אופיינית, עם חדירות חזקות וכניסה למגע. זו בדיוק הסיבה שהוא נחשב לאחד השחקנים שמגיעים הכי הרבה לקו העונשין העונה, אך מול ההגנה של אוקלהומה הוא נתקל בקיר. הידיים הפעילות והמשמעת ההגנתית של היריבה הגבילו אותו, ולעיתים גם מנעו ממנו את השריקות שהוא רגיל לקבל.

למרות זאת, אבדיה לא נעלם מהמשחק. הוא המשיך לחדור, להניע כדור ולחפש את החברים, גם במחיר של איבודים. התוצאה הייתה ערב מעורב, שבו לצד מהלכים חכמים ויצירתיים נרשמו גם טעויות שנבעו מהלחץ המתמיד שהפעילה ההגנה של הת'אנדר.

דני אבדיה (רויטרס)דני אבדיה (רויטרס)

אבדיה סיים את המשחק עם 17 נקודות, 7 ריבאונדים ו-7 אסיסטים ו-7 איבודים ב-32 דקות. הוא קלע 5 מ-14 מהשדה (1 מ-4 מחוץ לקשת) ו-6 מ-7 מקו העונשין, נתון שממחיש עד כמה היה מעורב כמעט בכל אספקט של המשחק. מנגד, היעילות נפגעה: הוא קלע ב-5 מ-14 מהשדה, כולל 1 מ-4 מחוץ לקשת, ורשם גם 7 איבודים.

המאבק האישי שלו מול שיי גילג'ס אלכסנדר (30 נקודות) סימל היטב את הערב כולו. באחת החדירות הראשונות ניסה אבדיה לייצר עבירה, אך הכדור נשלף מידיו בלי שריקה. זה הפך לדפוס חוזר, כאשר ההגנה המקומית הצליחה לשמור עליו חזק, בלי להיכנס לפאולים מיותרים.

מעבר לסטטיסטיקה, התרומה של אבדיה הורגשה בעיקר במאמץ. הוא לא הפסיק לזוז, ירד לריבאונדים, דחף את הקצב כשיכול היה וניסה לשמור את קבוצתו בתמונה, גם כשהפער הלך וגדל. זה היה ערב שבו נדרש ממנו לעבוד קשה על כל נקודה וכל מסירה.

נלחם. אבדיה (רויטרס)נלחם. אבדיה (רויטרס)

בסופו של דבר, המשחק הזה שיקף היטב את מצבו של אבדיה בתקופה האחרונה: שחקן שמקבל אחריות רחבה, מנסה להוביל, אך לעיתים משלם מחיר מול יריבות איכותיות במיוחד. גם בערב לא פשוט, הוא עדיין סיים עם שורה סטטיסטית מלאה שמדגישה את הרבגוניות שלו.

עבור הבלייזרס, זה היה עוד משחק מאתגר מול יריבה עדיפה, אך עבור אבדיה מדובר בעוד ציון דרך בלמידה ובהתמודדות עם הגנות מהסוג הקשוח ביותר. גם כשהדרך לצבע נחסמת, הוא ממשיך לנסות לפרוץ אותה.

/* LAST / NEXT ROUNDs */