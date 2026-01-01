אכזבה בנתניה: נראינו רע, יש ירידה מסוימת

אכזבה גדולה במכבי נתניה לאחר ההפסד אמש (רביעי) 2:0 להפועל פתח תקווה, שהוריד את הקבוצה לראשונה מזה מספר מחזורים אל מחוץ למקום המוביל לפלייאוף העליון בתום העונה הסדירה. למעשה, מהרגע הראשון היהלומים לא הופיעו והשער שספגו בשלב מוקדם, אילץ אותם לרדוף אחרי הקבוצה של עומר פרץ, מה שלא עזר.

“נראינו רע מאוד אתמול, יש ירידה מסוימת, אבל עדיין יש פה קבוצה מספיק כשרונית”, אמרו בנתניה. המאמן, יוסי אבוקסיס, לא דיבר עם השחקנים בחדר ההלבשה בסיום, כאשר בנתניה מעדיפים להרגיע את השחקנים.

לאחר המשחק, דיברו בנתניה על הירידה בכושרם של השחקנים המשמעותיים, ביניהם עזיז אוואטרה ומתאוס דאבו, כאשר סיבה נוספת לדאגה היא פציעתו של עוז בילו, שנחבל באזור עינו ופונה לבית החולים שם שהה עד השעות המאוחרות.

עוז בילו על האלונקה (ראובן שוורץ)

לפי האבחנה הראשונית, בילו סובל מחתך עמוק מעל אזור הגבה ואזור המצח, כאשר הוא סבל מזעזוע מוח ופתח את ראשו. הוא ייאלץ להיתפר, אך יעבור צילום בכל אופן, כאשר הוא נמצא בהכרה מלאה. גם הריברטו טבארש נפצע לקראת הסיום באזור הכתף, אך דיווח בסיום כי הוא לא חושש שמדובר בפגיעה חמורה.

סוגייה נוספת עמה צריכים בנתניה להתמודד, היא הירידה בכושרו של השוער עומר ניראון. האחרון, היה בתקופות טובות בהן עזר ליהלומים, אך בתקופה האחרונה, בעיקר מאז החזרה מפגרת הנבחרות, הוא לא מצליח להתרומם ואמש שגה בשער הראשון.

“אני שומע את האנרגיות מהקהל בכיוונו, אני לא חירש. זה נכון שהוא בתקופה פחות טובה, אבל התפקיד שלנו הוא להרים שחקנים שבתקופה פחות טובה ולא לרסק אותם. אנחנו מנסים להרים אותו, כרגע זה לא הולך. אנחנו חייבים להיות ביחד, כמו שיש שחקן שדה שבתקופה פחות טובה זה קורה גם לשוער. נכון שכרגע זה נראה פחות טוב, אבל אנחנו מאמינים בו”, אמר על הנושא המאמן יוסי אבוקסיס.

יוסי אבוקסיס (ראובן שוורץ)

“להביא שוער? אני חושב שעומר הוא שוער טוב. נכון לעכשיו זה לא משהו שעלה אצלנו. משהו קרה מאז פגרת הנבחרות, ננסה להרים אותו. יש שוערים אחרים בליגה שמקבלים גולים לא פחות קלים, אבל אצלנו יש אנרגיות לא טובות מהאוהדים. אני מנסה להשתיק את זה ולתת ביטחון, כי בסופו של דבר מהשוערים הישראלים הוא מהטובים. יש שוערים יותר גדולים בעולם עם תקופות פחות טובות וזה קורה”, סיכם המאמן.

מי שעוד יצא להגנת חברו, הוא הקשר מאור לוי: “אני חושב שהוא שוער מצוין שהביא הרבה נקודות? למרות שאנשים לא רוצים לראות את הנקודות שהוא הביא ומעדיפים להסתכל על הנקודות שהוא לא הביא, הוא הציל לנו שני פנדלים העונה. הוא שוער מצויין שיסתום עוד הרבה פיות פה לאנשים. אני תמיד מאמין בו ומאחוריו וכך גם כל הקבוצה. נדבר איתו, נחבק איתו וניתן לו להרגיש שזה לא רק עליו. כולנו אשמים באותה מידה”.

"לא הגענו לתאקלים, כ"כ הרבה דברים לא הלכו וכשזה קורה אז קשה להתעלות ולחזור מפיגור כזה מהיר. אי אפשר להיתקע על משחקים כאלה יותר מדי, במיוחד שיש משחק כזה בעוד שלושה ימים. באנו לא מוכנים בגישה שלנו ולא היינו מספיק שם. אחרי הגול ממש נשברנו וזה לא מתאים לנו, בטח לא העונה. בכדורגל כשטוב אז כולם שמחים, אבל כשלא טוב אז הפוך. אם נעשה עוד שני ניצחונות אז כולם יחזרו לשמוח ולהיות באנרגיות טובות. אני מאוד מאמין בקבוצה הזאת וחושב שאנחנו יכולים לחזור ליכולת שלו", התייחס הקשר למשחק.

עומר ניראון צופה בכדור הולך החוצה (ראובן שוורץ)

אם כבר בסוגיית השוער, אז גם סביב השוער השני, תומר צרפתי, ישנן התפתחויות. ל-ONE נודע, כי האחרון פנה בימים האחרונים למועדון וביקש לעזוב. זה לא סוד שצרפתי בנה על יותר דקות משחק, כשכזכור הוא מסיים את חוזהו בתום העונה.

המועמדת המובילה שרוצה לצרפו היא בני יהודה, שפנתה כבר ליהלומים במטרה לצרפו, כאשר לאור העובדה שלא צבר אף לא דקת ליגת משחק העונה, הוא מעדיף לקבל דקות במקום אחר כרגע.