הביא שינוי: ברק בכר צריך לקבל חוזה לעוד עונה

בסיום הניצחון 0:4 נגד מ.ס אשדוד ברק בכר דיבר על השינוי שצריך לעשות בקבוצה לעונה הבאה, אבל המועדון עדיין לא החתים אותו על חוזה מעבר לסיום העונה הנוכחית. למרות השינוי שעשה מאז שחזר לחיפה בתקופה האחרונה, עדיין לא נעשתה פנייה למאמן, והגיע הזמן שיענקל’ה שחר יעשה את הצעד ויחתים אותו על חוזה חדש.

לאור השיפור בתוצאות בכר צריך לקבל חוזה לעונה הבאה ולהתחיל לבנות את הקבוצה מחדש ביחד עם ליאור רפאלוב, המאמן עבר שינוי גדול מבחינה מקצועית, התוצאות שעשה דייגו פלורס לעומת ברק בכר ומדוע החודש הקרוב יהיה קריטי עבור הישראלי הבכיר?

וגם: סוגיית חידוש החוזה של עבדולאיי סק והאם עדיף שיישאר במקום לחפש בלם חדש, מתי הבלם הסנגלי יחזור מאליפות אפריקה, בינתיים זו הופכת להיות העונה של הצעירים שמקבלים את הבמה, פיטר אגבה יעמוד למבחן במשחקים הקרובים בהיעדרו של עלי מוחמד, מי הצטיינו במשחק באשדוד והמצב של הפועל חיפה לקראת הדרבי. האזינו לפודקאסט מכבי חיפה ב-ONE עם גידי ליפקין, עמיר יניב ואסי ממן.