רשמית: ניימאר האריך את חוזהו בסנטוס לעוד עונה

לקראת סיומה של 2025 קיבלו ביציעי סנטוס בשורה שעוררה לא מעט התרגשות: ניימאר ימשיך ללבוש את מדי המועדון גם בשנה הקרובה, לאחר שסיכם על הארכת חוזה עד דצמבר 2026.

ההסכמות בין הצדדים הושגו רק בתום תהליך ממושך, שנמשך שבועות והסתיים ממש עם פקיעת ההסכם הקודם של הכוכב בן ה-33. מאז חזרתו למועדון בינואר 2025, ניימאר חתם תחילה על הסכמים קצרים בני חצי שנה כל אחד, ורק עם סיום השנה האזרחית נוצרה הקרקע לחוזה ארוך טווח.

על הדשא, תרומתו של הכוכב הייתה קריטית במסע ההישרדות של סנטוס בליגה הבכירה. הוא סיים את העונה עם שמונה שערים ב-20 הופעות, כשחמישה מהם הגיעו ברצף במחזורי הסיום, תקופה שבה הקבוצה הייתה זקוקה לו יותר מתמיד.

כעת ניימאר מתמקד בשיקום לאחר ניתוח במניסקוס של ברך שמאל, פציעה שתשאיר אותו מחוץ למגרשים עד אמצע פברואר. היעד ברור: חזרה מלאה לכושר והצבת מועמדות מחודשת לנבחרת ברזיל לקראת מונדיאל 2026.

מלך שערי הסלסאו בכל הזמנים, עם 79 כיבושים, לא הופיע במדי הנבחרת מאז הפציעה הקשה שספג באוקטובר 2023 מול אורוגוואי. גם לאחר מינויו של קרלו אנצ'לוטי למאמן הלאומי, שמו טרם נכלל בסגל, אך בסנטוס משוכנעים שהיציבות החדשה והחוזה המוארך יאפשרו לו לחזור לקדמת הבמה בזמן הנכון.