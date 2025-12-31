יום חמישי, 01.01.2026 שעה 02:23
ליגה ברזילאית 25-26
7927-7838פלמנגו1
7733-6639פלמייראס2
7031-5538קרוזיירו3
6739-6338מיראסול4
6439-5038פלומיננזה5
6339-5839בוטאפוגו6
6346-5139באהיה7
5147-4338סאו פאולו8
5049-4639קורינתיאנס9
4950-4738גרמיו10
4841-4038אתלטיקו מיניירו11
4857-4538ברגנטינו12
4750-4538סאנטוס13
4660-5539ואסקו דה גמה14
4640-3539סיארה15
4553-3539ויטוריה16
4461-4639אינטרנסיונל17
4355-4038פורטלזה18
3569-3538ג'ובנטוד19
1775-2838ספורט רסיפה20

רשמית: ניימאר האריך את חוזהו בסנטוס לעוד עונה

הברזילאי יישאר בקבוצת נעוריו גם בשנה הקרובה, כשלאחר שבועות ארוכים של משא ומתן הוא חתם על חוזה לשנה נוספת ובה יקווה להרשים יותר מבעונה שעברה

|
ניימאר (IMAGO)
ניימאר (IMAGO)

לקראת סיומה של 2025 קיבלו ביציעי סנטוס בשורה שעוררה לא מעט התרגשות: ניימאר ימשיך ללבוש את מדי המועדון גם בשנה הקרובה, לאחר שסיכם על הארכת חוזה עד דצמבר 2026.

ההסכמות בין הצדדים הושגו רק בתום תהליך ממושך, שנמשך שבועות והסתיים ממש עם פקיעת ההסכם הקודם של הכוכב בן ה-33. מאז חזרתו למועדון בינואר 2025, ניימאר חתם תחילה על הסכמים קצרים בני חצי שנה כל אחד, ורק עם סיום השנה האזרחית נוצרה הקרקע לחוזה ארוך טווח.

על הדשא, תרומתו של הכוכב הייתה קריטית במסע ההישרדות של סנטוס בליגה הבכירה. הוא סיים את העונה עם שמונה שערים ב-20 הופעות, כשחמישה מהם הגיעו ברצף במחזורי הסיום, תקופה שבה הקבוצה הייתה זקוקה לו יותר מתמיד.

כעת ניימאר מתמקד בשיקום לאחר ניתוח במניסקוס של ברך שמאל, פציעה שתשאיר אותו מחוץ למגרשים עד אמצע פברואר. היעד ברור: חזרה מלאה לכושר והצבת מועמדות מחודשת לנבחרת ברזיל לקראת מונדיאל 2026.

מלך שערי הסלסאו בכל הזמנים, עם 79 כיבושים, לא הופיע במדי הנבחרת מאז הפציעה הקשה שספג באוקטובר 2023 מול אורוגוואי. גם לאחר מינויו של קרלו אנצ'לוטי למאמן הלאומי, שמו טרם נכלל בסגל, אך בסנטוס משוכנעים שהיציבות החדשה והחוזה המוארך יאפשרו לו לחזור לקדמת הבמה בזמן הנכון.

