קוז'וק: כשהתקופה קשה צריך לחצוב את הנקודות

הפועל ב”ש יכולה לצאת הערב (רביעי) מעודדת מה-1:4 מול הפועל ירושלים, כשמבלבד העובדה שהיא הפגינה אופי כשהצליחה לחזור מפיגור, היא גם השיגה ניצחון חשוב שמגיע לאחר תקופה פחות טובה. הקבוצה מבירת הנגב פתחה פער זמני של חמש נקודות מבית”ר ירושלים השנייה, עד שישוחק המשחק שלה מול הפועל ת”א.

רן קוז’וק פתח כשדיבר עם רני גווילי החטוף בעזה: “הקהל שלנו הניף שלט בתחילת המשחק ‘להחזיר את רני הביתה’ זה צריך להיות על השולחן, לא מדברים על זה מספיק”.

“המשחק הזה התחיל כמו שהמשחק הקודם בליגה נגמר אבל אני גאה בשחקנים שלי מקסימום. לפעמים כשהתקופה קשה צריך לחצוב את הנקודות. הם התחילו מהמקום הכי נמוך שיש והרימו את עצמם והם צריכים להיות גאים בעצמם על זה”.

שחקני הפועל באר שבע חוגגים. צריכים להיות גאים בעצמם (מרטין גוטדאמק)

המאמן דיבר על איך השחקנים חזרו מהפיגור: “ה-1:1 נתן לנו ביטחון, ירדנו למחצית ודיברנו טקטית. השחקנים עלו למחצית השנייה ושהכדור השני נכנס משם נפרץ הסכר. אני חושב שהיו מאוד לא פירים עם מי ה’שחקני ספסל’. כלא דח מהסגל שלנו משמעותי. היום כל החבר’ה שנכנסו מהספסל שינו להם את הדעה.

“אני חושב שאנחנו צריכים להשתפר ברמת המחשבה והאימון. היום מיגל היה בספק מאוד גדול למשחק הזה, וכל רגע שיכולתי לא להשתמש בו בשביל שהוא יהיה בריא ליום שבת אז בחרתי לעשות את זה. יש לנו אימונים במהלך השבוע ומשים, ואין לנו בלם שלישי או רביעי”.

על מה אפשר לשפר אמר: “הבעיה היא מחשבתית ולא אימון טכני, כל חוליית ההגנה שלנו יש להם את היכולת להניע כדור, הוכחנו את זה גם שנה שעברה וגם העונה. זה קצת ביטחון ומחשבה, יש לנו מה לשפר”.

רן קוז'וק מתדרך (מרטין גוטדאמק)

קוז’וק דיבר גם על העובדה שק”ש לא מארחת בביתה: “אולי אחרי ק”ש שלצערי לא משחקת בבית, שאני חושב שהמדינה צריכה לעשות הכל כדי שהיא תשחק בקריית שמונה. זה ראוי וחובה לתושבים של העיר, וגם עלינו כאזרחים ומדינה לחשקם את הצפון שספג”.

המאמן התכונן לקראת המשחק הבא בליגה מול בני סכנין: “דוחא זה האצטדיון השני הכי קשה, סכנין קבוצה טובה ומאומנת בתוקפה טובה. בע”ה נצא ביום שבת ונחזור עם הנקודות”.

שי אליאס, שכבש שער, גם התראיין: “אני שמח על הנקודות בסוף, אנחנו צריכים להיות שם כל הזמן. כל המשחקים קשים וכולם מאבדים נקודות. השנה הליגה יותר שוויונית, כולם יכולות להפסיד לכולם, גם לנו זה קרה. הכי חשוב זה להתאושש בטרנר עם ניצחון חשוב, יש לנו עוד יומיים כבר משחק חשוב.

“בסוף מתחילת העונה אני עושה את הכי טוב שלי גם באימונים, כל שחקן חושב שמגיע לו וככה גם אני. בסוף יש מאמן ואני הכי מכבד אותו העולם. כמה דקות שאקבל תפקידי להוכיח שמקומי על המגרש”.

שי אליאס ואור בלוריאן חוגגים (מרטין גוטדאמק)

זיו אריה, מאמן המפסידה אמר: “התחלנו טוב ונתנו גול, בשליש האחרון היינו רעים ורכים וידענו שב”ש יבואו לבלגן. והכי חשוב זה עם הכדור ולנצח בטרנר אפשר רק עם הכדור. שאתה מאבד את הכדור כל מעבר הוא קטלני. זה הכדורגל שלנו, היום הוא היה פחות טוב, קורה. כל פעם יש סיבה אחרת שאני מוציא בלם במחצית, זה מה שמצאתי לנכון. היום לא הצלחנו, ננסה פעם הבאה”.

על ההכנות למשחק מול מכבי ת”א: “לא משנה מי בא אנחנו צריכים לייצר נקודות. אני עובד עם הסגל שיש לי ואני מאמין בשחקנים שלי. נמשיך לעבוד קשה ונקווה שיהיה בסדר”.

זיו אריה (מרטין גוטדאמק)

שוער הפועל ירושלים, נדב זמיר, התייחס לתוצאה המאכזבת: “הפסד מאוד כואב, ב”ש בטרנר זה סופר קשה וכולם יודעים את זה. הצלחנו לא לספוג גול מוקדם, אבל ספגנו את השוויון יחסית מהר. במחצית השנייה איבדנו את זה והתפרקנו. מקצועית פחות מתפקידי לתת את הדעת, מנטלית קצת יותר מדי התפרקנו. לא הצלחנו להחזיק את עצמנו ולעצור את המומנטום כמו שצריך לעשות נגד קבוצה גדולה כמו ב”ש.

על הצד המנטלי הוסיף: “אני חושב שמקצועית אנחנו קבוצה מעולה וכולם רואים את זה, היה לנו רצף של משחקים בלי הפסד. לפעמים מנטלית אנחנו נופלים בדברים הקטנים, אם זה לקבל גול מוקדם או גול במחצית השנייה”.