חתמה שנה בסטייל: גולדן סטייט ניצחה בשארלוט

זה לרוב קורה בימי ראשון, אבל גם היום (רביעי) יש משחקים מוקדמים מבחינת השעון שלנו ב-NBA בעקבות סוף השנה. ראשונה לשחק הייתה גולדן סטייט, שניצחה 125:132 את שארלוט, כאשר בהמשך מינסוטה תתארח אצל אטלנטה ואורלנדו אצל אינדיאנה, זה מבחינת המשחקים המוקדמים.

שארלוט הורנטס (11:22) – גולדן סטייט (18:16) 132:125

החבורה של סטיב קר המשיכה לטפס בטבלה עם ניצחון שני ברציפות לאחר שחגגה על ברוקלין קודם לכן, כשהיא המשיכה במסע שלה במזרח עם וי נוסף. סטף קרי הוביל עם 26 נקודות, כשהוא נעזר בג’ימי באטלר שתרם 19 נקודות ו-7 אסיסטים. ההורנטס עשו בדיוק את ההפך ורשמו הפסד שני ברציפות, שמרחיק אותם מהמקום שמוביל לפליי-אין. 33 נק’ של ברנדון מילר לא הספיקו, כמו גם 27 נק’ של לאמלו בול.