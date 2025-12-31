יום רביעי, 31.12.2025 שעה 23:22
 מזרח 
79%3277-346929דטרויט פיסטונס
69%2951-310526ניו יורק ניקס
64%3086-330028בוסטון סלטיקס
59%3135-317827פילדלפיה 76'
55%3312-332229טורונטו ראפטורס
54%3304-337728מיאמי היט
53%3521-356630קליבלנד קאבלירס
50%3401-331728שיקגו בולס
48%3138-313227אורלנדו מג'יק
43%3626-357830אטלנטה הוקס
41%3358-324529מילווקי באקס
35%2965-286526ברוקלין נטס
34%3407-335529שארלוט הורנטס
22%3356-306527וושינגטון וויזארדס
17%3508-320129אינדיאנה פייסרס
 מערב 
85%2924-327027אוקלהומה ת'אנדר
71%3330-353928דנבר נאגטס
69%2910-315326יוסטון רוקטס
69%2951-309826סן אנטוניו ספרס
66%3336-345729מינסוטה טימברוולבס
62%3050-300426לוס אנג'לס לייקרס
59%3055-313227פיניקס סאנס
57%3389-349430גולדן סטייט ווריורס
41%3390-334929ממפיס גריזליס
41%3479-340129פורטלנד בלייזרס
39%3550-342128יוטה ג'אז
37%3507-339930דאלאס מאבריקס
32%3150-310428לוס אנג'לס קליפרס
28%3541-323429סקרמנטו קינגס
27%3680-345730ניו אורלינס פליקנס

חתמה שנה בסטייל: גולדן סטייט ניצחה בשארלוט

סטיב קר וחניכיו שרדו מותחן ויצאו עם 125:132 אצל ההורנטס כדי לסיים את 2025 עם ניצחון שני ברציפות. קרי הוביל עם 26 נק', באטלר הוסיף 19 משלו

|
סטף קרי נגד קולין סקסטון (רויטרס)
סטף קרי נגד קולין סקסטון (רויטרס)

זה לרוב קורה בימי ראשון, אבל גם היום (רביעי) יש משחקים מוקדמים מבחינת השעון שלנו ב-NBA בעקבות סוף השנה. ראשונה לשחק הייתה גולדן סטייט, שניצחה 125:132 את שארלוט, כאשר בהמשך מינסוטה תתארח אצל אטלנטה ואורלנדו אצל אינדיאנה, זה מבחינת המשחקים המוקדמים.

שארלוט הורנטס (11:22) – גולדן סטייט (18:16) 132:125

החבורה של סטיב קר המשיכה לטפס בטבלה עם ניצחון שני ברציפות לאחר שחגגה על ברוקלין קודם לכן, כשהיא המשיכה במסע שלה במזרח עם וי נוסף. סטף קרי הוביל עם 26 נקודות, כשהוא נעזר בג’ימי באטלר שתרם 19 נקודות ו-7 אסיסטים. ההורנטס עשו בדיוק את ההפך ורשמו הפסד שני ברציפות, שמרחיק אותם מהמקום שמוביל לפליי-אין. 33 נק’ של ברנדון מילר לא הספיקו, כמו גם 27 נק’ של לאמלו בול.

