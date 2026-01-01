יום חמישי, 01.01.2026 שעה 08:20
ליגה אנגלית 25-26
4512-3719ארסנל1
4017-4318מנצ'סטר סיטי2
3923-3019אסטון וילה3
3226-3018ליברפול4
3021-3219צ'לסי5
3029-3319מנצ'סטר יונייטד6
2818-2018סנדרלנד7
2820-2019אברטון8
2626-2818ברנטפורד9
2624-2619ניוקאסל10
2620-2118קריסטל פאלאס11
2626-2518פולהאם12
2523-2718טוטנהאם13
2527-2819ברייטון14
2335-2919בורנמות'15
2032-2518לידס16
1830-1819נוטינגהאם פורסט17
1438-2119ווסטהאם18
1237-2019ברנלי19
340-1119וולבס20

להתראות ל-The Best: פיפ"א תחליף את הפרס

פיפ"א ואינפנטינו הודיעו על השקת פרסים חדשים שיחולקו בדובאי ויחליפו את פרסי The Best: "זה יהיה הטקס השנתי הרשמי היחיד של פיפ"א להענקת פרסים"

|
ג'אני אינפנטינו (IMAGO)
ג'אני אינפנטינו (IMAGO)

פיפ"א ממשיכה להפתיע עם ההסכמים האסטרטגיים שלה. הגוף העליון של הכדורגל העולמי, באמצעות הנשיא שלו ג'אני אינפנטינו, הודיע על הקמת פרסים חדשים לשנת 2026 שיכירו בשחקנים, בקבוצות ובהישגים הטובים ביותר של העונה הקודמת בכדורגל הגברים והנשים.

הפרס החדש יחליף את פרסי The Best הנוכחיים, פרס של פיפ"א שנועד להתחרות בכדור הזהב שמאורגן על ידי ‘פראנס פוטבול’ בפאריס. הפרסים החדשים יוענקו בטקס שייערך בדובאי בשנה הקרובה, במועד שטרם נקבע. גם הקטגוריות, שיטות המועמדות או אופן בחירת הזוכים עדיין לא פורסמו.

"ג'אני אינפנטינו, נשיא פיפ"א, והוד רוממותו השייח' מנסור בן מוחמד בן ראשיד אל מקטום, נשיא מועצת הספורט של דובאי, הודיעו על הקמת טקס פרסים חדש של הכדורגל העולמי שייערך בדובאי", נמסר בהודעת פיפ"א. "זה יהיה הטקס השנתי הרשמי היחיד של פיפ"א להענקת פרסים".

גג'אני אינפנטינו (IMAGO)

ההכרזה פורסמה במסגרת World Sports Summit 2025, שבו השתתף נשיא פיפ"א. "אנו נרגשים לשלב כוחות עם דובאי, עיר שחיה את הכדורגל במסירות, כדי לפתח אירוע ברמה הגבוהה ביותר. פרסי הכדורגל העולמי הללו יהיו הרבה יותר מטקס: מדובר בדרך חדשנית לחלוק כבוד לכדורגל ולהכיר רשמית באנשים שהציגו את הביצועים הטובים ביותר, על המגרש ומחוצה לו", כתב אינפנטינו.

"דובאי מחויבת באופן מלא לתמוך בהתפתחות הספורט העולמי בכלל והכדורגל בפרט, ובנוסף יש לה את כל הדרוש כדי למלא תפקיד זה בהצלחה, מה שמבטיח השפעה משמעותית של איחוד האמירויות על הספורט הבין-לאומי", אמר השייח' מנסור בן מוחמד בן ראשיד אל מקטום, נשיא מועצת הספורט של דובאי, בפוסט נוסף ברשתות החברתיות.

באותו אירוע אישר אינפנטינו כי הגוף המנהל של הכדורגל בוחן את יישום "חוק ונגר" בנושא נבדל, שיפור ב-VAR ובחינת צעדים נוספים לצמצום בזבוז הזמן.

