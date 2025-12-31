יום רביעי, 31.12.2025 שעה 23:22
4512-3719ארסנל1
4017-4318מנצ'סטר סיטי2
3923-3019אסטון וילה3
3226-3018ליברפול4
3021-3219צ'לסי5
3029-3319מנצ'סטר יונייטד6
2818-2018סנדרלנד7
2820-2019אברטון8
2626-2818ברנטפורד9
2624-2619ניוקאסל10
2620-2118קריסטל פאלאס11
2626-2518פולהאם12
2523-2718טוטנהאם13
2527-2819ברייטון14
2335-2919בורנמות'15
2032-2518לידס16
1830-1819נוטינגהאם פורסט17
1438-2119ווסטהאם18
1237-2019ברנלי19
340-1119וולבס20

"ווין-ווין": באנגליה וספרד נפרדו ממנור סולומון

התקשורת הבריטית ומקבילתה הספרדית התייחסה למעבר של הישראלי בהשאלה מטוטנהאם לפיורנטינה, כשהוא יסיים את דרכו בוויאריאל: "שהות שנויה במחלוקת"

|
מנור סולומון (IMAGO)
מנור סולומון (IMAGO)

באנגליה ובספרד כבר החלו לעלות פרשנויות סביב המעבר של מנור סולומון לפיורנטינה, מהלך שסוגר פרק קצר ולא יציב בקריירה שלו בטוטנהאם. בתקשורת הבריטית מציגים את העסקה כפתרון נוח לכל הצדדים, כזה שמסיים תקופה שבה הישראלי נותר בשוליים ומקבל הזדמנות לפתוח דף חדש, בעוד בלונדון מנצלים את ההזדמנות להמשיך הלאה בלי נכס שלטענתם לא הצליח להשתלב.

“תרימו יד אם שכחתם לגמרי שמנור סולומון הוא שחקן של טוטנהאם. סולומון, שהוחתם בחינם בנסיבות קצת מפוקפקות משחטאר דונייצק בעקבות המלחמה המתמשכת באוקראינה, בקיץ שבו אנג’ פוסטקוגלו גם הצטרף למועדון, נחשב כלא מספיק טוב בעיני שני מאמני ספרס רצופים ונשלח במהירות להשאלה בוויאריאל בקיץ האחרון”, נכתב באחד מאתרי האוהדים של הקבוצה הלונדונית.

באנגליה לגלגו: “ובכן, ההרפתקה הספרדית הנהדרת של מנור עומדת להסתיים מוקדם, משום שהוא הגיע להסכמה על מעבר לפיורנטינה. ההשאלה שלו תופסק. אין עדיין מילה על דמי ההעברה של מנור סולומון, אבל זה כנראה לא סכום גדול. אולי שק של כדורים וארוחת צהריים נחמדה בפירנצה? הבטחה לזכות סירוב ראשונה על מי שהוא המקבילה של פיורנטינה לדיאן קולוסבסקי?”

מנור סולומון (IMAGO)מנור סולומון (IMAGO)

“מה שזה לא יהיה, זה כנראה טוב גם לטוטנהאם להוריד את סולומון מהספרים וגם למנור לקבל סוף סוף מקום יציב שבו יוכל לשחק כדורגל. נשמע כמו תרחיש של ווין-ווין”, סיכמו באנגליה.

בתקשורת הספרדית נכתב: “כעת, כאשר ויאריאל כבר לא ממשיכה בליגת האלופות, וגם לא משתתפת בגביע המלך, למרסלינו יהיה פחות צורך בסגל רחב במחצית השנייה של העונה. השהייה של סולומון בספרד הייתה שנויה במחלוקת. ויאריאל ספגה ביקורת על כך שהחתימה אותו, בשל הצהרותיו הקודמות ברשתות החברתיות על רצונו שישראל תקוף ילדים פלסטינים. סולומון הצהיר במהלך ההצגה שלו כי הוא בליגה הספרדית בכדי לשחק כדורגל ולא לפוליטיקה. עם זאת, הוא ספג תגובות שליליות מאוהדי הקבוצות היריבות, כולל במהלך משחק חוץ נגד סביליה, שם קיבל קריאות רמות של ‘ישראל הם רוצחים’”.

