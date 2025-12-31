"בסוף אנחנו עדיין בפיגור של הרבה נקודות"

אחרי ה-1:8 בגביע המדינה מול אחי נצרת ולפני הדרבי החיפאי במחזור הבא בליגת העל, מכבי חיפה המשיכה הערב (רביעי) את המומנטום החיובי עם 0:4 מרשים וקליל בי”א על מ.ס אשדוד המקומית.

ברק בכר סיכם בסיום: “חזרנו לליגה אחרי משחק כואב מול בית”ר, אבל לקחנו את הדברים הטובים. יש פה דרך טובה, לנצח 0:4 באשדוד זה משהו שאני לא יודע אם עשיתי עם הקבוצות הגדולות ביותר שהיו לנו. פספסנו המון נקודות השנה, אבל מה שהיה נגמר. לומדים את הקבוצה, הגענו לכאן, אני והצוות, בסיטואציה מאוד קשה.

למרות חיסורים ובעיות התמקדנו במה שאנחנו צריכים לעשות, ועשינו את זה בצורה מדהימה. כשהקבוצה יותר טובה ומחוברת אז הרבה יותר קל לשחקנים לבוא לידי ביטוי, לא מתעסקים במה שאין, מחזקים את מה שיש. יש 2-3 שחקני נוער שיכולים להשתלב בשנים הקרובות, יש עבודה אבל אני מאוד שמח להיות חלק מהדבר הזה. בסוף אבל אנחנו עדיין בפיגור של הרבה נקודות”.

חיים סילבס אמר: “נקלענו לימים קשים, נלחמים בכל הכוח. גול או שניים מורידים לנו את הרוח מהמפרשים, ברגעים של פתיחת המשחק עוד היינו שם, אבל זו תקופה שדברים הולכים יותר קשה. תקופה שחסרים שחקנים ומצב הרוח שייקי שכזה. צריכים להיות חזקים ולהילחם בכל הכוח, אני יודע איזה פוטנציאל יש בקבוצה הזו. לא מצליחים ללכת עם הרכב בתקופה הזו וזה מקשה, לא צריכים להגיע למצב שסופגים שערים בצורה הזו. זה מרתון, נצא מזה”.