יום רביעי, 31.12.2025 שעה 22:40
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3816-3816הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
3018-3316מכבי ת"א3
2516-3116מכבי חיפה4
2519-2915הפועל ת"א5
2319-2116בני סכנין6
2334-2916מכבי נתניה7
2026-2516הפועל פ"ת8
1826-2216הפועל חיפה9
1833-2216מ.ס אשדוד10
1834-1816עירוני טבריה11
1327-1816עירוני ק"ש12
1125-1416הפועל ירושלים13
740-1416מכבי בני ריינה14

"בסוף אנחנו עדיין בפיגור של הרבה נקודות"

בכר דיבר אחרי ה-0:4 הגדול של מכבי חיפה: "תוצאה כזו באשדוד זה משהו שאני לא יודע אם עשיתי עם הקבוצות הגדולות שהיו לנו". סילבס: "אנחנו נצא מזה"

|
ברק בכר (רדאד ג'בארה)
ברק בכר (רדאד ג'בארה)

אחרי ה-1:8 בגביע המדינה מול אחי נצרת ולפני הדרבי החיפאי במחזור הבא בליגת העל, מכבי חיפה המשיכה הערב (רביעי) את המומנטום החיובי עם 0:4 מרשים וקליל בי”א על מ.ס אשדוד המקומית.

ברק בכר סיכם בסיום: “חזרנו לליגה אחרי משחק כואב מול בית”ר, אבל לקחנו את הדברים הטובים. יש פה דרך טובה, לנצח 0:4 באשדוד זה משהו שאני לא יודע אם עשיתי עם הקבוצות הגדולות ביותר שהיו לנו. פספסנו המון נקודות השנה, אבל מה שהיה נגמר. לומדים את הקבוצה, הגענו לכאן, אני והצוות, בסיטואציה מאוד קשה.

למרות חיסורים ובעיות התמקדנו במה שאנחנו צריכים לעשות, ועשינו את זה בצורה מדהימה. כשהקבוצה יותר טובה ומחוברת אז הרבה יותר קל לשחקנים לבוא לידי ביטוי, לא מתעסקים במה שאין, מחזקים את מה שיש. יש 2-3 שחקני נוער שיכולים להשתלב בשנים הקרובות, יש עבודה אבל אני מאוד שמח להיות חלק מהדבר הזה. בסוף אבל אנחנו עדיין בפיגור של הרבה נקודות”.

חיים סילבס אמר: “נקלענו לימים קשים, נלחמים בכל הכוח. גול או שניים מורידים לנו את הרוח מהמפרשים, ברגעים של פתיחת המשחק עוד היינו שם, אבל זו תקופה שדברים הולכים יותר קשה. תקופה שחסרים שחקנים ומצב הרוח שייקי שכזה. צריכים להיות חזקים ולהילחם בכל הכוח, אני יודע איזה פוטנציאל יש בקבוצה הזו. לא מצליחים ללכת עם הרכב בתקופה הזו וזה מקשה, לא צריכים להגיע למצב שסופגים שערים בצורה הזו. זה מרתון, נצא מזה”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */