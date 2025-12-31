ירים אותה גבוה? מה מחכה לסולומון בפיורנטינה

מנור סולומון צפוי להיכנס לאחת הסיטואציות המורכבות והמאתגרות ביותר בקריירה שלו. פיורנטינה, מועדון עם עבר מפואר וזהות חזקה, נמצאת בעיצומו של אחד המשברים העמוקים בתולדותיה, וסולומון שיגיע בהשאלה מטוטנהאם אחרי שיסיים את הפרק שלו בוויאריאל עשוי למצוא את עצמו בלב הסערה כבר מהרגע הראשון.

הוויולה פתחה את העונה עם ציפיות גבוהות, אחרי שסיימה במקום ה-6 בעונה הקודמת ושאפה להתקדם צעד נוסף בצמרת הסרייה א'. בפועל, המציאות התרסקה. פתיחת העונה הנוכחית הפכה לגרועה ביותר בתולדות המועדון, עם 9 נקודות בלבד אחרי 17 מחזורים ומיקום אחרון בטבלה. סטפאנו פיולי, שפתח את העונה על הקווים, שילם את המחיר ופוטר בנובמבר, לאחר שהשיג 4 נקודות בלבד ב-10 מחזורים.

מי שנקרא לנסות לעצור את הדימום הוא פאולו ואנולי, שבעבר אימן נבחרות צעירות באיטליה וגם עבר בטורינו, ונציה וספרטק מוסקבה. מאז מינויו, נרשם רגע אור נדיר בדמות ניצחון 1:5 על אודינזה בדצמבר, הניצחון היחיד של פיורנטינה העונה עד כה.

דווקא בתוך הכאוס הזה, סולומון מגיע לסגל עמוס בשמות מוכרים. בחוד משחק מויסה קן, חלוץ נבחרת איטליה ושחקן יובנטוס בעבר, שלפני עונה כבש 19 שערים. לצידו נמצא אדין דז'קו בן ה-39, ובסגל גם אלברט גודמנדסון מנבחרת איסלנד, דודו הברזילאי ורובין גוסנס, לשעבר שחקן נבחרת גרמניה. בין הקורות עומד דויד דה חאה, שוער מנצ'סטר יונייטד לשעבר ושחקן עבר של נבחרת ספרד. סולומון מיועד לעמדה שבה משחק כיום פאביאנו פאריזי, שלא הצליח לייצר השפעה משמעותית עם בישול אחד בלבד, מה שעשוי לפתוח לישראלי חלון הזדמנויות אמיתי.

מויסה קין (IMAGO)

במקביל לליגה, פיורנטינה ממשיכה את דרכה גם בזירה האירופית. בקונפרנס ליג היא סיימה את העונה הסדירה במקום ה-15 עם 9 נקודות מ-18 אפשריות, ותשחק בשלב הנוקאאוט מול אומוניה ניקוסיה או ביאליסטוק הפולנית, בהתאם להגרלה. זאת עונה נוספת במפעל שבו הגיעה לגמר ב-2023 וב-2024, אך הפסידה בשני המקרים.

המשקל ההיסטורי של המועדון מורגש בכל פינה. פיורנטינה, בה שיחק בעבר גבריאל באטיסטוטה, זכתה פעמיים באליפות איטליה, לאחרונה ב-1969, ושש פעמים בגביע האיטלקי. התואר האירופי היחיד שלה הוא גביע המחזיקות מ-1961. הקבוצה משחקת באצטדיון הארטמיו פראנקי בפירנצה, אצטדיון בן כמעט 100 שנה שמכיל כ-47 אלף מקומות ועובר שיפוצים בשנים האחרונות.

המועדון נוסד ב-1926, הוקם מחדש ב-2002 לאחר פשיטת רגל, ומזוהה מאז 1928 עם הצבע הסגול שהעניק לו את הכינוי ויולה. רוב שנותיו עברו עליו בליגה הבכירה באיטליה, ושם הוא משחק גם כיום, למרות המצב הקשה.

עבור סולומון, המעבר האפשרי לפירנצה הוא לא רק שינוי מדינה וקבוצה, אלא קפיצה אל תוך מועדון פצוע שמחפש דמות שתעזור לו להתרומם. בין קהל תובעני, היסטוריה כבדה וסגל עמוס בכוכבים, הישראלי עשוי לקבל הזדמנות משמעותית להשפיע, אבל גם לשאת על כתפיו לחץ שלא חווה עד כה.