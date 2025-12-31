יום רביעי, 31.12.2025 שעה 21:21
3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
3018-3316מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2319-2116בני סכנין5
2332-2915מכבי נתניה6
2216-2715מכבי חיפה7
1826-2216הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1834-1816עירוני טבריה10
1726-2315הפועל פ"ת11
1327-1816עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
740-1416מכבי בני ריינה14

אושרה הצעת חוק שתחמיר ענישה על פירוטכניקה

מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה וברוב של 15 תומכים ללא מתנגדים את הצעת החוק. ח"כ מלינובסקי: "תמו הימים שעבריינים סיכנו חיים ויצאו ללא כלום"

אבוקות (ראובן שוורץ)
אבוקות (ראובן שוורץ)

מליאת הכנסת אישרה הערב (הערב) ברוב של 15 תומכים בלי מתנגדים בקריאה ראשונה את הצעת החוק של ח"כ יוליה מלינובסקי מישראל ביתנו, שמטרתה להחמיר משמעותית את העונשים על שימוש בפירוטכניקה במשחקי ספורט.

​לפי הצעת החוק שעברה, מי שישליך אבוקות או חזיזים במגרש יוכל לקבל עונש של עד 3 שנות מאסר. החוק החדש נועד ליצור הרתעה אמיתית ולמנוע פיצוץ משחקים ופציעות של אוהדים, ילדים, שחקנים וכוחות ביטחון.

יוזמת החוק, ​ח"כ יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו) אמרה לאחר ההצבעה: "הערב עברנו שלב משמעותי במלחמה באלימות במגרשים. נגמרו הימים שבהם עבריינים סיכנו חיים של אלפי אנשים ויצאו מזה בלי כלום. האישור של הכנסת היום הוא מסר ברור: מי שידליק אבוקה או יזרוק חזיז, יצטרך להבין שהמחיר הוא כלא. אני נחושה להשלים את החקיקה כמה שיותר מהר כדי להחזיר את הביטחון והשקט ליציעים”.

​כעת, הצעת החוק תחזור לוועדה לביטחון לאומי כדי להכין אותה לקריאה השנייה והשלישית.

