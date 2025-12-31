יום רביעי, 31.12.2025 שעה 20:44
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
4512-3719ארסנל1
4017-4318מנצ'סטר סיטי2
3923-3019אסטון וילה3
3226-3018ליברפול4
3021-3219צ'לסי5
3029-3319מנצ'סטר יונייטד6
2818-2018סנדרלנד7
2820-2019אברטון8
2626-2818ברנטפורד9
2624-2619ניוקאסל10
2620-2118קריסטל פאלאס11
2626-2518פולהאם12
2523-2718טוטנהאם13
2527-2819ברייטון14
2335-2919בורנמות'15
2032-2518לידס16
1830-1819נוטינגהאם פורסט17
1438-2119ווסטהאם18
1237-2019ברנלי19
340-1119וולבס20

מנור סולומון יחתום בפיורנטינה תוך 24 שעות

יעד חדש: ההשאלה של כוכב נבחרת ישראל לוויאריאל תופסק מיידית והוא יחתום ביממה הקרובה בהשאלה עד סוף העונה מטוטנהאם לקבוצה מתחתית הליגה האיטלקית

|
מנור סולומון (IMAGO)
מנור סולומון (IMAGO)

מנור סולומון בדרך ליעד חדש. הקיצוני הישראלי שמושאל מטוטנהאם לוויאריאל סגר את תנאיו בפיורנטינה. הקבוצה מתחתית הליגה האיטלקית הגיעה לסיכום בעל פה על מעברו בהשאלה מהקבוצה מלונדון עד לסיום העונה, וב-24 השעות הקרובות המעבר צפוי להפוך לרשמי.

סולומון פתח היטב את הקדנציה שלו בוויאריאל, אבל בחודשים האחרונים מיעט לראות דקות והעדיף לעזוב את הקבוצה של מרסלינו, למרות שהיא מתמודדת כרגע שצמרת הגבוהה של הליגה הספרדית. סולומון עומד העונה על שער וארבעה בישולים (שלושה מהם בגביע) ב-11 הופעות בכל המסגרות.

פיורנטינה נמצאת במקום ה-20 והאחרון בליגה האיטלקית עם ניצחון אחד בלבד העונה (שהושג לאחרונה, 1:5 על אודינזה) ו-10 הפסדים מ-17 מחזורים. לקבוצה תשע נקודות בלבד והיא במקום ה-20 ומתחת לקו האדום, כך שבמועדון רואים בבירור את מנור כאיש ישכול להוציא את הקבוצה מהבוץ.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */