קארל, פאס ועוד: השחקנים שיובילו את הדור הבא

2025 כבר מאחורינו והגענו ל-2026, כשיש לא מעט שינסו לעשות את הפריצה הגדולה שלהם בשנה הזו, אך יש שחקנים שיזכרו תמיד את 2025 כשנה בה פרצו לתודעה והפכו לכוכבים. הנה כמה דוגמאות בולטות.

ז'ואאו נבס

הקשר הפורטוגלי נמוך הקומה הוא לא שם חדש לגמרי בכדורגל האירופי. אחרי הכל, הוא היה בנבחרת המצטיינים של הליגה הפורטוגלית בעונת 2023/24, ופאריס סן ז'רמן שילמה תמורתו לבנפיקה 59 מיליון אירו לפני שנה וחצי. ובכל זאת, הנסיקה של ז'ואאו נבס בשנת 2025 מדהימה, והוא הפך במהלכה לאחד הטובים בתבל בתפקידו. זה התחיל במשחק הקריטי מול מנצ'סטר סיטי בינואר. סן ז'רמן הייתה זקוקה לניצחון כדי לא להיות מודחת כבר בשלב הליגה, וז'ואאו נבס היה הגורם המכריע במהפך כולל כיבוש שער היתרון בדרך ל-2:4.

משם המשיכה הקבוצה לזכייה ההיסטורית בצ'מפיונס, ושיתוף הפעולה של ז'ואאו נבס עם חברו הפורטוגלי ויטיניה בקישור היה קרוב לשלמות במשחקים לא מעטים. שילוב של אנרגיות בלתי נגמרות עם חוכמת משחק פנומנלית מביא אותו לצמרת הגבוהה ביותר, והבטחון העצמי אף מאפשר לו להיות כעת סקורר. השלושער לרשת טולוז באוגוסט היה אחד היפים שנראו אי פעם. והוא רק בן 21!

ז'ואאו נבס (IMAGO)

ז'ואן גארסיה

בתחילת פברואר ניצחה אספניול את ריאל מדריד 0:1, וזה היה הערב בו השתדרג מעמדו של ז'ואן גארסיה באופן משמעותי. השוער המתין זמן רב לפריצה שלו. במשך תקופה ארוכה מדי הוא הוגדר כשוער העתיד של אספניול, אך לא קיבל הזדמנויות בהרכב. רק בשנה שעברה הוא לקח את הצ'אנס בשתי הידיים כאשר השוער הראשון פרננדו פאצ'קו נפצע, ומאז אי אפשר היה לוותר עליו עוד. הוא סייע לתוכים לחזור לליגה הבכירה, והעונה שעברה הייתה אדירה בכל קנה מידה עבורו.

אחרי ההצגה מול ריאל החלה להתבשל בברצלונה ההחלטה להחתימו תמורת סעיף שחרור נמוך של 25 מיליון אירו. אוהדי אספניול הגדירו אותו כבוגד, אבל גרסיה לא יכול היה לוותר על הצעה כה מפתה. הוא הגיע לבלאוגרנה על תקן שוער ראשון, שלח את וויצ'ך שצ'סני לספסל, וכעת מככב בקאמפ נואו המחודש על תקן עילוי קטלוני חדש. גרסיה יזכור את 2025 כשנה קסומה.

ז'ואן גארסיה (IMAGO)

פרנקו מסטנטואונו

יש הגורסים כי המשבר הנוכחי של ריאל מדריד החל כאשר מסטנטואונו נפצע בתחילת הנובמבר. עם נער הפלא הארגנטינאי על הדשא, השיגה הקבוצה של צ'אבי אלונסו תוצאות מעולות בתחילת העונה, והקשר ההתקפי הצדיק מהרגע הראשון לא רק 45 מיליון אירו ששולמו תמורתו לריבר פלייט בקיץ. בסנטיאגו ברנבאו מקווים שהוא עשוי להיות התשובה שלהם ללאמין ימאל, ויש סמליות לכך שהוא נולד באוגוסט 2007, חודש אחרי כוכב העל של ברצלונה.

בארגנטינה דיברו עליו במונחים של מנהיג הדור החדש, ובתחילת השנה מסטנטואונו זהר מעל כולם. השער המרהיב שלו בבעיטה חופשית בסופרקלאסיקו מול בוקה ג'וניורס נכנס הישר לפנתיאון, ואחריו גם המעבר המהיר לבירת ספרד הרגיש טבעי. נותר רק לראות אם כאשר יחזור לכשירות, הוא יוציא את הלבנים לדרך חדשה ב-2026.

פרנקו מסטנטואונו (IMAGO)

ניקו פאס

את ניקו פאס טיפחה ריאל מדריד, וכל מאמניו בקבוצות הנוער והמילואים, כולל אלברו ארבלואה וראול, צפו לו עתיד מזהיר. ובכל זאת, כישוריו לא הוערכו כראוי, כי ההנהלה בחרה למכור אותו לקומו בקיץ 2024. גם מי שצפה בביצועיו על בסיס שבועי במדריד, נדהם לראות את פריחתו של היהלום הארגנטינאי על שפת האגם הציורי בצפון איטליה. פאס השתדרג במהלך 2025 לאחד הכוכבים הגדולים ביותר בסרייה א’, ואולי אף לטוב שבהם. הוא מנהל את המשחק, יוצר אינספור הזדמנויות ומבקיע גם בעצמו, כולל בבעיטות מרהיבות ממרחק.

התברר כי ססק פברגאס הוא המנטור המושלם עבורו, וריאל החליטה להשאיר את הקשר אצלו בקיץ האחרון בלי לממש את סעיף הרכישה בחזרה. הסעיף הזה עשוי להיות מופעל בקיץ הבא, אז ישוב פאס לסנטיאגו ברנבאו כדי לשתף פעולה עם מסטנטואונו. מאמן ארגנטינה ליונל סקאלוני טוען שזה יעבוד היטב גם במדי אלביסלסטה.

ניקו פאס (IMAGO)

ניק וולטמאדה

בתחילת 2025 היה וולטמאדה שחקן ספסל בשטוטגרט, אליה הגיע בקיץ הקודם כשחקן חופשי מברמן שלא ספרה אותו כלל. הוא מסיים אותה כחלוץ המוביל של הנבחרת בדרך למונדיאל, וכשחקן הגרמני הכי שני יקר בהיסטוריה אחרי פלוריאן וירץ. ממבט ראשון, מדובר בשחקן גמלוני ומגושם בגובה 195 סנטימטרים. כאשר הכדור מגיע לרגליו, מתברר שיש לו טכניקה ברמה הגבוהה ביותר הן בכדרור והן במסירה. וולטמאדה יכול לשחק בעמדת החלוץ המרכזי כפי שמשתמשים בו כיום בנבחרת ובניוקאסל ששילמה תמורתו 85 מיליון אירו, אך העמדה האופטימלית לדעתו האישית היא פליימייקר נייד שלא מוגבל טקטית.

הוא זהר בשטוטגרט, סיפק 6 שערים ב-3 בישולים באליפות אירופה עד גיל 21 בקיץ, ובאיירן מינכן חשקה בו מאוד לפני שהסעודים הגישו את ההצעה האסטרונומית והביאו אותו לצפון מזרח אנגליה. התאקלמותו בפרמייר ליג הייתה חלקה, השמיים הם הגבול עבור השחקן המיוחד הזה כשהוא רק בן 23.

ניק וולטמאדה (IMAGO)

לנארט קארל

באיירן לא הצליחה לשים את ידה על וולטמאדה, וגם פלוריאן וירץ העדיף לחתום בליברפול במקום להגיע לאליאנץ ארנה, אבל כוכב על פוטנציאלי חדש בכל זאת השתלב בחלק הקדמי של אלופת גרמניה העונה. הוא פשוט צמח באקדמיה, ומאז שולב באוגוסט הפך לנארט קארל בן ה-17 ליקיר האוהדים. מדובר בשחקן עם בטחון עצמי חריג שלוקח את המשחק על עצמו ומפגין יכולות שמזכירות את לאמין ימאל.

קארל מסוגל לשחק באגף הימני, מרגיש כמו דג במים גם כפליימייקר, בישל להארי קיין בהופעת הבכורה בהרכב, וכל הכוכבים המוכרים של הקבוצה סומכים עליו בעיניים עצומות ומחפשים אותו במסירות. לקארל יש כבר 5 שערים ו-2 בישולים בכל המסגרות העונה, הוא היחיד שהכניע את ארסנל בליגת האלופות, ובגרמניה משוכנעים שיוליאן נגלסמן ייקח אותו למונדיאל בקיץ.

לנארט קארל (IMAGO)

ניקו אוריילי

קשה מאוד לבוגרי האקדמיה של מנצ'סטר סיטי להתברג בסגל הראשון, קל חומר כאשר מדובר בשחקני קישור יצירתיים. ניקו אוריילי היה כזה, הוא התמקצע בעיקר כפליימייקר, והתחושה הייתה כי ייאלץ לעזוב את התכולים, לפחות בהשאלה, על מנת לפתח את הקריירה. ואולם, 2025 הביאה לתפנית אדירה בכל המובנים. במרץ שולב אוריילי בעמדת המגן השמאלי בגביע האנגלי, כבש צמד מול פליימות’, בישל פעמיים נגד בורנמות’, ולפתע מצא לו פפ גווארדיולה ייעוד חדש לגמרי על המגרש.

הכוכב בן ה-20 הפך בהדרגה לשחקן מפתח בהרכב, ואפילו זומן לנבחרת אנגליה בה פתח פעמיים במוקדמות המונדיאל בעמדת המגן השמאלי החדשה שלו. אקורד הסיום היה כאשר הבקיע בדצמבר בסנטיאגו ברנבאו בליגת האלופות מול ריאל מדריד. "זה רגע שאזכור כל חיי", אמר אוריילי, אבל זו רק ההתחלה. משחקים גדולים רבים מחכים לו ב-2026.

ניקו אוריילי חוגג (IMAGO)

יאן דיומאנדה

אף אחד לא שמע עד השנה על הנער מחוף השנהב ששיחק בקבוצה קטנה בארצות הברית וחתם לקראת ינואר בלגאנס הספרדית. ביצועיו במשחקים הספורים בליגה השנייה בספרד גרמו לסקאוטים לצאת מגדרם, ולייפציג הגיבה במהירות שיא. היא החתימה את יאן דיומאנדה תמורת 20 מיליון אירו, סכום חריג מאוד עבור שחקן נטול נסיון בסיסי.

בפועל, זו הייתה גניבה של ממש. דיומאנדה הדהים את גרמניה עם יכולות יוצאות דופן באגף הימני, ויש בו לא מעט תכונות דומות לאלה של קארל. הוא מהיר מאוד, בלתי צפוי, שולט היטב בשתי הרגליים, נוטל יוזמה בכל מהלך, ומשחק ההתקפה של לייפציג בגרסתה החדשה בנוי סביבו. דיומאנדה חגג בנובמבר יום הולדת 19, וגם הוא אמור להיות במונדיאל.