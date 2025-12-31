יום רביעי, 31.12.2025 שעה 23:21
 בית 1 
71-63מרוקו1
32-23מאלי2
22-03קומורו3
24-13זמביה4
 בית 2 
71-33מצרים1
64-53דר' אפריקה2
23-23אנגולה3
16-43זימבבואה4
 בית 3 
94-83ניגריה1
45-63טוניסיה2
24-33טנזניה3
17-33אוגנדה4
 בית 4 
71-73סנגל1
71-53הרפ' הדמוקרטית קונגו2
34-13בנין3
07-03בוטסואנה4
 בית 5 
91-73אלג'יריה1
62-43בורקינה פאסו2
35-13סודאן3
06-23גינאה המשוונית4
 בית 6 
73-53חוף השנהב1
72-43קמרון2
35-43מוזמביק3
07-43גאבון4

בתום דרמה: חוף השנהב ניצחה 2:3 ועלתה מהפסגה

נקבעו מפגשי שמינית גמר אליפות אפריקה: חוף השנהב פיגרה 2:1 מול גאבון והצליחה להפוך בסיומת דרמטית, גם אלג'יריה עלתה שלב. המפגשים המלאים בפנים

|
אנדרה ביוגו (IMAGO)
אנדרה ביוגו (IMAGO)

שלב הבתים של אליפות אפריקה ננעל הערב (רביעי), עם דרמה וניצחון 2:3 של חוף השנהב נגד גאבון בדרך לשלב הבא מהמקום הראשון. קמרון מצידה ניצחה 1:2 את מוזמביק ועלתה כסגנית על חודו של שער. במשחקים המוקדמים, בית ה’ ננעל כשאלג’יריה סיימה במקום הראשון בזכות 1:3 על גינאה המשוונית, בעוד בורקינה פאסו סיימה במקום השני אחרי שגברה 0:2 על סודן, שעלתה בכל זאת מהמקום השלישי. 

חוף השנהב – גאבון 2:3

חוף השנהב חזרה מפיגור כפול לניצחון גדול, כאשר גם אם הייתה מפסידה הייתה עולה. קאקו קלור קאנגה (11) ובניס בואנגה (21) כבשו לזכות גאבון, אבל ז'אן-פיליפ קראסו צימק בדקה ה-44 ואז החלה הדרמה האמיתית כשבדקה ה-84 אוואן גסאן השווה ל-2:2 ובזומאנה טורה הקיע בדקה ה-91 כדי להעניק לפילים ניצחון נהדר.

מוזמביק - קמרון 2:1

הקמרונים קלעו לפיגור משער של ז'ני קטאמו בדקה ה-28, אבל פליסיאנו ז'ונה איזן בגול עצמי בחוף חמש דקות וכריסטיאן קופאנה הפך בדקה ה-55 בדרך לניצחון. לקמרון אותה כמות נקודות ואותו הפרש שערים כמו חוף השנהב, אבל עם פחות שערי זכות ולכן היא עלתה כסגנית.

גינאה המשוונית – אלג'יריה 3:1

אלג’יריה עלתה בהרכב משני ונתנה לכוכבים מנוחה לקראת שלב הנוקאאוט, אך זה לא מנע ממנה מלהתחיל את המשחק בבליץ ולעלות ל-0:3 כבר אחרי 32 דקות משערים של זינדין בלאיד (19’), פארס צ’איבי (25’) ואיברהים מאזה (32’). אמיליו אנסו צימק את התוצאה בדקה ה-50, אך האלג’יראים ניצחו והבטיחו את המקום הראשון, בעוד גינאה המשוונית הודחה מבלי לאסוף אף נקודה.

שחקני נבחרת אלגשחקני נבחרת אלג'יריה חוגגים (IMAGO)

סודן – בורקינה פאסו 2:0

ניצחון נאה של בורקינה פאסו, שסיימה במקום השני בבית. לאסינה טראורה כבש את השער הראשון בדקה ה-16. שמונה דקות לאחר מכן, סודן פספסה הזדמנות להשוות כשאל גוזולי נוח החמיץ פנדל. בדקה ה-85, ארסן קואסי קבע את תוצאת המשחק. למרות ההפסד, סודן סיימה במקום השלישי ותהיה בשלב הבא.

