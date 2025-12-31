סנטר בדרך? בן אלטיט במשא ומתן עם הפועל חיפה

אחרי הצטרפותו של סנדי כהן למכבי חיפה, בצד השני של העיר לא טומנים ידם בצלחת ומנסים להנחית בחלק האדום של הכרמל את בן אלטיט.

בקבוצה של רובן נייברגר מחפשים סנטר ישראלי זמן רב וכעת מתקיים משא ומתן עם אלטיט. נכון לעכשיו, ישנם פערים כספיים, אך במועדון מקווים כי יצליחו לגשר עליהם.

אלטיט (32, 2.06) משחק מתחילת העונה ברומניה, בקבוצת ראפיד בוקרשט. הוא גדל במחלקת הנוער של רמת השרון ועבר עוד בגיל הנוער למכבי ת״א. עם הצהובים זכה אלטיט בגביע אירופה האחרון שלהם, בעונת 2013/14, כשחקן הסגל הרחב.

בהמשך שיחק במכבי קרית גת, בבני הרצליה, במכבי רמת גן, אליצור רמלה, אליצור אשקלון, הפועל באר שבע ועירוני נהריה.