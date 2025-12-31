יום רביעי, 31.12.2025 שעה 19:02
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4620-5118ברצלונה1
4216-3618ריאל מדריד2
3716-3318אתלטיקו מדריד3
3515-3116ויאריאל4
3317-2217אספניול5
2819-2917בטיס6
2319-2017סלטה ויגו7
2324-1618אתלטיק בילבאו8
2220-2317אלצ'ה9
2026-2417סביליה10
2022-1317חטאפה11
1820-1717אוססונה12
1824-1917מיורקה13
1820-1417אלאבס14
1820-1317ראיו וייקאנו15
1725-2117ריאל סוסיאדד16
1626-1617ולנסיה17
1533-1517ג'ירונה18
1126-717אוביידו19
1029-1716לבאנטה20

"האובססיה של אמבפה גרמה לפציעה להחמיר"

בתקשורת הספרדית ביקרו את כוכב ריאל שייעדר כ-3 שבועות: "כפה את עצמו לשחק מול טלאברה, כשכבר סחב פציעה, כדי לשבור את השיא של כריסטיאנו רונאלדו"

|
קיליאן אמבפה (IMAGO)
קיליאן אמבפה (IMAGO)

מה שווה יותר, שיא או סופר קאפ של ספרד? הפציעה של קיליאן אמבפה הוכרזה היום (רביעי), אך בפועל הוא סוחב אותה כבר כמעט חודש. “הרצון הכמעט אובססיבי שלו לעבור את השיא של כריסטיאנו רונאלדו עם מספר השערים הרב ביותר בשנה קלנדרית במועדון הוביל לכך שנאלץ לעצור בתחילת 2026 והצית כעס בקרב חלק מאוהדי ריאל”, ביקרו בספרד.

הצרפתי הפעיל את כל האזעקות אחרי הקריסה מול סלטה, ממש לפני המשחק מול מנצ'סטר סיטי בסנטיאגו ברנבאו. שבוע קריטי שהסתיים כקשה במיוחד עבור צ'אבי אלונסו. אמבפה נעדר מאימון ההכנה האחרון למשחק האירופי בשל כאבים בברך, ולבסוף לא שיחק אפילו דקה מול הקבוצה של פפ גווארדיולה. ריאל הפסידה והרגישה בחסרונו של הכוכב שלה.

הבעיה הגיעה בשלושת המשחקים הבאים, דבר שהרגיז מאוד חלק גדול מהקהל הלבן. במועדון סבורים שאמבפה לא היה אחראי כלפי הגוף שלו ורצה לדחוף את עצמו יותר מדי. בנוסף, ב'לאקיפ' אישרו כי הצרפתי שיחק עם כאבים בברך מאז אותו יום וכפה את עצמו לשחק כדי להשיג את השיא.

קיליאן אמבפה (IMAGO)קיליאן אמבפה (IMAGO)

ארבעה ימים לאחר שלא שיחק מול מנצ'סטר סיטי, הצרפתי שיחק את כל משחק הליגה מול אלאבס, כבש שער ושוב הפגין סימני כאב בברך. אך שלושה ימים לאחר מכן שוב פתח בהרכב ושיחק 90 דקות מלאות מול טלאברה בגביע המלך. קבוצה מהליגה השלישית. באותו יום כבש שני שערים והיה קריטי כדי למנוע הדחה מביכה מהגביע, אך אוהדים רבים לא הבינו כיצד היה כשיר לשחק 90 דקות מול אלאבס וטלאברה, אך לא מול סיטי, שהיה המשחק החשוב באמת.

“לאמבפה הייתה אובססיה להשוות את השיא של כריסטיאנו”, ציינו בספרד, והוא עשה זאת במחזור האחרון של 2025 עם שער בפנדל מול סביליה. שער מספר 59 שלו הגיע, והוא חגג אותו עם החגיגה האייקונית של הפורטוגלי, כאילו תכנן זאת זמן רב מראש.

המציאות היא שלאחר שהחמיץ את המשחק מול מנצ'סטר סיטי, הדבר המתבקש היה לנהל את הדקות שלו במשחקים הבאים, במיוחד כשמדובר ביריבות, לכאורה, נחותות מרמתה של ריאל. אך אמבפה רצה לשחק הכל בשביל השיא ולא החמיץ אף דקה.

קיליאן אמבפה (IMAGO)קיליאן אמבפה (IMAGO)

כעת הצרפתי פצוע עם נקע בברך רגל שמאל. לפי 'לאקיפ', אמבפה עשוי להיעדר כשלוש שבועות. בספרד מדווחים כי נוכחותו בסופר קאפ לא נשללת לחלוטין, אך היא מורכבת מאוד. כך או כך, הצרפתי לא ידע לעצור בדצמבר בגלל השיא, וישלם על כך בינואר עם התואר הראשון של השנה ועם מעמדו של המאמן שלו צ’אבי אלונסו על הכף.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
