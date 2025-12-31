חסינות לאזטיץ' מתפוגגת: מכבי בצומת דרכים

מכבי תל אביב של 2025/2026 מתקרבת בצעדי ענק לנקודת האל חזור שלה בליגת העל. עוד לפני שהמחזור הנוכחי יסתיים, התחושה היא שהאלופה רחוקה משחק-שניים מלסיים את סיפור האליפות מוקדם מהרגיל וכפי שנכתב הבוקר (רביעי) כאן באתר, אין מאמן ששרד מאזן כל כך רע בשלב כזה של העונה, וזה ברור שמעמדו של ז’רקו לאזטיץ’ כבר לא יציב כאתמול שלשום. הרי גם במכבי תל אביב אמרו און רקורד שהם רוצים אליפות וכי התוצאות יקבעו, אז תוצאות אין ואפשר לסובב אותן מכל כיוון ועדיין נמצא מציאות מרה.

זה 4 ניצחונות ב-17 משחקים, או 3 ב-11, או 7 נקודות מ-21 אחרונות, ובכל מצב מאמנים קודמים שנקלעו למצב הזה שילמו בכיסא שלהם, בעיקר כי אי אפשר להחליף קבוצה שלמה. זה הענף. מאתמול בלילה יש דממת אלחוט במכבי וזה לפעמים גם השקט שלפני הסערה. אין עוררין שהמועדון בימים מכריעים וגולדהאר עומד כעת בפני שיקול רציני האם לבצע שינוי.

המציאות הנוכחית היא לא טובה. למשל, אחד מאנשי הסקאוטינג של המועדון התבטא היום בשיחות סגורות עם סוכן שניסה להציע לו שחקנים: “למה להתאמץ אם גם ככה מי שיגיע לא ישחק?”, והאווירה במועדון היא לא טובה והיא בכמה גזרות. ברור שהחזון של בן מנספורד ודומיניק פרייס מבחינת רכש לעונה הזו היה שונה והם היו בטוחים שהם הביאו שחקנים מתאימים, אך גם אם הם נכשלו ב-3-4 החלטות, מכבי ת”א והסגל שלה לא יכולה לנצח בבית את טבריה כשהיא מובילה בדקה התשיעית? או את הפועל פתח תקווה? או את נתניה בחוץ עם שער יתרון מוקדם? באמת מישהו חושב שעוד שחקן או פחות שחקן אמורים לשנות את השורה התחתונה שהסגל של מכבי ת”א טוב בפער מכל הקבוצות שצוינו?

לאזטיץ' וגולדהאר (שחר גרוס)

ולכן זהו כבר מזמן לא עניין תדמיתי. הזיקוק הוא אירוע נוראי, זה בייש את מכבי ואת הכדורגל הישראלי, זה העמיד את גולדהאר והנהלת המועדון בפני ביזיון גדול שפגש אותם במיוחד בשטוטגרט לשם הגיעו לאחרונה, אבל לפטר את לאזטיץ’ לא יהיה עכשיו סיפור תדמיתי, אלא אולי הפתרון היחיד שעוד נשאר כי במעשיו ובדרכו המשונה, הוא ממשיך לטעות שוב ושוב.

אם הפער היה כזה רק ממתמודדת אחת, ניחא. המכבי היה עוד אפשר לקוות. אבל יש שתי מתמודדות רציניות שנראות הרבה יותר מוכנות ובשלות לקחת אליפות העונה. מכבי הנוכחית זקוקה לרעיונות משחק חדשים על פני הקיימים, לאזטיץ' שחק את כל מה שהוא מאמין בו והמשחק נגד טבריה היה ההזדמנות האחרונה שלו להוכיח שאולי הוא כן יכול לבצע עלייה.

ז'רקו לאזטיץ' (רדאד ג'בארה)

הוא כשל שוב עם החלטות לא ברורות. אושר דוידה חיכה 14 משחקים עד שנתן צמד, ויצא מההרכב. עידו שחר כבש 3 שערים ב-5 המחזורים האחרונים, אך הוא זה שהוחלף ונכנס עוד קשר אחורי כשהקבוצה במצב של תיקו. סייד אבו פרחי כבש מול הפועל חיפה והוחלף במחצית, אך אמש במשחק לא טוב שלו, נשאר במשך כל 90 הדקות על הדשא. דור פרץ לא הצליח להשפיע על המשחק כלל ונשאר 86 דקות על הדשא, עם זריקה רנדומלית של קרווין אנדרדה לדשא, שחקן שנמחק ונגמר בלי שבאמת קיבל הזדמנות אמיתית. מוחמד עלי קמארה הכה שחקן בחדר הלבשה ואז הכה את הקבוצה כולה מול נתניה, אבל חזר ישירות להרכב בכל פעם מחדש בהזדמנות הראשונה שהייתה ללאזטיץ’ להחזיר אותו.

זה כבר לא ניהול סגל או טקטיקה, זה פשוט אובדן דרך. לצד כל אלה, אי אפשר לזלזל במה שקורה באצטדיון. מכבי ת”א הצליחה לפתור את הנושא עם הפנאטיקס ובנתה על התחלה חדשה מול טבריה, אבל בפועל הקהל הרחב הוא האירוע האמיתי ולא נראה שהוא הולך להתיישר עם ההחלטה לא לשנות כלום עד כה. כל הקראת הרכבים של שי סידי מלווה בבוז צורם ללאזטיץ'. האווירה באצטדיון לא נעימה ואת דעת הקהל לא ניתן לשנות, את הקהל לא ניתן לחנך, ובסוף הקהל הוא התוצאה של המצגת שעליה מכבי מתעקשת. אם הבדיחה לא הצחיקה אף אחד, היא גם לא תצחיק מישהו בפעם העשירית.

אוהדי מכבי תל אביב (חגי מיכאלי)

מכבי זקוקה לשינוי אווירה. אצל השחקנים, אצל האוהדים וגם אצל עובדי המועדון, שיש לא מעט מהם שכבר איבדו תקווה בלאזטיץ’. גולדהאר צריך לעבור לשלב הבא. העונה הזו בדרך לריסוק טוטאלי, וצריך להבין שלא רק שהחלפת מאמן נדרשת, אלא גם שרכש מתקן מבית בן מנספורד ודומיניק פרייס בדמות שחקן זר יצירתי שידע לתת פתרון מול חומות נוסח טבריה, וגם לנצל את הסיטואציה.

מכבי תל אביב יכולה לבנות את האלופה הבאה דרך תיקון מיידי של העונה הנוכחית. קצת זעזוע במצבת הזרים, ישראלי אחד או שניים שאפשר להביא בין אם בהעברה חופשית בסיום העונה או בין אם ברכישה עכשיו, ובעיקר מאמן שמבין שהכדורגל הישראלי כבר לא בנוי לקבוצות אלופות שמשחקות בלי שום כישרון וברק בקישור. הקונספט של שלישייה עוצמתית היה טוב לאיביץ’ ב-2018, ואפילו הוא נכשל כשניסה לשחזר את זה ב-2022.

בן מנספורד וג'ק אנגלידיס (חגי מיכאלי)

הכדורגל הישראלי השתנה ורק מכבי תל אביב של לאזטיץ׳ מנסה להחזיר אותו למה שעבד בעבר. גם הוא כמאמן הצליח כי היו לו שני שחקנים שיודעים למצוא פתרונות עם הכדור ולייצר גם לעצמם (פטאצ’י וקניקובסקי), ויש סיבה שבית”ר ירושלים והפועל באר שבע נמצאות למעלה כשיש לשתיהן שלישיית קישור ולפחות שחקן כנף אחד שיודע לבנות לעצמו ולחבריו. לאזטיץ’ מתעקש לשחק אחרת. בלי שום יצירתיות באמצע, וכשהוא תוקע את המשחק ומכניס את כולם למרכז. ההוראות שלו מנוגדות לרוח הנוכחית בליגת העל ולא סתם מכבי לא טובה ואפורה. כן זה גם עניין של סגל, אבל זה קודם מאמן.

מול בית”ר ירושלים במחצית השנייה לאזטיץ’ נשען לאחור וקפא אל מול הביזיון. מאז מכבי ת”א מנסה לנקות את ה”חרא” בתוך הבית, כמו שהוא אמר בעצמו, אבל במקום לנקות, היא רק מוסיפה עוד ועוד, ואם לאזטיץ’ לא הצליח עד כה לשנות את המצב, למה שהוא כן יצליח בעוד שבוע או שבועיים? החסינות שקיבל כבר התפוגגה. כעת נראה מתי גולדהאר יסכים עם כך גם, כי כפי שנכתב כאן, במועדון שלו יש לא מעט שחושבים שדי.