יום רביעי, 31.12.2025 שעה 19:11
כדורגל ישראלי

טקס חלוקת מלגות ע"ש נחום סטלמך התקיים

19 מלגות חולקו לשחקניות ושחקנים, המוענקות מידי שנה על ידי קרן סטלמך. שפיגלר: "מעבירים את המורשת של נחום לדור הבא". טפר: "הקרן מהווה דוגמה"

חלוקת המלגות ע"ש נחום סטלמך (ההתאחדות לכדורגל)

טקס חלוקת מלגות ע"ש נחום סטלמך ז"ל התקיים היום (רביעי) בתא הכבוד באצטדיון רמת גן. באירוע נכחו נציגי משפחת סטלמך, שחקן העבר מוטל'ה שפיגלר, מנכ"ל ההתאחדות לכדורגל יריב טפר, יו"ר ועדת קרן סטלמך אריה רוזנצוויג, לצד שחקני ושחקניות כדורגל צעירים שזכו במלגות.

במסגרת הטקס חולקו 19 מלגות לשחקנים ושחקניות מצטיינים, המוענקות מדי שנה על ידי קרן סטלמך, מתוך מטרה לעודד שילוב בין מצוינות מקצועית, מחויבות אישית וערכים, ברוח דרכו ומורשתו של נחום סטלמך ז"ל, מהדמויות המרכזיות והמשפיעות בתולדות הכדורגל הישראלי. במהלך הטקס הושם דגש על הקשר בין העבר, ההווה והעתיד של הכדורגל בישראל, לצד חשיבות התמיכה בדור השחקנים הצעיר, הן בהיבט הספורטיבי והן בהיבטים הערכי והחינוכי.

מנכ"ל ההתאחדות לכדורגל, יריב טפר: “הענקת המלגות משקפת את החשיבות שאנו מייחסים לטיפוח שחקנים צעירים ולחיבור בין הישגים על המגרש לערכים שמלווים את דרכם, כפי שנחום סטלמך ז"ל ייצג לאורך הקריירה שלו. קרן סטלמך מהווה דוגמה לשימור מורשת ספורטיבית וחינוכית גם יחד, וממשיכה להשפיע באופן ישיר על הדור הבא של הכדורגל הישראלי”.

מוטלמוטל'ה שפיגלר עם אחד המקבלי המלגות (ההתאחדות לכדורגל)

מוטל'ה שפיגלר, שחקן נבחרת ישראל בעבר, סיפר לנציגי הדור הצעיר על סטלמך והיותו מודל גם עבורו: “נחום סטלמך היה דמות משמעותית בכדורגל הישראלי והטקס הזה מאפשר להעביר את המורשת והערכים שלו לדור הבא של השחקנים. כשחקן צעיר הערצתי את נחום והוא היווה עבורי מקור השראה גדול, לא רק בזכות היכולות על המגרש, אלא בעיקר בזכות הדרך בה ייצג את המשחק. תחושה זו משותפת גם לרבים מכדורגלני העבר, שראו בו מודל לחיקוי. קרן סטלמך ממשיכה לשמר את הערכים הללו ולהעבירם לדור הבא, על המגרש ומחוצה לו”.

זוכי המלגות: זיו גרינברג, שי דן, הילה לוי, נועה לוי, קירה אוסטרובסקי, טליה דהאן, דימא אלרמחי, שי פרל, ספיר אלקובי, מוחמד חמוד, מוחמד עואד, מחמוד חופאש, אברג’יל יהל שלום, ארטיום שפרינסקי, עדי תלמיד, סהר ישראל בכרך, נדב בטון, מספין ארימיאס ואיתי קורן.

