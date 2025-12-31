יום רביעי, 31.12.2025 שעה 19:11
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
3018-3316מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2319-2116בני סכנין5
2332-2915מכבי נתניה6
2216-2715מכבי חיפה7
1826-2216הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1834-1816עירוני טבריה10
1726-2315הפועל פ"ת11
1327-1816עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
740-1416מכבי בני ריינה14

דאבו ב-11 של נתניה, קוסטה יפתח בחוד של פ"ת

החלוץ הברזילאי בהרכב היהלומים לצידם של עוז בילו, אואטרה, דיומנדה ומאור לוי. עומר פרץ יחל את המשחק גם עם צ'יפיוקה סונגה, קליי, נידם ואדניי

|
מתאוס דאבו (רועי כפיר)
מתאוס דאבו (רועי כפיר)

ההתמודדות שתפתח את משחקי הערב האחרון של שנת 2025, בליגת העל תתקיים הערב (רביעי), כשמכבי נתניה תארח את הפועל פתח תקווה באצטדיון מרים כחלק מהמחזור ה-16.

הרכב מכבי נתניה: עומר ניראון, הריברטו טבארש, כארם ג’אבר, מוחמד ג’טיי, יובל שדה, רותם קלר, מאור לוי, גונטי דיומנדה, עזיז אואטרה, עוז בילו ומתאוס דאבו.

הרכב הפועל פ”ת: עומר כץ, נועם כהן, אוראל דגני, איתי רוטמן, שחר רוזן, בוני אמיאן, נדב נידם, קליי, ג’יימס אדניי, צ’יפיוקה סונגה ומארק קוסטה.

אבוקסיס וחניכיו מגיעים להתמודדות לאחר שחגגו עם 0:6 על בני יפו אורתודוכסים ועלו לשלב שמינית הגמר במסגרת הגביע. במסגרת הליגה, היהלומים נפרדו ממכבי תל אביב ב-1:1. במידה והחבורה מהשרון תשיג ניצחון היא תעלה למקום הרביעי בטבלה, לפחות זמנית.

מנגד, החבורה של עומר פרץ באה למשחק לאחר שגברה 1:2 על הפועל כרמיאל ועלתה לשמינית גמר הגביע, שם תפגוש את בני ריינה. במסגרת הליגה, המלאבסים נמצאים בפורמה טובה לאחר שניצחו 1:4 את עירוני קריית שמונה והוציאו 2:2 בבלומפילד מול מכבי תל אביב.   

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */