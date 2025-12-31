לוד זכתה באליפות הטניס בגברים, רעננה בנשים

יום הגמרים של ליגת ווינר בטניס ברעננה הגיע לשיאו עם הכרזת האלופות לשנת 2025: מ.ט עירוני רעננה זכתה בתואר הנשים והפועל עירוני לוד זכתה בתואר הגברים לאחר משחקי גמר איכותיים ומותחים שנערכו לעיני קהל שהגיע לתמוך בקבוצות.

בנשים, המאבק בין מועדון טניס רעננה להפועל עירוני לוד סיפק מתח עד הרגע האחרון: לינה גלושקו (לוד) פתחה עם ניצחון 4:6, 5:7 על מיקה בוחניק (רעננה) אך אופיר מנהרדט (רעננה) החזירה את ההתמודדות ל־1:1 עם ניצחון מרשים 6:0, 1:6, 3:6 על שלי ברזניאק.

ההתמודדות הוכרעה במשחק זוגות בו גברו מיקה בוחניק ואופיר מנהרדט על לינה גלושקו ושלי ברזניאק 2:6 4:6 וזכו בתואר.

גם בגמר הגברים קיבלנו מפגש מסקרן בין רעננה ללוד. דניאל צוקרמן (לוד) חתם יום מרשים עם ניצחון בשלוש מערכות על דן ברנד (רעננה) בתוצאה 4:7, 7:6, 2:6, והציג טניס חזק ברגעי ההכרעה.

בהמשך אוראל קמחי (לוד) גבר על אייל שיוביץ (רעננה) במשחק צמוד מאוד 6:7 6:7 וחתם את ההתמודדות עם ניצחון 0:2 ללוד אשר זכתה באליפות זו השנה השנייה ברציפות.