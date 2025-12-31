יום רביעי, 31.12.2025 שעה 19:10
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
3018-3316מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2319-2116בני סכנין5
2332-2915מכבי נתניה6
2216-2715מכבי חיפה7
1826-2216הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1834-1816עירוני טבריה10
1726-2315הפועל פ"ת11
1327-1816עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
740-1416מכבי בני ריינה14

אמיר, קאני, אגבה וגורה בהרכב של מכבי חיפה

בכר פרסם את ה-11 שיעלו נגד אשדוד בי"א ב-19:45: חזיזה ומלמד ישלימו את החלק הקדמי. רז מאיר, דסה, אנסה וגורדנה בהרכב של חיים סילבס בצד השני

|
איתן אזולאי ודולב חזיזה מאושרים (חג'אג' רחאל)
איתן אזולאי ודולב חזיזה מאושרים (חג'אג' רחאל)

במקום דייט כזה או אחר לכבוד השנה החדשה, שחקני מכבי חיפה ומ.ס אשדוד ייאלצו להיות עם הדבר אותו הם אוהבים מגיל קטן, הכדורגל. הירוקים יתארחו הערב (רביעי, 19:45) באצטדיון הי”א במשחק שיינעל מבחינת שני הצדדים את 2025, ושיינעל את המחזור ה-16 בליגת העל.

הרכב מ.ס אשדוד: קרול נימצ’יסקי, רז מאיר, איברהים דיאקיטה, עמנואל אדג’יי, מאור ישילירמק, רועי גורדנה, שלו הרוש, קארים קימבידי, אור דסה, יוג’ין אנסה וז’אן פלורן באטום.

הרכב מכבי חיפה: גיאורגי ירמקוב, יילה בטאיי, ליסב עיסאת, אלעד אמיר, פייר קורנו, פיטר אגבה, איתן אזולאי, דולב חזיזה, סילבה קאני, קנג’י גורה וגיא מלמד.

ברק בכר וחיים סילבס (שחר גרוס)ברק בכר וחיים סילבס (שחר גרוס)

חניכיו של ברק בכר במצב רוח די טוב אחרי שחגגו בגדול בעילוט עם 1:8 על מכבי אחי נצרת בדרך לשמינית גמר גביע המדינה, שם הם קיבלו את הפועל רעננה בהגרלה. במכבי חיפה רוצים לשוב לנצח גם במסגרת הליגה, לאחר שבמחזור האחרון הם הפסידו 2:1 בסמי עופר לבית”ר ירושלים בתוספת הזמן.

מהצד השני, הדרומיים בתקופה נוראית אחרי פתיחת עונה מדהימה, כשכרגע הם לא ניצחו שבעה משחקים ואפילו בשני המשחקים האחרונים הם הפסידו פעמיים 3:0. הראשון היה נגד בני סכנין במסגרת הליגה והשני בבלומפילד נגד הפועל ת”א בגביע, משחק שבו חיים סילבס וחניכיו יצאו כועסים על השיפוט.

למרות שפתיחת העונה של חיפה הייתה רעה ושל אשדוד טובה, המפגש בליגה בין שני הצדדים בסיבוב הראשון נגמר ב-1:5 לירוקים. איליי טמם אמנם השווה זמנית, אבל טריבנטה סטיוארט, מתיאס נהואל, דולב חזיזה, עבדולאי סק וג’ורג’ה יובאנוביץ’ חגגו, שלושה מהם בפנדלים.

