אמיר, קאני, אגבה וגורה בהרכב של מכבי חיפה

במקום דייט כזה או אחר לכבוד השנה החדשה, שחקני מכבי חיפה ומ.ס אשדוד ייאלצו להיות עם הדבר אותו הם אוהבים מגיל קטן, הכדורגל. הירוקים יתארחו הערב (רביעי, 19:45) באצטדיון הי”א במשחק שיינעל מבחינת שני הצדדים את 2025, ושיינעל את המחזור ה-16 בליגת העל.

הרכב מ.ס אשדוד: קרול נימצ’יסקי, רז מאיר, איברהים דיאקיטה, עמנואל אדג’יי, מאור ישילירמק, רועי גורדנה, שלו הרוש, קארים קימבידי, אור דסה, יוג’ין אנסה וז’אן פלורן באטום.

הרכב מכבי חיפה: גיאורגי ירמקוב, יילה בטאיי, ליסב עיסאת, אלעד אמיר, פייר קורנו, פיטר אגבה, איתן אזולאי, דולב חזיזה, סילבה קאני, קנג’י גורה וגיא מלמד.

ברק בכר וחיים סילבס (שחר גרוס)

חניכיו של ברק בכר במצב רוח די טוב אחרי שחגגו בגדול בעילוט עם 1:8 על מכבי אחי נצרת בדרך לשמינית גמר גביע המדינה, שם הם קיבלו את הפועל רעננה בהגרלה. במכבי חיפה רוצים לשוב לנצח גם במסגרת הליגה, לאחר שבמחזור האחרון הם הפסידו 2:1 בסמי עופר לבית”ר ירושלים בתוספת הזמן.

מהצד השני, הדרומיים בתקופה נוראית אחרי פתיחת עונה מדהימה, כשכרגע הם לא ניצחו שבעה משחקים ואפילו בשני המשחקים האחרונים הם הפסידו פעמיים 3:0. הראשון היה נגד בני סכנין במסגרת הליגה והשני בבלומפילד נגד הפועל ת”א בגביע, משחק שבו חיים סילבס וחניכיו יצאו כועסים על השיפוט.

למרות שפתיחת העונה של חיפה הייתה רעה ושל אשדוד טובה, המפגש בליגה בין שני הצדדים בסיבוב הראשון נגמר ב-1:5 לירוקים. איליי טמם אמנם השווה זמנית, אבל טריבנטה סטיוארט, מתיאס נהואל, דולב חזיזה, עבדולאי סק וג’ורג’ה יובאנוביץ’ חגגו, שלושה מהם בפנדלים.