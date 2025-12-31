פינטו מונה למנהל המקצועי בנבחרות הפראלימפיות

אריק פינטו, לשעבר מנכ"ל בנק הפועלים, ששימש בין השנים 2007 עד 2012 כמאמן נבחרת ישראל בכדורסל כיסאות גלגלים, אותה הוביל מקום השישי במשחקים בבייג'ין ב-2008, נאות לבקשת יו"ר הוועד הפראלימפי משה מוץ מטלון וממלא מקומו דודי וינרב, לחזור לענף ולשמש מנהל מקצועי של נבחרות הכדורסל.

במסגרת תפקידו החדש יוביל פינטו ויקדם תוכניות פיתוח של ענף הכדורסל לשנים הקרובות במטרה להחזיר עטרה ליושנה ולהציב את הכדורסל הישראלי שוב בטופ העולמי, כפי שהיה בעבר. פינטו יסייע למאמנים לשחקנים בהגשמת היעדים, יעקוב אחר יישום תוכניות הפיתוח, יסייע בגיוס משאבים עבור הנבחרות ובאיתור שחקניות ושחקנים חדשים.

יו"ר הוועד הפראלימפי, משה מוץ מטלון: “יש לנו שחקנים טובים ומוכשרים בנבחרת הבוגרים ובעתודה, ויש לנו חזון לבנות גם נבחרת נשים חזקה, המאמנים עושים עבודה נפלאה ואנחנו מאמינים שיחד נגיע להישגים משמעותיים, אריק יוכל לתרום מניסיונו ומן מהידע הרחב שלו. אני מאחל לו, למאמנים ולשחקנים הצלחה גדולה ואני בטוח שיחד נגיע למקום הראוי לנבחרות ישראל”.