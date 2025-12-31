"בגלל מטומטם שזרק בקבוק הקהל לא יגיע?"

רגע לפני שייפגשו מחר (חמישי, 20:30) למשחק ענק באצטדיון טדי, בית”ר ירושלים והפועל תל אביב עומדות לדין בשעה זו בבית הדין המשמעתי של ההתאחדות לכדורגל, הקבוצה מהבירה בגין התפרעות אוהדים ופגיעה ע"י אוהד במשחק הגביע מול עירוני טבריה והאדומים בשל קריאות גזעניות ו/או פוגעניות.

מהלך הדיון – בית”ר ירושלים:

הדיין הציג את דו”ח השופט: "הושלכה כוס לעבר שחקני טבריה אחרי הבקעת השער, כוס שהושלכה על ידי אוהדי ביתר ירושלים מכיוון היציע הצפוני בדקה ה-23 עם משקה בתוכו שפגע בשחקן טבריה. המשחק הופסק לארבע דקות".

עו”ד רונן מוזסון, שמייצג את בית"ר ירושלים: "לב העניין הייתה הפגיעה בשחקן".

הדיין, גיורא לנדאו: "זה לא מופיע בכתב האישום אבל יש לשחקן גם שבר באף"

עו”ד מוזסון: "ביתר מוקיעה את האירוע, זה לא אמור להיות חלק ממשחקי הכדורגל. האוהד נעצר בסיוע של מצלמות הטלוויזיה והאוהדים. מיד במחצית מנכ”ל הקבוצה כפיר אדרי ביקש לראות את תמונות האירוע, זיהו את פרצוף האוהד ובסיוע האוהדים והמשטרה האוהד נעצר במחצית וכמובן הורחק מהמשחק והורחק מאצטדיון טדי עד לסוף העונה הנוכחית".

הדיין לנדאו: "זה היה משחק חוץ".

עו”ד מוזסון: "אנחנו לא נותנים לו להיכנס לטדי".

הדיין לנדאו: "היה לנו אירוע של אוהד מכבי תל אביב שהורחק במשחק נגד בני סכנין מאצטדיון דוחא".

עו”ד מוזסון: "אני רוצה להבהיר לאדוני שגם האוהדים מוקיעים אותו, יש לי גם תמונה של המעצר שלו מהמחצית. אולי קראת על המכתב שהוציא הבעלים של המועדון, לא לתת לאוהד להרוס עונה שלמה. בגלל איזה מטומטם שזורק בקבוק האוהדים לא יוכלו להגיע למשחק חוץ? יש לנו כבר משחק חוץ אחד שהאוהדים לא יכולים ללוות את הקבוצה וזה מקומם מאוד. בסוף, מדובר באוהד אחד, ידוע שמורחק והאוהדים נגדו. זה עניין יוצא דופן. הקבוצה תגיש נגדו סנקציות כספיות. אנחנו מבקשים לא להעניש קהל שלם בגלל אוהד. גם הלה פמיליה, ארגון שהוא קיצון כביכול, יצא נגדו. הוא זרק את הבקבוק מהיציע של בית"ר ירושלים".

מהלך הדיון – הפועל תל אביב:

הפועל תל אביב שלחה כתב הגנה.