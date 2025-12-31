ועד איגוד השופטים דורש סנקציות חסרות תקדים

אירוע אלימות חמור התרחש במשחק ליגה ב' מחוז מרכז בין הפועל אשדוד להפועל מזכרת בתיה ביום 24.12.2025, והעלה קריאות נוקבות מצד איגוד שופטי הכדורסל וההסתדרות הלאומית לפעול מידית נגד הקבוצה והמעורבים. לפי דו"ח השיפוט, האירוע מוגדר כאחד החמורים והמזעזעים ביותר שהגיעו לאיגוד, ובמהלכו נשקפה סכנה ממשית לחיי השופט אביעד אשטמקר.

האירוע החל כבר ברבע הראשון, כאשר נשרקה עבירה בלתי ספורטיבית לחובת שחקן הפועל אשדוד, יוני דרעי, ומיד לאחר מכן החלה מסכת איומים, קללות והפגנות אלימות כלפי השופט. השחקנים והמלווה של הקבוצה הצטיינו בהתנהגות אלימה ובוטה, שכללה דחיפות, קללות ואף ניסיון לפגוע פיזית בשופט באמצעות טאבלט. עקב חומרת המצב, השופט נאלץ לסיים את המשחק מוקדם ולברוח לרכבו כשהוא בליווי שחקני מזכרת בתיה ששמרו על שלומו.

לאחר המשחק, האירוע החריף עוד יותר כאשר ניסים אטרקצ'י, מנהל הפועל אשדוד וחבר הנהלת איגוד הכדורסל, יצר קשר עם אביו של השופט ואיים עליו בדרישה לבטל את התלונה שהוגשה במשטרה בגין התקיפה. המכתב של ההסתדרות הלאומית קורא להעניש את המעורבים ולהרחיקם מהמגרשים לצמיתות, ומדגיש את הצורך בסנקציות חסרות תקדים כלפי הפועל אשדוד ומנהלה.

במכתב חמור שנשלח ליו"ר איגוד הכדורסל, עמוס פרישמן, מציינת ההסתדרות כי מדובר בחציית קו אדום: "שופט כדורסל אינו שק חבטות של שחקנים, מאמנים או קהל משולהב. אלימות המופנית כלפיי שופט במסגרת תפקידו הספורטיבי היא רעה חולה המאיימת על עצם קיומו של הענף ועל ביטחונם האישי של השופטים". ההסתדרות דורשת גם לעדכן ולהחמיר מיידית את תקנון המשמעת ואת רף הענישה כנגד קבוצות, שחקנים ובעלי תפקידים.

דו"ח השיפוט מפרט את השתלשלות האירועים: לאחר עבירה ברבע הראשון, השחקן דרעי איים על השופט, חטף ממנו את הטאבלט וניסה להכותו. שחקן נוסף, אילן כהן, הגיע עם צעקות והאשים את השופט שהוא "בא להרוס את המשחק". גם מלווה הקבוצה השתתף בהתנהגות האלימה, הצטרף לקהל וקלל את השופט. עקב כך, השופט חש סכנה ממשית לחייו והכריח את סיום המשחק.

בתגובה, התובע המשמעתי של איגוד הכדורסל, עו"ד איתמר ליפנר, החל בהליך משפטי והעמיד לדין את השחקנים המעורבים: יוני דרעי ואברהם בן דוד בגין פגיעה גופנית והעלבת שופטים, ואילן כהן בגין העלבת השופט. כמו כן, מלווה הקבוצה והקבוצה כולה עומדים בפני קנסות כבדים והשעיה אפשרית אם אירוע דומה יחזור על עצמו.

לסיכום, האירוע מהווה פגיעה חמורה ברצף השיפוטי ובביטחון השופטים, ומעלה קריאה ברורה לנקיטת צעדים מיידיים וחמורים. ההסתדרות הלאומית וועד השופטים מציינים במכתבים כי "דמם של השופטים אינו הפקר", ודורשים פגישה דחופה עם הנהלת איגוד הכדורסל למציאת פתרון שמונע הישנות מקרי אלימות מסוג זה בעתיד.