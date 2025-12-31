מרתון טבריה במחווה לחלל החטוף רן גואילי

טליק גואילי, אמו של החלל רן גואילי הי"ד, ראש עיריית טבריה יוסי נבעה ומנכ"ל הטוטו מאיר ברדוגו יזניקו את מרתון Winner טבריה הבינלאומי ה-47 עם קריאה להשבתו של גיבור ישראל לוחם היס"מ שנפל בשבעה באוקטובר בקרב על עלומים - לקבורה בישראל. המרתון יתקיים ביום שישי הבא, ה-9.1.2026 בסימן הצדעה לכוחות הביטחון, המשפחות השכולות ופצועי צה”ל.

למעלה מ-1,500 רצים מכוחות הביטחון - בהם מאות שוטרים, ילבשו את חולצה עם איורו של גואילי והכינוי לו זכה על הגבורה שגילה בקרב בו נפל בבוקר השבעה באוקטובר - "רני מגן עלומים”. מרתון Winner טבריה הבינלאומי, הוא המרוץ הוותיק והמהיר בישראל והוא משמש גם כאליפות ישראל. המרתון צפוי לארח אלפי רצים, בניהם משפחות חללי מערכות ישראל ולוחמי צה"ל, המסיימים בימים אלה חזרה לשגרה אחרי שנתיים של לחימה עצימה.

המרתון יוזנק כאמור על ידי טליק גואילי, אימו של החלל החטוף רן גואילי הי"ד, שגופתו מוחזקת עדיין בשבי החמאס. היא תעשה זאת לצד ראש עיריית טבריה יוסי נבעה ומנכ"ל הטוטו מאיר ברדוגו. בחמישי 8.1.26, ערב לפני המרתון, טליק גואילי תשתתף בערב הפסטה המסורתי, בו יגיעו השנה גם בכירים ממשטרת ישראל לחלוק כבוד לגואילי ובו היא תספר על רן. יחד הם יקראו להשבתו לקבורה בישראל במהרה.

מרתון טבריה 2025 (רונן טופלברג)

טליק גואילי התייחסה להחלטת עיריית טבריה לתת מקום של כבוד לבנה ואמרה: “כשראש עיריית טבריה יוסי נבעה התקשר להציע לנו להזניק את מרתון טבריה - התרגשנו מאוד. בתוך הימים המורכבים שאנחנו עוברים, הבחירה של העירייה לשים את רני בסדר העדיפויות ולתת לו מקום של כבוד באירוע ספורט בינלאומי כל כך משמעותי, מחממת את הלב. המחווה הזו היא הרבה מעבר לספורט - היא חיבוק חם שנותן לנו כוח ומזכירה לכולם שרני תמיד איתנו ובלב של כולנו. אנחנו מודים על הזכות להזכיר את רני שלנו, שכל כך אהב ספורט, אל מול אלפי הרצים ומייחלים ליום שבו רני ישוב הביתה”.

ראש עיריית טבריה יוסי נבעה: “רן גואילי הי"ד הוא גיבור ישראל - הראשון לצאת לקרב בשבעה באוקטובר והאחרון שטרם חזר הביתה. הרגשנו מחויבות של ממש להזכיר את מי שלחם למעננו ולחבק את משפחתו - בתקווה שיחזור הביתה לישראל במהרה. השיחה עם טליק גואילי ריגשה אותי מאוד ואני שמח שהיא ובני משפחתה ייטלו חלק חשוב באירועי מרתון טבריה בתחילת החודש. אני קורא לכולם להגיע לאירועי המרתון בטבריה ולהתפלל להשבתו של גיבור ישראל רן גואילי הי"ד לישראל ולהצדיע לכוחות הביטחון שעשו ועודם עושים רבות בהגנה על מדינת ישראל ושלום אזרחיה”.

הוריו של רן גואילי (מרטין גוטדאמק)

המרתון שיוזנק על שפת הכנרת, בסמוך לכניסה לחוף סאות' ביץ', מתקיים בתמיכה ובשיתוף משרד התרבות והספורט, עיריית טבריה, איגוד האתלטיקה, הטוטו Winner ומרכז הפועל. הפרסים לזוכים במרוץ יוענקו בחסות HOKA, המלווה את קהילת הרצים בישראל ומצטרפת גם השנה אל הגופים המארגנים של המרוץ כנותנת חסות הספורט המקצועית.

במרתון מספר מקצים: מרתון מלא (42.195 ק"מ), חצי מרתון (21.1 ק"מ), 10 ק"מ ו־5 ק"מ. הרצים האיכותיים ביותר מהארץ ובעולם צפויים לקחת חלק ולצבור ניקוד ראשון לשנת 2026. בשנה שעברה ניצח במקצה המרתון תחלואיני מלקה (הפועל עמק חפר) בזמן של 2:19:19. אחריו הגיע לקו הסיום אמיר רמון (הפועל עמק חפר), שהוכתר כאלוף ישראל במרתון לשנת 2025 עם 2:27:10. אצל הנשים ניצחה ביטי דויטש (מכבי אתלטי הנגב) והוכתרה לאלופת ישראל בזמן 2:55:41.

מבחינת המסלול ותנאי הריצה, הזינוק ייצא מחוף גיא, הרצים יעברו בטיילת "קפלן" החדשה שנחנכה בחודשים האחרונים ומשם לאורך חופי הכנרת עד אזור עין גב וחזרה לנקודת ההתחלה. זהו מסלול מישורי ומועט פניות, המהווה מדי שנה בסיס מצוין לתוצאות שיא. שיא המסלול (Course Record): 2:07:30, שהשיג פטריק טאמבווה (צרפת). המרתון יתקיים בין השעות 06:00-13:00.