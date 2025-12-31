יום חמישי, 01.01.2026 שעה 02:28
ספורט אחר  >> אתלטיקה/התעמלות

מרתון טבריה במחווה לחלל החטוף רן גואילי

מרתון Winner הבינלאומי שיתקיים ב-9.1 בעיר הכנרת, יוזנק ע"י אמו של לוחם היס"מ שנפל ועדיין בעזה: "מעבר לספורט". וגם: חולצות השוטרים שישתתפו

|
תמונתו של רן גואילי ז
תמונתו של רן גואילי ז"ל (שחר גרוס)

טליק גואילי, אמו של החלל רן גואילי הי"ד, ראש עיריית טבריה יוסי נבעה ומנכ"ל הטוטו מאיר ברדוגו יזניקו את מרתון Winner טבריה הבינלאומי ה-47 עם קריאה להשבתו של גיבור ישראל לוחם היס"מ שנפל בשבעה באוקטובר בקרב על עלומים - לקבורה בישראל. המרתון יתקיים ביום שישי הבא, ה-9.1.2026 בסימן הצדעה לכוחות הביטחון, המשפחות השכולות ופצועי צה”ל.

למעלה מ-1,500 רצים מכוחות הביטחון - בהם מאות שוטרים, ילבשו את חולצה עם איורו של גואילי והכינוי לו זכה על הגבורה שגילה בקרב בו נפל בבוקר השבעה באוקטובר - "רני מגן עלומים”. מרתון Winner טבריה הבינלאומי, הוא המרוץ הוותיק והמהיר בישראל והוא משמש גם כאליפות ישראל. המרתון צפוי לארח אלפי רצים, בניהם משפחות חללי מערכות ישראל ולוחמי צה"ל, המסיימים בימים אלה חזרה לשגרה אחרי שנתיים של לחימה עצימה. 

המרתון יוזנק כאמור על ידי טליק גואילי, אימו של החלל החטוף רן גואילי הי"ד, שגופתו מוחזקת עדיין בשבי החמאס. היא תעשה זאת לצד ראש עיריית טבריה יוסי נבעה ומנכ"ל הטוטו מאיר ברדוגו. בחמישי 8.1.26, ערב לפני המרתון, טליק גואילי תשתתף בערב הפסטה המסורתי, בו יגיעו השנה גם בכירים ממשטרת ישראל לחלוק כבוד לגואילי ובו היא תספר על רן. יחד הם יקראו להשבתו לקבורה בישראל במהרה.

מרתון טבריה 2025 (רונן טופלברג)מרתון טבריה 2025 (רונן טופלברג)

טליק גואילי התייחסה להחלטת עיריית טבריה לתת מקום של כבוד לבנה ואמרה: “כשראש עיריית טבריה יוסי נבעה התקשר להציע לנו להזניק את מרתון טבריה - התרגשנו מאוד. בתוך הימים המורכבים שאנחנו עוברים, הבחירה של העירייה לשים את רני בסדר העדיפויות ולתת לו מקום של כבוד באירוע ספורט בינלאומי כל כך משמעותי, מחממת את הלב. המחווה הזו היא הרבה מעבר לספורט - היא חיבוק חם שנותן לנו כוח ומזכירה לכולם שרני תמיד איתנו ובלב של כולנו. אנחנו מודים על הזכות להזכיר את רני שלנו, שכל כך אהב ספורט, אל מול אלפי הרצים ומייחלים ליום שבו רני ישוב הביתה”.

ראש עיריית טבריה יוסי נבעה: “רן גואילי הי"ד הוא גיבור ישראל - הראשון לצאת לקרב בשבעה באוקטובר והאחרון שטרם חזר הביתה. הרגשנו מחויבות של ממש להזכיר את מי שלחם למעננו ולחבק את משפחתו - בתקווה שיחזור הביתה לישראל במהרה. השיחה עם טליק גואילי ריגשה אותי מאוד ואני שמח שהיא ובני משפחתה ייטלו חלק חשוב באירועי מרתון טבריה בתחילת החודש. אני קורא לכולם להגיע לאירועי המרתון בטבריה ולהתפלל להשבתו של גיבור ישראל רן גואילי הי"ד לישראל ולהצדיע לכוחות הביטחון שעשו ועודם עושים רבות בהגנה על מדינת ישראל ושלום אזרחיה”.

הוריו של רן גואילי (מרטין גוטדאמק)הוריו של רן גואילי (מרטין גוטדאמק)

המרתון שיוזנק על שפת הכנרת, בסמוך לכניסה לחוף סאות' ביץ', מתקיים בתמיכה ובשיתוף משרד התרבות והספורט, עיריית טבריה, איגוד האתלטיקה, הטוטו Winner ומרכז הפועל. הפרסים לזוכים במרוץ יוענקו בחסות HOKA, המלווה את קהילת הרצים בישראל ומצטרפת גם השנה אל הגופים המארגנים של המרוץ כנותנת חסות הספורט המקצועית. 

במרתון מספר מקצים: מרתון מלא (42.195 ק"מ), חצי מרתון (21.1 ק"מ), 10 ק"מ ו־5 ק"מ. הרצים האיכותיים ביותר מהארץ ובעולם צפויים לקחת חלק ולצבור ניקוד ראשון לשנת 2026. בשנה שעברה ניצח במקצה המרתון תחלואיני מלקה (הפועל עמק חפר) בזמן של 2:19:19. אחריו הגיע לקו הסיום אמיר רמון (הפועל עמק חפר), שהוכתר כאלוף ישראל במרתון לשנת 2025 עם 2:27:10. אצל הנשים ניצחה ביטי דויטש (מכבי אתלטי הנגב) והוכתרה לאלופת ישראל בזמן 2:55:41.

מבחינת המסלול ותנאי הריצה, הזינוק ייצא מחוף גיא, הרצים יעברו בטיילת "קפלן" החדשה שנחנכה בחודשים האחרונים ומשם לאורך חופי הכנרת עד אזור עין גב וחזרה לנקודת ההתחלה. זהו מסלול מישורי ומועט פניות, המהווה מדי שנה בסיס מצוין לתוצאות שיא. שיא המסלול (Course Record): 2:07:30, שהשיג פטריק טאמבווה (צרפת). המרתון יתקיים בין השעות 06:00-13:00.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */