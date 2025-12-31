"מועדון גדול כמו ב"ש לא צריך להתרגש מהפסד"

אחרי ה-3:0 הכואב מול עירוני טבריה וה-1:2 הלא משכנע על מ.כ שדרות מליגה ב’ בגביע המדינה, הפועל באר שבע תקווה לחזור הערב (רביעי, 20:00) לעצמה כשתארח את הפועל ירושלים בטרנר, עדיין ללא קינגס קאנגווה. שחקן העבר של הקבוצה מבירת הנגב, לואי טאהא, עלה לדבר לקראת המשחק ב”שיחת היום” של ONE.

מה דעתך על המצב של הפועל ב”ש כרגע, איך אתה רואה את היכולת?

”כולם מציירם כאילו ב”ש במשבר, אני חושב שהיום היא צריכה לחפש את השקט והיציבות כדי לייצב את המערכת. קורה שמפסידים משחקים, אבל לב”ש יש סגל גדול וזאת קבוצה חזקה שתרוץ עד הסוף. אני לא חושב שהפסד כזה או אחר יערער אותה, יש לה צוות טוב”.

מה אתה חשוב שחסר לקבוצה?

”יכולת קבוצתית. יש ימים שפחות הולך ותקופות כאלה, ולדעתי זאת התקופה של הפועל ב”ש. היא צריכה להקרין שקט ולחזור למצב הנכון”.

לואי טאהא (שחר גרוס)

איך אתה רואה את המצב עם מיגל ויטור?

”לא צריך לדבר יותר מדי עליו, כולם יודעים כמה הוא חשוב למועדון. בסוף הוא יתרום את החלק שלו. בואו לא נשכח שהוא עבר כמה פציעות העונה, לא קל לחזור להרכב שהקבוצה מנצחת ועושה תוצאות טובות. מיגל מקצוען אמיתי והוא בסוף יחזור לעצמו ויעזור לקבוצה. מועדון גדול כמו הפועל ב”ש לא צריך להתרגש מהפסד. בסוף צריך לצאת מהמצב הזה, יש מנהיגים וקפטנים הקבוצה שיוכלו להחזיר אותה למסלול הניצחונות ולהישאר למעלה, ככה יהיה”.

תוצאה להיום?

”אני חושב שיהיה משחק קשה, אבל ב”ש תנצח 0:1”.

מה קורה איתך העונה?

”אני בהפועל עכו, בדיוק חזרתי מפציעה. בעזרת השם אני אחזור לכושר ואחזור לשחק וליהנות מכדורגל”.

לואי טאהא (עמרי שטיין)

היה הרבה תקוות בעכו, אבל הדברים לא התחברו?

”הביאו הרבה כסף, אבל כדורגל זה תהליך, צריך סבלנות. אנחנו נחבר כמה ניצחונות ונחוזר, ננסה להתברג בפלייאוף העליון ולך תדע מה יקרה עם חיזוק נכון בינואר”.

כמה הלכת לרפואה ולא לכדורגל נכון?

”אתה מחזיר אותי לשנת 2006/07 שהחלטתי בסוף להישאר בכדורגל”.

אתה מצטער שלא הלכת לרפואה?

”בכלל לא. מה שהשגתי בקריירה, בגיל שלי הם רק עושים את הסטאז’ שלהם. עוד שנה אני מסיים את התואר, עשיתי גם מאמן ויש לי אקדימה שאני מגדל ילדים”.