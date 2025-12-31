יום רביעי, 31.12.2025 שעה 17:35
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
3018-3316מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2319-2116בני סכנין5
2332-2915מכבי נתניה6
2216-2715מכבי חיפה7
1826-2216הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1834-1816עירוני טבריה10
1726-2315הפועל פ"ת11
1327-1816עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
740-1416מכבי בני ריינה14

"מועדון גדול כמו ב"ש לא צריך להתרגש מהפסד"

אקס האדומים לואי טאהא ל"שיחת היום": הקבוצה תרוץ עד הסוף, הפסד כזה או אחר לא יערער". וגם: מצבו של מיגל ויטור, החזרה מפציעה בעכו והמשך הדרך

|
שחקני הפועל באר שבע (מרטין גוטדאמק)
שחקני הפועל באר שבע (מרטין גוטדאמק)

אחרי ה-3:0 הכואב מול עירוני טבריה וה-1:2 הלא משכנע על מ.כ שדרות מליגה ב’ בגביע המדינה, הפועל באר שבע תקווה לחזור הערב (רביעי, 20:00) לעצמה כשתארח את הפועל ירושלים בטרנר, עדיין ללא קינגס קאנגווה. שחקן העבר של הקבוצה מבירת הנגב, לואי טאהא, עלה לדבר לקראת המשחק ב”שיחת היום” של ONE.

מה דעתך על המצב של הפועל ב”ש כרגע, איך אתה רואה את היכולת?
”כולם מציירם כאילו ב”ש במשבר, אני חושב שהיום היא צריכה לחפש את השקט והיציבות כדי לייצב את המערכת. קורה שמפסידים משחקים, אבל לב”ש יש סגל גדול וזאת קבוצה חזקה שתרוץ עד הסוף. אני לא חושב שהפסד כזה או אחר יערער אותה, יש לה צוות טוב”.

מה אתה חשוב שחסר לקבוצה?
”יכולת קבוצתית. יש ימים שפחות הולך ותקופות כאלה, ולדעתי זאת התקופה של הפועל ב”ש. היא צריכה להקרין שקט ולחזור למצב הנכון”.

לואי טאהא (שחר גרוס)לואי טאהא (שחר גרוס)

איך אתה רואה את המצב עם מיגל ויטור?
”לא צריך לדבר יותר מדי עליו, כולם יודעים כמה הוא חשוב למועדון. בסוף הוא יתרום את החלק שלו. בואו לא נשכח שהוא עבר כמה פציעות העונה, לא קל לחזור להרכב שהקבוצה מנצחת ועושה תוצאות טובות. מיגל מקצוען אמיתי והוא בסוף יחזור לעצמו ויעזור לקבוצה. מועדון גדול כמו הפועל ב”ש לא צריך להתרגש מהפסד. בסוף צריך לצאת מהמצב הזה, יש מנהיגים וקפטנים הקבוצה שיוכלו להחזיר אותה למסלול הניצחונות ולהישאר למעלה, ככה יהיה”.

תוצאה להיום?
”אני חושב שיהיה משחק קשה, אבל ב”ש תנצח 0:1”.

מה קורה איתך העונה?
”אני בהפועל עכו, בדיוק חזרתי מפציעה. בעזרת השם אני אחזור לכושר ואחזור לשחק וליהנות מכדורגל”.

לואי טאהא (עמרי שטיין)לואי טאהא (עמרי שטיין)

היה הרבה תקוות בעכו, אבל הדברים לא התחברו?
”הביאו הרבה כסף, אבל כדורגל זה תהליך, צריך סבלנות. אנחנו נחבר כמה ניצחונות ונחוזר, ננסה להתברג בפלייאוף העליון ולך תדע מה יקרה עם חיזוק נכון בינואר”.

כמה הלכת לרפואה ולא לכדורגל נכון?
”אתה מחזיר אותי לשנת 2006/07 שהחלטתי בסוף להישאר בכדורגל”.

אתה מצטער שלא הלכת לרפואה?
”בכלל לא. מה שהשגתי בקריירה, בגיל שלי הם רק עושים את הסטאז’ שלהם. עוד שנה אני מסיים את התואר, עשיתי גם מאמן ויש לי אקדימה שאני מגדל ילדים”.

