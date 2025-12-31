"הכיוון - שק"ש תחזור לארח בביתה בפברואר"

היום (רביעי) החלו באצטדיון בקריית שמונה עבודות שלב א’ לקבלת רישוי לחזור לשחק עוד העונה באצטדיון, עם החרגה של היציע המערבי בלבד וכ-3,500 מקומות. במקביל, נמשך השדרוג הגדול לקראת עונה הבאה והעבודות על היציע המערבי. ראש עיריית קריית שמונה, אביחי שטרן, עלה לדבר על הנושא בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

מתי תוכלו לחזור לארח?

”חזר היום הרבה אוויר לריאות של אוהדי ק”ש עם התחלת העבודות באצטדיון. במקביל אנחנו נמשיך לעבוד על היציע המערבי שנפגע כדי שבעונה הבאה נחזור לאצטדיון. אני לא רוצה להתחייב על זמנים כי אנחנו בעיצומם של העבודות. במקביל לעבודות המסיביות ביציע יש שם עבודות בחדרי ההלבשה”.

לי אמרו שחודש או חודשיים וחצי אפשר לחזור בלי היציע המערבי.

”אני זהיר בהערכות שלי, אבל זה הכיוון, שלקראת חודש פברואר נוכל לשחק את המשחקים שלנו באצטדיון שלנו. כולנו מגייסים להחזיר את הקבוצה כמה שיותר מהר הביתה”.

שחקני ק"ש עם ראש העיר אביחי שטרן (דוברות ק"ש)

מה לגבי התקציבים?

”חשוב לנו לחזור הביתה ואנחנו נלחמים גם אם זה אומר לא לחסוך כסף. הכסף שאנחנו מקבלים כרגע זה מקדמות של מס רכוש ושל המשרד לנגב והגליל. אבל האירוע לא יכול להיות רק עליהם וצריך להצטרף כולם, יש פה אירוע של מיליונים”.

אתה זוכר איך ביקרת אותם אז.

”איפה שצריך להגיד מילה טובה אז נגיד. ננצל את זה כדי לקרוא לכולם לבוא ולהצטרף אלינו”.

מה יהיה עם האצטדיון?

”צריך לשאול את השאלות האלה את ראש הממשלה וכל השרים. האירוע הזה הוא אירוע לאומי. היה צריך לראות איך עושים אצטדיון לאומי בקריית שמונה, זאת תמונת ניצחון אמיתית”.

ראש הממשלה הגיע לבקר?

”לצערי לא, אפילו שקראתי לכל ראשי המפלגות להגיע לפה. היו פה בנט ובן גביר, גם אייזנקוט יגיע. בוא ננצל את הבמה לקרוא לו שיבוא, שיסתכל לתושבים בעיניים ושיביא תמונת ניצחון אמיתית. הקבוצה הזו היא בסוף סמל לאומי. אנחנו העיר היחידה בעולם שביחס לכמות התושבים שלה נמצאת בליגת העל, וצריך שיהיה לה אצטדיון ראוי. זה הרבה יותר מקבוצת כדורגל, זה לתת אוויר לנשימה לעסקים שהיו סגורים שנתיים ולתת לילדים לפרוק אנרגיות וללמוד על תחרותיות והישגיות. זה יעזור לתחושת חוסן וגאווה שלהם”.

אתה מודאג מהמצב של הקבוצה בליגה?

”היתרון הביתי שלנו שווה כמה נקודות אז אנחנו חייבים לחזור הביתה. הקהל ייתן את הדרייב לשחקנים כדי להביא קצת יותר נקודות, שאנחנו משחקים באצטדיונים בלי אוהדים”.