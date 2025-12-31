יום רביעי, 31.12.2025 שעה 19:10
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
3018-3316מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2319-2116בני סכנין5
2332-2915מכבי נתניה6
2216-2715מכבי חיפה7
1826-2216הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1834-1816עירוני טבריה10
1726-2315הפועל פ"ת11
1327-1816עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
740-1416מכבי בני ריינה14

"הכיוון - שק"ש תחזור לארח בביתה בפברואר"

ראש עיריית ק"ש אביחי שטרן ל"שיחת היום": "כולנו מגייסים להחזיר את הקבוצה כמה שיותר מהר הביתה, קורא לנתניהו שיבוא, הקבוצה הזו היא סמל לאומי"

|
היציע באצטדיון קריית שמונה (עיריית קריית שמונה)
היציע באצטדיון קריית שמונה (עיריית קריית שמונה)

היום (רביעי) החלו באצטדיון בקריית שמונה עבודות שלב א’ לקבלת רישוי לחזור לשחק עוד העונה באצטדיון, עם החרגה של היציע המערבי בלבד וכ-3,500 מקומות. במקביל, נמשך השדרוג הגדול לקראת עונה הבאה והעבודות על היציע המערבי. ראש עיריית קריית שמונה, אביחי שטרן, עלה לדבר על הנושא בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

מתי תוכלו לחזור לארח?
”חזר היום הרבה אוויר לריאות של אוהדי ק”ש עם התחלת העבודות באצטדיון. במקביל אנחנו נמשיך לעבוד על היציע המערבי שנפגע כדי שבעונה הבאה נחזור לאצטדיון. אני לא רוצה להתחייב על זמנים כי אנחנו בעיצומם של העבודות. במקביל לעבודות המסיביות ביציע יש שם עבודות בחדרי ההלבשה”.

לי אמרו שחודש או חודשיים וחצי אפשר לחזור בלי היציע המערבי.
”אני זהיר בהערכות שלי, אבל זה הכיוון, שלקראת חודש פברואר נוכל לשחק את המשחקים שלנו באצטדיון שלנו. כולנו מגייסים להחזיר את הקבוצה כמה שיותר מהר הביתה”.

שחקני ק"ש עם ראש העיר אביחי שטרן (דוברות ק"ש)שחקני ק"ש עם ראש העיר אביחי שטרן (דוברות ק"ש)

מה לגבי התקציבים?
”חשוב לנו לחזור הביתה ואנחנו נלחמים גם אם זה אומר לא לחסוך כסף. הכסף שאנחנו מקבלים כרגע זה מקדמות של מס רכוש ושל המשרד לנגב והגליל. אבל האירוע לא יכול להיות רק עליהם וצריך להצטרף כולם, יש פה אירוע של מיליונים”.

אתה זוכר איך ביקרת אותם אז.
”איפה שצריך להגיד מילה טובה אז נגיד. ננצל את זה כדי לקרוא לכולם לבוא ולהצטרף אלינו”.

מה יהיה עם האצטדיון?
”צריך לשאול את השאלות האלה את ראש הממשלה וכל השרים. האירוע הזה הוא אירוע לאומי. היה צריך לראות איך עושים אצטדיון לאומי בקריית שמונה, זאת תמונת ניצחון אמיתית”.

ראש הממשלה הגיע לבקר?
”לצערי לא, אפילו שקראתי לכל ראשי המפלגות להגיע לפה. היו פה בנט ובן גביר, גם אייזנקוט יגיע. בוא ננצל את הבמה לקרוא לו שיבוא, שיסתכל לתושבים בעיניים ושיביא תמונת ניצחון אמיתית. הקבוצה הזו היא בסוף סמל לאומי. אנחנו העיר היחידה בעולם שביחס לכמות התושבים שלה נמצאת בליגת העל, וצריך שיהיה לה אצטדיון ראוי. זה הרבה יותר מקבוצת כדורגל, זה לתת אוויר לנשימה לעסקים שהיו סגורים שנתיים ולתת לילדים לפרוק אנרגיות וללמוד על תחרותיות והישגיות. זה יעזור לתחושת חוסן וגאווה שלהם”.

אתה מודאג מהמצב של הקבוצה בליגה?
”היתרון הביתי שלנו שווה כמה נקודות אז אנחנו חייבים לחזור הביתה. הקהל ייתן את הדרייב לשחקנים כדי להביא קצת יותר נקודות, שאנחנו משחקים באצטדיונים בלי אוהדים”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */