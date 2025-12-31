מכה לריאל: אמבפה ייעדר במשך מעל 3 שבועות

מכה לריאל מדריד. לפי דיווח ב'לאקיפ', קיליאן אמבפה סובל מפציעה ברצועות הברך וכבר כמה שבועות שיחק למרות הכאב. השחקן התאמץ לשחק למרות הקושי, אך כעת החליט להפסיק משום שאינו מסוגל להמשיך.

על פי הבדיקות הרפואיות, אמבפה לא מצליח להאיץ כרגיל, וסריקות MRI הראו פגיעה ברצועות הברך. ההערכות הן כי השחקן עלול להיעדר מהמשחקים במשך יותר משלושה שבועות.

כתוצאה מכך, אמבפה צפוי להחמיץ את המשחקים מול בטיס, את חצי גמר הסופר קאפ הספרדי נגד אתלטיקו מדריד, את הגמר האפשרי, וכן את המשחק בליגה מול לבאנטה, וככל הנראה גם את מפגש ליגת האלופות מול מונאקו.

מ”דובר היה בתחושה שאינה חמורה, ולא הדאיגה את הצוות הרפואי של ריאל מדריד, אך תוצאות הבדיקות ביום רביעי דאגו את המועדון, והוחלט כי עדיף שהשחקן יפסיק להתאמן”, נכתב ב’מארקה’.

“השחקן חש שהוא אינו מסוגל להאיץ בזמן ספרינטים, ומכאן החלה הדאגה. עד כה הוא שיחק בכל משחקי העונה, והברך שלו החריפה את הפציעה. עתה נותר לראות האם ההיעדרות תסתכם בשלושה שבועות בלבד, או אם יצליח לקצר את זמן ההחלמה כדי למזער את הבעיה של ריאל מדריד במשחקים הקרובים, עם דגש מיוחד על הסופר קאפ הספרדי, בו הוא צפוי להחמיץ בוודאות”, ניתחו בספרד.