יום רביעי, 31.12.2025 שעה 15:30
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4620-5118ברצלונה1
4216-3618ריאל מדריד2
3716-3318אתלטיקו מדריד3
3515-3116ויאריאל4
3317-2217אספניול5
2819-2917בטיס6
2319-2017סלטה ויגו7
2324-1618אתלטיק בילבאו8
2220-2317אלצ'ה9
2026-2417סביליה10
2022-1317חטאפה11
1820-1717אוססונה12
1824-1917מיורקה13
1820-1417אלאבס14
1820-1317ראיו וייקאנו15
1725-2117ריאל סוסיאדד16
1626-1617ולנסיה17
1533-1517ג'ירונה18
1126-717אוביידו19
1029-1716לבאנטה20

מכה לריאל: אמבפה ייעדר במשך מעל 3 שבועות

ב'לאקיפ' מדווחים שהכוכב סובל מפציעה המשפיעה על רצועות הברך שלו ושזמן ההיעדרות המשוער עלול להיות יותר משלושה שבועות. יפספס את הסופר קאפ


קיליאן אמבפה (IMAGO)
קיליאן אמבפה (IMAGO)

מכה לריאל מדריד. לפי דיווח ב'לאקיפ', קיליאן אמבפה סובל מפציעה ברצועות הברך וכבר כמה שבועות שיחק למרות הכאב. השחקן התאמץ לשחק למרות הקושי, אך כעת החליט להפסיק משום שאינו מסוגל להמשיך.

על פי הבדיקות הרפואיות, אמבפה לא מצליח להאיץ כרגיל, וסריקות MRI הראו פגיעה ברצועות הברך. ההערכות הן כי השחקן עלול להיעדר מהמשחקים במשך יותר משלושה שבועות.

כתוצאה מכך, אמבפה צפוי להחמיץ את המשחקים מול בטיס, את חצי גמר הסופר קאפ הספרדי נגד אתלטיקו מדריד, את הגמר האפשרי, וכן את המשחק בליגה מול לבאנטה, וככל הנראה גם את מפגש ליגת האלופות מול מונאקו.

מ”דובר היה בתחושה שאינה חמורה, ולא הדאיגה את הצוות הרפואי של ריאל מדריד, אך תוצאות הבדיקות ביום רביעי דאגו את המועדון, והוחלט כי עדיף שהשחקן יפסיק להתאמן”, נכתב ב’מארקה’.

“השחקן חש שהוא אינו מסוגל להאיץ בזמן ספרינטים, ומכאן החלה הדאגה. עד כה הוא שיחק בכל משחקי העונה, והברך שלו החריפה את הפציעה. עתה נותר לראות האם ההיעדרות תסתכם בשלושה שבועות בלבד, או אם יצליח לקצר את זמן ההחלמה כדי למזער את הבעיה של ריאל מדריד במשחקים הקרובים, עם דגש מיוחד על הסופר קאפ הספרדי, בו הוא צפוי להחמיץ בוודאות”, ניתחו בספרד.

