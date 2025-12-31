"דניאל פרץ אופציה ממשית עבור סאות'המפטון"

דיווחים חדשים מעידים על חיבורים אפשריים בין דניאל פרץ, שוער נבחרת ישראל ובאיירן מינכן שמושאל להמבורג, לבין סאות'המפטון האנגלית, לקראת חלון ההעברות הקרוב בינואר. השוער הופך לשם חם בשוק ההעברות אחרי שמיעט לשחק בחודשים האחרונים והפך לשוער שני במועדון הגרמני.

לפי דיווח של כתב 'סקיי ספורט', לוקה בנדוני, פרץ נחשב לאופציה ממשית ברשימת סאות'המפטון לצד שמות נוספים, בהם השוער המחליף של סנדרלנד, אנטוני פטרסון. "דניאל פרץ וסאות'המפטון – שווה לעקוב אחר זה בימים הקרובים", ציין בנדוני, והוסיף כי המועדון האנגלי עשוי לפעול בקרוב במטרה להבטיח את שירותיו של השוער.

בשל המצב בהמבורג, בו פרץ לא הצליח להבטיח מקום בהרכב והשתתף רק בשתי הופעות בגביע הגרמני, האפשרות לסיום מוקדם של ההשאלה מבאיירן מינכן עולה ככל שהחודשים חולפים. שמו של השוער כבר נקשר בעבר גם לברסט הצרפתית וגנואה האיטלקית, אך כעת נראה שסאות'המפטון היא היעד המרכזי שמופיע על הפרק.

השוער בן ה-25, שאמור היה להפוך לעוגן בשער המבורג העונה, מתמודד עם ירידה בחשיפה המקצועית, ומעבר לתחנה חדשה נראה קרוב מתמיד. סאות'המפטון, שסיימה את העונה הקודמת במקום ה-13 בצ'מפיונשיפ, עשויה לראות בפרץ פתרון לחיזוק העמדה בין הקורות בעונה הנוכחית.