הוועד האולימפי: "מקרה חמור שיש לחקור לעומק"

לאחר תפיסת שב״חים בבניין בו נמצאים משרדי הוועד האולימפי בהדר יוסף בת״א, בארגון מאוד לא אוהבים את מה שקורה. יש לציין כי בוועד האולימפי אין קשר לאותם עובדים שקשורים לחברת היכלי הספורט שמנהלת את המקום. מדובר בעובדי קבלן.

מהוועד האולימפי נמסר בתגובה: "מדובר במקרה חמור שיש לחקר לעומק. כמובן שאנחנו בקשר ישיר ויומיומי עם מנהל המתחם ומנכ”ל היכלי הספורט בכדי לעקוב ולוודא שאכן מטופל במטרה לשמור על עובדינו ואורחינו בטוחים.

“לצד זה, יש לנו אמון מלא במנהלי המתחם איתם אנו עובדים שנים רבות ואנו בטוחים שיעשה כל מה שנדרש על מנת להבטיח את ביטחונם של עובדי ואורחי המתחם״.

השוטרים עוצרים את החשודים (משטרת ישראל)

כזכור, שוטרי תחנת תל אביב צפון במרחב ירקון עצרו השבוע חמישה שוהים בלתי חוקיים וחשודה תושבת כפר קאסם, זאת בחשד להלנתם במתחם הספורט בשכונת הדר יוסף בצפון תל אביב. באזור מתאמנים ספורטאים בכירים רבים ואף נמצא מרכז החוויה האולימפית.