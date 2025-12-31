יום רביעי, 31.12.2025 שעה 15:29
כדורגל ישראלי

העבודות לקבלת רישוי לחזור לאצטדיון ק"ש החלו

המטרה בקריית שמונה היא עד הפלייאוף לשוב לשחק במגרש הביתי בעיר. עבודות שלב א' שכוללות החרגה של היציע המערבי עם כ-3,500 מקומות התחילו היום

|
היציע באצטדיון קריית שמונה (עיריית קריית שמונה)
היציע באצטדיון קריית שמונה (עיריית קריית שמונה)

המחזור ה-16 בליגת העל לא האיר פנים לעירוני קריית שמונה, שהפסידה בפעם התשיעית העונה אחרי 3:1 למכבי בני ריינה. הקבוצה של שי ברדה כבר תקופה ארוכה לא משחקת במגרש הביתי שלה בעיר, לאור תקופת המלחמה שגם גרמה לנזקים באצטדיון עצמו.

בינתיים, היום (רביעי) התחילו במתקן את עבודות שלב א’ לקבלת רישוי לחזור לשחק עוד העונה באצטדיון, עם החרגה של היציע המערבי בלבד וכ-3,500 מקומות. במקביל נמשך השדרוג הגדול לקראת עונה הבאה והעבודות על היציע המערבי.

כשאנחנו בתוך תחילתו של הסיבוב השני של עונת 2025/26, המטרה שהוצבה אצל הצפוניים היא עד שלב הפלייאוף – לחזור לשחק בקריית שמונה עצמה, כדי שלברדה וחניכיו וגם לאוהדים יהיה בית אמיתי.

העבודות באצטדיון קריית שמונה (עיריית קריית שמונה)העבודות באצטדיון קריית שמונה (עיריית קריית שמונה)
היציע באצטדיון קריית שמונה (עיריית קריית שמונה)היציע באצטדיון קריית שמונה (עיריית קריית שמונה)

כזכור, בחודש נובמבר נודע ל-ONE כי ביציע המרכזי של אצטדיון ק”ש ישנו סדק משמעותי, שלא מאפשר את החזרת הקהל לאצטדיון במתכונת מלאה. מדובר ביציע הגדול ביותר באצטדיון, בו נמצאים גם המשרדים, חדרי ההלבשה וחדרי השידור. הנזק נעשה ככל הנראה מפגיעת ירי טילים של חיזבאללה, וגם מרעידות אדמה שנוצרו בעקבות תקיפות צה”ל בלבנון.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */