העבודות לקבלת רישוי לחזור לאצטדיון ק"ש החלו

המחזור ה-16 בליגת העל לא האיר פנים לעירוני קריית שמונה, שהפסידה בפעם התשיעית העונה אחרי 3:1 למכבי בני ריינה. הקבוצה של שי ברדה כבר תקופה ארוכה לא משחקת במגרש הביתי שלה בעיר, לאור תקופת המלחמה שגם גרמה לנזקים באצטדיון עצמו.

בינתיים, היום (רביעי) התחילו במתקן את עבודות שלב א’ לקבלת רישוי לחזור לשחק עוד העונה באצטדיון, עם החרגה של היציע המערבי בלבד וכ-3,500 מקומות. במקביל נמשך השדרוג הגדול לקראת עונה הבאה והעבודות על היציע המערבי.

כשאנחנו בתוך תחילתו של הסיבוב השני של עונת 2025/26, המטרה שהוצבה אצל הצפוניים היא עד שלב הפלייאוף – לחזור לשחק בקריית שמונה עצמה, כדי שלברדה וחניכיו וגם לאוהדים יהיה בית אמיתי.

העבודות באצטדיון קריית שמונה (עיריית קריית שמונה)

היציע באצטדיון קריית שמונה (עיריית קריית שמונה)

כזכור, בחודש נובמבר נודע ל-ONE כי ביציע המרכזי של אצטדיון ק”ש ישנו סדק משמעותי, שלא מאפשר את החזרת הקהל לאצטדיון במתכונת מלאה. מדובר ביציע הגדול ביותר באצטדיון, בו נמצאים גם המשרדים, חדרי ההלבשה וחדרי השידור. הנזק נעשה ככל הנראה מפגיעת ירי טילים של חיזבאללה, וגם מרעידות אדמה שנוצרו בעקבות תקיפות צה”ל בלבנון.