"החלום? קבוצה גדולה. יש לי פינה בלב לחיפה"

אחרי שרשמה 0:3 בלתי נשכח על הפועל באר שבע, עירוני טבריה המשיכה להיות קוטלת הגדולות (לפחות במסגרת הליגה) גם אתמול (שלישי), כשסחטה 1:1 ממכבי תל אביב בבלומפילד. קשר הקבוצה, שכבש את שער השוויון המפתיע, שלמעשה גם קבע את תוצאת המשחק, ניב גוטליב, עלה לדבר על כך בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

הבאת נקודה חשובה לעירוני טבריה, איך זה לכבוש בבלומפילד מול מכבי ת”א?

”לגמרי, נקודה מאוד חשוב להמשך הדרך. עם איך שהתפתח המשחק בהתחלה זה לא משהו שחשבנו שנצא ממנו, אבל בסוף יצאנו עם תוצאה מעולה ממגרש קשה”.

הולך לכם טוב מול הגדולות.

”בסיבוב הראשון קיבלנו מכל אחת בראש, אבל דיברנו על זה הרבה שקיבלנו מהן המון שערים ובאנו מוכנים לסיבוב הזה”.

שחקני עירוני טבריה מאושרים (חגי מיכאלי)

שהכדור עולה מאגף ימין ופתאום הוא נוחת לך על הרגל ואתה כובש, מה עבר לך בגוף?

”האמת שחיכיתי לכבוש את השער הראשון שלי בטבריה בליגה, ככה שהתפרצו בי אמוציות”.

מה מיוחד בקבוצה שלכם? נראה שדברים יותר מתחברים לכם לאחרונה. כמובן שזה תלוי גם באירוע עם החוזים הכפולים.

”יש את כל הסאגה שאי אפשר להתעלם ממנה של החוזים הכפולים, אבל אנחנו שמים את זה בצד”.

כמה זה ישוב לכם בראש ומפריע?

”זה לא משהו שאנחנו מתעסקים בו באופן יום יומי ככה שזה לא כזה מעסיק אותנו, אבל זה יושב איפשהו”.

ניב גוטליב מאושר (חגי מיכאלי)

איך אתה רואה את המשך הקריירה שלך?

”הייתי ברעננה ואז שנתיים בחדרה ושנה שעברה בקפריסין. השנה חזרתי לטבריה ואני מחכה לעשות את עונת הפריצה הזאת וללכת הכי רחוק שאפשר”.

מה החלום הכי גדול שלך?

”כמובן אירופה, וכמובן שגם קבוצה גדולה בארץ”.

לאיזה קבוצה גדולה בארץ תרצה ללכת לשחק?

”האמת שכל קבוצה שתבוא אליי זה בטוח, אבל יש לי פינה בלב למכבי חיפה בגלל המשפחה שלי בחיפה ואני מאוד אוהב את הקבוצה הזאת”.