"אנו נערכים לבידוד מוחלט בין מחנות האוהדים"

משחק ענק מצפה לנו מחר (חמישי, 20:30) בליגת העל כאשר בית”ר ירושלים תארח את הפועל תל אביב באצטדיון טדי, אך יחד עם זאת גם משחק טעון במיוחד. שלומי בכר, מפקד מרחב ציון במחוז ירושלים סיפר בתוכנית ”שיחת היום” של ONE על ההיערכות של משטרת ישראל לקראת ההתמודדות.

יש מחר את המשחק בין בית”ר ירושלים הפועל ת”א, נפיץ מאוד, איך אתם נערכים?

”המשחק הזה הוא אולי הרגיש ביותר עם שני מחנות אוהדים עם יריבות מאוד עמוקה, כל הכרטיסים נמכרו מבעוד מועד. אנחנו נערכים לבידוד מוחלט של מחנות האוהדים בכל שלבי המשחק”.

תמיד יש סרטונים שרצים על קטטות ופצועים לפני משחקים, איך אתם מונעים הפעם את הדבר הזה?

”ההיערכות היא רחבה מעגלים רחוקים. כבר ברכבת ישראל ובתחנות בת”א. גם בתחנת נבון יהיה כוח שלנון שימנע חיכוכים בין מחונת האוהדים. ניערך גם בשוק מחנה יהודה. במעגל החיצוני של האצטדיון אז הבידוד יהיה מוחלט. אוהדי הפועל ת”א יישבו ביציע הצפוני, והרחבה מחוץ ליציע תהיה מבודדת לחלוטין. מי שיגיע בשאטלים יגיע ישר לשם. אנחנו נערכים עם כל הכוחות שיש, גם סמויים וגם גלויים, הכל על מנת לאפשר למי שמגיע חוויית ספורט, שיגיע בשלום ויחזור בשלום”.

אוהדי הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)

כמה כוחות הולכים לאבטח את המשחק?

”יהיו למעלה מ-400 שוטרים שיאבטחו, ועוד כמות זהה של סדרנים”.

מזג האוויר מחר אמור להיות סוער.

”זה כנראה יועיל קצת לפיזור הרגוע”.

קהל אוהדי בית"ר ירושלים בטירוף (עמרי שטיין)

או קצת יעשה בלגן.

”אנחנו לא נאפשר. מי שבא לראות משחק כדורגל וליהנות מספורט כך יהיה, ומי שיבוא עם גילויי אלימות במטרה ללכת מכות אנחנו נהיה מאוד נחרצים עם זה ונטפל בצורה מאוד חד משמעית. אם זה לעצור, להרחיק או לתת קנסות”.

ראינו שהבעלים של בית”ר פנה לאוהדים והזהיר אותם מהשלכת בקבוקים, איך אתם מונעים את זה?

”מה שהיה בנוף הגלילי באמת אירוע חריג, והוא נעצר באותו היום. אנחנו נפקח על המורחקים משני הצדדים. בסופו של דבר אנחנו באים איתם בחשבון בבתי המשפט”.