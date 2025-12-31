"אם לא תצא משלחת, זו תהיה בכייה לדורות"

הוועד האולימפי בישראל נערך לאולימפיאדת החורף שתצא לדרכה ב-6 בפברואר במילאנו-קורטינה, כאשר 90 מדינות צפויות להשתתף באירוע וישראל תהיה אחת מהן - אך משבר הדרכונים שנחשף בתוכנית שיחת היום ב-ONE עלול להעיב על כך ולפגוע בהופעת המשלחת הישראלית, והיו"ר יעל ארד דרשה מהממשלה להתערב נושא באופן מיידי.

בארגון הודיעו כי נושאת הדגל בטקס הפתיחה של אולימפיאדת החורף באצטדיון הסאן סירו שבמילאנו תהיה מרינה סיניוק, המחליקה האמנותית שעשתה קריטריון, אבל שלא בטוח שהיא תשתתף בכלל באירוע. כפי שפורסם ב-ONE, שלושה ספורטאים ישראלים עלולים לפספס את השתתפותם באולימפיאדת החורף עקב נוהל שמונע מהם קבלת דרכון ישראלי משום שאין שר פנים מכהן - והיא אחת מהם, ביחד עם אתילה קרטזס וג'רד פיירסטון.

יו"ר הוועד האולימפי בישראל וחברת הוועד האולימפי הבינלאומי, יעל ארד, התייחסה לכך: “זה מקרה שאני לא זוכרת שקרה מעולם. אנחנו מרגישים שהספורטאים שלנו הם סוג של בני ערובה בגלל שינוי בחוק שנעשה לפני כמה שנים. הם לא מקבלים דרכון ישראלי והם פשוט לא יכולים לנסוע ברחבי העולם בצורה מסודרת. בגלל החוק הבינלאומי, ספורטאים ללא דרכון של המדינה שלהם - לא יכולים להשתתף במשחקים".

מריה סיניוק (IMAGO)

ארד הוסיפה: "אנחנו חמישה שבועות לתחילת המשחקים, אחרי חודשים שאנחנו עוסקים בכך, ואנחנו כמעט מתחננים כדי לקבל חתימה של שר הפנים על מנת שיקבלו דרכון? זה לא ייתכן. זה מעמיד אותנו במצב של חרדה אצל הספורטאים, חוסר ודאות, ספורטאים שעובדים שנים כדי להשיג קריטריון. אנחנו מקווים שתעבור החלטת ממשלה בנושא. כרגע אין חתימה על הדרכונים, שזה משהו טכני לחלוטין, אבל הם אזרחי מדינת ישראל. אנחנו קוראים לממשלה לסיים את הטיפול בעניין הזה. אם לא נקבל דרכונים, לא תהיה משלחת אמיתית וזו תהיה בכייה לדורות. זה יהיה מחדל, אסור שזה יקרה".

גם מנכ"ל הוועד האולימפי, גילי לוסטיג, יצא בקריאה לאפשר להם להתחרות: "זה יהיה משבר גדול, כל עוד המדינה לא תעזור. צריך רק שיחתמו על הדרכונים שלהם כדי שיהיה להם דרכון ישראלי. זה מצב שהוא בלתי אפשרי. המשלחת מצומצמת גם כך".

כמו כן, יעל ארד, אמרה: "אנחנו נכנסים לשנת 2026 ואנחנו עדיין לא במצב שהיינו בו לפני המלחמה, יש עדיין מצבים פחות נוחים בזירה הבינלאומית. הספורט הישראלי הוא שגריר של עם ישראל ומדינת ישראל, יש לנו אחריות על הכתפיים וזכות להמשיך להניף דגלי ישראל בכל מקום בעולם, וכך נעשה. אנחנו לא מדינת חורף ולא כזאת שיש לה אתרי טבע מושלגים, אבל יש לנו ספורטאים ישראלים שזה החלום שלהם - ואנחנו תומכים בהם".

גילי לוסטיג (חגי מיכאלי)

אולימפיאדת החורף תתקיים באיטליה עם שמונה ענפי ספורט ו-16 מקצועות. כ-2,900 ספורטאים מכ-90 מדינות יתחרו ב-13 אתרי תחרות. מבחינת הוועד האולימפי בישראל, הצפי הוא לראות 5-9 ספורטאים ישראלים במשלחת.

מי צפויים להיות חלק מהמשלחת? ירדן הר לב, שתוביל את המשלחת, ציינה את המועמדים: "בסקי אלפיני, צפויים להתחרות נועה סולוש וברני סולוש. יש עוד כמה מועמדים שעדיין לא קבעו קריטריון. בסקי למרחק 10 ק"מ, אתילה קרטזס. בסקלטון, ג'רד פיירסטון. בבובסליי, אדם אדלמן בזוגות או רביעיות, כאשר לגבי הנבחרת בתחרויות בינלאומיות אפשר להתחרות לא רק עם ספורטאים בעלי אזרחות ישראלית אלא אפילו רק עם זיקה למדינה, אבל אם ההרכב הישראלי יגיע להישגים, נדע שיש הלימה בין היכולת בדרך למה שצפויים לעשות במשחקים”.

ברנבש סולוש (רויטרס)

בנוגע לנבחרת המזחלות, שעשויה להשיג קריטריון כדי להשתתף באולימפיאדת החורף באמצעות ספורטאים ללא דרכון ישראלי אך בעלי זיקה לישראל, דבר שמקובל על ידי האיגוד העולמי - הוועד האולימפי בישראל החליט כי הוא לא יאפשר לנבחרת להשתתף באירוע במקרה שכזה, כל עוד עשו זאת ספורטאים שאינם ישראלים.

יעל ארד אמרה בהקשר הזה: "הקריטריון נדרש להיות מושג ע"י ספורטאים שייצגו את ישראל בפועל, ולא באמצעות זרים. אנחנו כבר מזמן לא נוסעים לשם רק כדי להשתתף - אנחנו רוצים הצלחות. השאיפה היא למדליות וגמרים, להופעות הכי טובות שאפשר. אני לא רואה איך זה יעזור לתרבות ההישגית שלנו. איך זה יעזור אם הנבחרת הישראלית תגיע אחרונה? המשחקים הם הדובדבן שבקצפת".

לוסטיג הדגיש: "הנושא הזה טופל על ידינו מתחילת הדרך. הוא הובהר בצורה מסודרת לכל הגורמים הרלוונטיים. לא יעלה על הדעת שניקח שני רצי 4X100 מטר מג'מייקה שיעשו לנו את הקריטריון כי הם רצים מתחת ל-10 שניות, ואחר כך נכניס במקומם שני ישראלים שעושים 11 שניות - זה לא רלוונטי ולא מתאים. אנחנו צריכים לשמור על הרמה הנדרשת והראויה, צריך שהמינימום הוא שמי שעושה את הקריטריון הוא ספורטאי ישראלי. שכירי חרב סיימו במקומות הראשונים, אבל ברגע שהשתתפו ספורטאים ישראלים הם סיימו במקום האחרון - וזה לא ראוי שאחרים ישיגו בשבילם את הקריטריון. אמרנו מראש שאם הרביעייה הישראלית תראה הוכחת יכולת, נשקול - וזה המינימום. כרגע, הם לא שם".