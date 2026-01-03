יום שבת, 03.01.2026 שעה 13:56
ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4620-5118ברצלונה1
4216-3618ריאל מדריד2
3716-3318אתלטיקו מדריד3
3515-3116ויאריאל4
3317-2217אספניול5
2819-2917בטיס6
2319-2017סלטה ויגו7
2324-1618אתלטיק בילבאו8
2220-2317אלצ'ה9
2026-2417סביליה10
2123-1418חטאפה11
1921-1418ראיו וייקאנו12
1820-1717אוססונה13
1824-1917מיורקה14
1820-1417אלאבס15
1725-2117ריאל סוסיאדד16
1626-1617ולנסיה17
1533-1517ג'ירונה18
1126-717אוביידו19
1029-1716לבאנטה20

לברצלונה מצטברות ההצעות עבור רוני ברדג'י

בספרד מדווחים על הצעות רבות עבור הקיצוני במטרה שיצטרף כבר בחלון הנוכחי, אבל בצוות המקצועי של פליק סומכים על השבדי ולא מעוניינים שיעזוב

|
רוני ברדג'י (IMAGO)
רוני ברדג'י (IMAGO)

למרות שצבר רק 340 דקות במדי הקבוצה הבכירה של ברצלונה, המוניטין של רוני ברדג'י רק גדל מאז שחתם במועדון. השבדי לא היה דומיננטי בסגל השחקנים של האנזי פליק, אך הדקות שהשיג יצרו רושם מצוין.

להיות מאחורי לאמין ימאל בעמדה בהיררכיה מלמד על כך שיותר מדי דקות לא יהיו לו, אך הן הצוות המקצועי והן חבריו לקבוצה מסכימים שהגישה שלו ויכולת הלמידה שלו מרשימות מאוד.

למרות שהוא משחק מעט, עניין המועדונים האחרים בשירותיו כלל לא פחת. כבר בקיץ היו לו הצעות רבות למקרה שברצלונה תחליט להשאילו כדי לצבור דקות משחק. לדוגמה, מיורקה התעניינה בהשאלתו, וגם מועדונים מהפרמייר ליג גילו עניין.

רוני ברדגרוני ברדג'י (IMAGO)

לאחר סגירת חלון ההעברות, הנושא נסגר, אך בשבועות האחרונים, ככל שהתקרב חלון החורף, הוא חזר לפעילות. מועדונים מכל הליגות הגדולות פנו למשרדי הקבוצה ושאלו על אפשרות יציאה בהשאלה. בין ההצעות, לדוגמה, קיים עניין מצד פורטו.

פליק לא רוצה לאבד נכסים

למרות ההשפעה המועטה שלו בחצי העונה הראשון, למועדון ברור שברדג’י לא יעזוב בחודש ינואר. פליק לא רוצה לאבד נכסים מהסגל ומודע לכך שעלולות להיות בעיות במהלך העונה. הוא מרוצה מאוד ממה שראה מהקיצוני ורואה כי הוא עדיין צריך לגדול ולהציע הרבה לקבוצה.

אולי סיפור אחר יקרה בסוף העונה. בהתאם להשפעתו ולביצועיו בחלק השני של העונה, יישקל אם עדיף מבחינת התפתחותו שהוא יעזוב בהשאלה למועדון תחרותי אחר. בכל מקרה, מדובר בפרופיל מעניין. עד כה צבר ארבע הופעות בהרכב הפותח, 341 דקות ב-13 משחקים בהם השתתף, כבש שער אחד וסיפק שני בישולים.

