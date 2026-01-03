לברצלונה מצטברות ההצעות עבור רוני ברדג'י

למרות שצבר רק 340 דקות במדי הקבוצה הבכירה של ברצלונה, המוניטין של רוני ברדג'י רק גדל מאז שחתם במועדון. השבדי לא היה דומיננטי בסגל השחקנים של האנזי פליק, אך הדקות שהשיג יצרו רושם מצוין.

להיות מאחורי לאמין ימאל בעמדה בהיררכיה מלמד על כך שיותר מדי דקות לא יהיו לו, אך הן הצוות המקצועי והן חבריו לקבוצה מסכימים שהגישה שלו ויכולת הלמידה שלו מרשימות מאוד.

למרות שהוא משחק מעט, עניין המועדונים האחרים בשירותיו כלל לא פחת. כבר בקיץ היו לו הצעות רבות למקרה שברצלונה תחליט להשאילו כדי לצבור דקות משחק. לדוגמה, מיורקה התעניינה בהשאלתו, וגם מועדונים מהפרמייר ליג גילו עניין.

רוני ברדג'י (IMAGO)

לאחר סגירת חלון ההעברות, הנושא נסגר, אך בשבועות האחרונים, ככל שהתקרב חלון החורף, הוא חזר לפעילות. מועדונים מכל הליגות הגדולות פנו למשרדי הקבוצה ושאלו על אפשרות יציאה בהשאלה. בין ההצעות, לדוגמה, קיים עניין מצד פורטו.

פליק לא רוצה לאבד נכסים

למרות ההשפעה המועטה שלו בחצי העונה הראשון, למועדון ברור שברדג’י לא יעזוב בחודש ינואר. פליק לא רוצה לאבד נכסים מהסגל ומודע לכך שעלולות להיות בעיות במהלך העונה. הוא מרוצה מאוד ממה שראה מהקיצוני ורואה כי הוא עדיין צריך לגדול ולהציע הרבה לקבוצה.

אולי סיפור אחר יקרה בסוף העונה. בהתאם להשפעתו ולביצועיו בחלק השני של העונה, יישקל אם עדיף מבחינת התפתחותו שהוא יעזוב בהשאלה למועדון תחרותי אחר. בכל מקרה, מדובר בפרופיל מעניין. עד כה צבר ארבע הופעות בהרכב הפותח, 341 דקות ב-13 משחקים בהם השתתף, כבש שער אחד וסיפק שני בישולים.