יום רביעי, 31.12.2025 שעה 15:30
ליגה ספרדית 25-26
4620-5118ברצלונה1
4216-3618ריאל מדריד2
3716-3318אתלטיקו מדריד3
3515-3116ויאריאל4
3317-2217אספניול5
2819-2917בטיס6
2319-2017סלטה ויגו7
2324-1618אתלטיק בילבאו8
2220-2317אלצ'ה9
2026-2417סביליה10
2022-1317חטאפה11
1820-1717אוססונה12
1824-1917מיורקה13
1820-1417אלאבס14
1820-1317ראיו וייקאנו15
1725-2117ריאל סוסיאדד16
1626-1617ולנסיה17
1533-1517ג'ירונה18
1126-717אוביידו19
1029-1716לבאנטה20

התנאים של ברצלונה להשאלת טר שטגן לג'ירונה

אלופת ספרד רואה בעין חיובית את המהלך מול השכנה הקטלונית ותהיה מוכנה להעבירו אם ג'ירונה תסכים לשאת ברבע משכרו. המכשול הגדול: עמדת הגרמני עצמו

|
פליק וטר שטגן (IMAGO)
פליק וטר שטגן (IMAGO)

הסאגה סביב עתידו של מארק-אנדרה טר שטגן רק החלה. למרות שהשוער הגרמני פתח בהרכב במשחק הבכורה של ברצלונה בשלב 32 הגדולות של גביע המלך מול גוודלחרה, המשך דרכו של הגרמני במחצית השנייה של העונה כלל לא מובטח.

ובתרחיש הזה, השחקנית האחרונה שנכנסה לתמונה היא ג'ירונה, כפי שאישר מאמן הקבוצה מיצ'ל ביום שני. המאמן הבהיר כי ישמח מאוד לראות את השוער בין הקורות בששת החודשים הקרובים בהשאלה. בספרד כבר דווח כי הצוות המקצועי של המועדון הקטלוני הצנוע יצר קשר עם הצוות של ברצלונה כדי לקבל תמונת מצב עדכנית על מצבו הפיזי של טר שטגן, והתשובה של חוסה רמון דה לה פואנטה, מאמן השוערים של ברצלונה, הייתה חד משמעית: טר שטגן החלים לחלוטין מהניתוח בגב התחתון והוא כשיר להתחרות ברמה הגבוהה ביותר, כפי שהוכיח במשחק הגביע.

העמדה של ברצלונה

מנקודת מבטה של ברצלונה, העסקה מתאימה הן מקצועית והן כלכלית. גם אם בסופו של דבר האנזי פליק יבחר לתת לטר שטגן הזדמנות, כתגמול על חזרתו מפציעה לאחר שיחה עם בן ארצו ועם וויצ’ך שצ'סני, מצבו של השוער לא השתנה.

מארק אנדרה טר שטגן והאנזי פליק (IMAGO)מארק אנדרה טר שטגן והאנזי פליק (IMAGO)

במסגרות הבכירות, כולל הסופר קאפ הספרדי בסעודיה, שבה עדיין קיווה הקפטן לשחק, השוער הראשון ימשיך להיות ז’ואן גארסיה. הספרדי מחזיק במעמד בלתי מעורער בלה ליגה ובליגת האלופות, והסימן היחיד שנותר פתוח הוא איזו החלטה יקבל המאמן בנוגע לגביע המלך החל משמינית הגמר, פתח קטן שטר שטגן עדיין נאחז בו.

מהבחינה הכלכלית של ההסכם, המועדון רואה בעין חיובית את עזיבת השוער, גם אם תנאי היציאה אינם אידאליים לאינטרסים של ברצלונה. במועדון מוכנים לספוג חלק גדול משכרו של הגרמני במהלך ששת החודשים הללו, אם בכך יוסרו מפליק כאבי הראש וסוגיית הקפטן. למעשה, אם ג'ירונה תוכל לשאת בכרבע מהשכר שנותר לשוער לקבל העונה, ברצלונה לא תעמיד מכשולים בדרך לסגירת העסקה.

מארק-אנדרה טר שטגן (IMAGO)מארק-אנדרה טר שטגן (IMAGO)

המכשול הגדול בשלב זה נותר עמדתו של השחקן עצמו. טר שטגן ממשיך לגלות הסתייגות מעזיבה והבהיר למועדון כי אינו שוקל יעדים אקזוטיים, כמו טורקיה, וגם לא הרפתקה באנגליה, למרות העניין מצד קבוצות בכירות בפרמייר ליג. מסיבות משפחתיות, העדיפות שלו נותרה ברצלונה. עם זאת, במקרה של עזיבה, ג'ירונה היא האופציה הריאלית היחידה שהוא עשוי לשקול, דווקא בשל הקרבה והאפשרות לשמור על שגרת חייו האישית, למרות שינוי הקבוצה.

