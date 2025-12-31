רשמית – שחקן מכבי חיפה, עומר דהן, הושאל להפועל רעננה עד תום העונה, כפי שנחשף לראשונה ב-ONE. כזכור, הקבוצה שתפגוש את חיפה בשמינית גמר גביע המדינה. החלוץ בן ה-20 יורד לליגה הלאומית וצפוי להיות בורג מרכזי בחלק הקדמי של ניצן דמארי.

אחרי שערך כבר היום (רביעי) את אימון הבכורה שלו, אמר עומר דהן: "אני שמח להצטרף להפועל רעננה, ומקווה לעזור לקבוצה להשיג את המטרות שלה השנה".

את הופעת הבכורה עומר דהן יערוך עם פתיחת חלון ההעברות ב-14.1, זאת במעמד שמינית גמר גביע המדינה מול מכבי חיפה באצטדיון רמת גן.

מנכ"ל הקבוצה, ערן אבידור, אמר: "אנחנו שמחים מאוד לצרף את עומר להפועל רעננה. חיפשנו שחקן משמעותי לחלק הקדמי, ועומר עונה על כל מגוון התכונות שחיפשנו בשחקן התקפה. מקווה ששני הצדדים יפיקו את המיטב מהשידוך הזה".