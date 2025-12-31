יום רביעי, 31.12.2025 שעה 14:18
3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
3018-3316מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2319-2116בני סכנין5
2332-2915מכבי נתניה6
2216-2715מכבי חיפה7
1826-2216הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1834-1816עירוני טבריה10
1726-2315הפועל פ"ת11
1327-1816עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
740-1416מכבי בני ריינה14

עומר דהן הושאל להפועל רעננה עד תום העונה

חשיפת ONE. חלוצה של מכבי חיפה יורד לליגה הלאומית וצפוי להיות בורג מרכזי בחלק הקדמי של הקבוצה, שתפגוש את הירוקים בשמינית גמר גביע המדינה

|
עומר דהן (הפועל רעננה)
עומר דהן (הפועל רעננה)

רשמית – שחקן מכבי חיפה, עומר דהן, הושאל להפועל רעננה עד תום העונה, כפי שנחשף לראשונה ב-ONE. כזכור, הקבוצה שתפגוש את חיפה בשמינית גמר גביע המדינה. החלוץ בן ה-20 יורד לליגה הלאומית וצפוי להיות בורג מרכזי בחלק הקדמי של ניצן דמארי.

אחרי שערך כבר היום (רביעי) את אימון הבכורה שלו, אמר עומר דהן: "אני שמח להצטרף להפועל רעננה, ומקווה לעזור לקבוצה להשיג את המטרות שלה השנה".

את הופעת הבכורה עומר דהן יערוך עם פתיחת חלון ההעברות ב-14.1, זאת במעמד שמינית גמר גביע המדינה מול מכבי חיפה באצטדיון רמת גן.

מנכ"ל הקבוצה, ערן אבידור, אמר: "אנחנו שמחים מאוד לצרף את עומר להפועל רעננה. חיפשנו שחקן משמעותי לחלק הקדמי, ועומר עונה על כל מגוון התכונות שחיפשנו בשחקן התקפה. מקווה ששני הצדדים יפיקו את המיטב מהשידוך הזה".

