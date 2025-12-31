יום רביעי, 31.12.2025 שעה 19:36
שונות  >> שיחת היום של שוופס

מימר: יהיה קשה להגיע לפלייאוף אם לא נשתדרג

מאמן בני סכנין ל"שיחת היום": "לא צריכים שחקנים שיצילו אותנו, אלא שיעמיקו את הסגל. ההדחה בגביע? למדנו לא להיתקע על מה שקרה וכבר להסתכל קדימה"

|
שרון מימר (עמרי שטיין)
שרון מימר (עמרי שטיין)

אמש (שלישי) בני סכנין גברה 0:2 על הפועל חיפה במסגרת המחזור ה-16 בליגת העל משערים של ג’ובייר בושנאק ומוסטפא שייח יוסף. מאמן הקבוצה, שרון מימר, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE על מצב הקבוצה והסיכויים להתחרות על מקום בפלייאוף העליון.

אתם במקום החמישי כרגע, מפתיע אותך?
”מפתיע מאוד. אמנם זה רק אמצע סיבוב ויש עוד משחקי השלמה, אבל המקום שאנחנו נמצאים הוא מעבר לציפיות, מאוד גאה בכולם”.

עשיתם יופי של ניצחון, ראינו יכולת טובה סך הכל, אתה מאמין שתוכלו לאיים על המקום בפלייאוף העליון או שזה רחוק מכם?
”העובדות מדברות בעד עצמן, אנחנו כרגע נמצאים בתוך הפלייאוף, יותר קרובים לשם מאשר המאבק על הירידה. לטעמי אם לא נצליח להביא איזה 2-3 שחקנים שישדרגו אותנו יהיה לנו קשה לעשות פלייאוף, אם נביא אז זה ישפר את הסיכויים”.

באיזה עמדות אתם צריכים להביא?
”אנחנו לא צריכים שחקנים שיצילו אותנו, אלא כאלה שיעמיקו את הסגל וייתנו לנו עוד איכות. מעדיף לא לפתוח בתקשורת איזה עמדות”.

שחקני בני סכנין (עמרי שטיין)שחקני בני סכנין (עמרי שטיין)

נראה שהדברים עובדים טוב יותר בהתקפה, אתה מאמין שהדברים באמת יכלו וישתפרו עוד יותר בחלק הקדמי?
”גם מת’יו בוז’וק גם (עוד שחקן מתחת ל-23) וגם סלמן הם שחקנים צעירים שמובילים התקפה בליגת העל ומגיע להם שאפו. הם לא מקבלים מתנות והם הרוויחו את זה ביושר. גם בתקופה לפני הם קיבלו הזדמנויות והשמיים הם הגבול”.

מה הגבול שלך השנה?
”אנחנו שמחים שאנחנו מתרחקים לאזור של התחתית, יהיה קשה מאוד להגיע לפלייאוף אם לא נשתדרג”.

כמה ביאס אותך שלא עליתם בגביע?
”קודם כל עלינו בהרכב משני בגלל פציעות ומחלות של שחקנים ולצערי זה השפיע עלינו מאוד, רציתי לעלות עם ההרכב הכי טוב. אני אחרי עונה שעשיתי חצי גמר עם ריינה וראיתי כמה כיף זה גביע. יפו ניצחו בצדק ולצערי לא היינו מספיק טובים. אנחנו למדנו בחיים לא להיתקע על מה שקרה וכבר להסתכל קדימה. המשחק הזה הוכיח שהקבוצה בריאה כי זה לא משך אותנו למקום רע”.

איך אתה רואה את המאבק למעלה בין ב”ש מכבי ת”א ובית”ר?
”מבחינתי זה מאבק פתוח, אי אפשר לסגור כבר עכשיו”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד נגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */