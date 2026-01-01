"מקרה מיוחד": עתידו של קרבחאל בריאל מדריד

הוא עומד להיכנס שוב לחצי השנה האחרונה של חוזהו, אך המשך דרכו במועדון נראה מובטח. בניגוד לאנטוניו רודיגר ולדויד אלאבה, דני קרבחאל יכול להיות רגוע יחסית לגבי עתידו בריאל מדריד. אף שהוא יחגוג יום הולדת 34 ב-11 בינואר ושיחק רק 445 דקות ב-15 החודשים האחרונים, במועדון עדיין לא קיבלו החלטה סופית אם להציע לו שנה נוספת. עם זאת, בשל המנהיגות שלו בחדר ההלבשה כקפטן, ובגלל שהמגן הימני לא צנח ביכולתו המקצועית חרף חוסר הוודאות סביב כשירותו, המגמה היא להותירו במועדון.

מספר 2 הוותיק עובד ללא הפסקה כדי להתאושש מהפציעה הקשה האחרונה שלו: ניתוח ארתרוסקופי שעבר ב-28 באוקטובר להסרת גוף חופשי מברך ימין, אותה ברך שבה קרע את הרצועה הצולבת והרצועה הצידית באוקטובר 2024. מיד לאחר התאונה הטראומטית ההיא, המועדון פעל במהירות כדי לחדש את חוזהו לשנה נוספת, לעונת 2025/26. המטרה הייתה להעניק לו תמיכה, ביטחון ושקט נפשי במהלך השיקום. כעת, עם זאת, המצב שונה, שכן קרבחאל קרוב לחזרה. למעשה, חזרתו לאימונים היום לאחר החגים תספק רמזים לגבי האפשרות שיצטרף לסגל לסופר קאפ הספרדי בג'דה.

המועדון לא מחפש "מספר 2" חדש

הנימוקים להמשך דרכו במועדון הולכים ומצטברים, ונראה שזה עניין של זמן בלבד. ריאל מדריד אינה מחפשת כרגע מגן ימני ומתמקדת בעמדות אחרות לקראת חלון ההעברות בקיץ. טרנט אלכסנדר ארנולד עדיין לא התבסס בריאל מדריד, והשימוש בפדריקו ואלוורדה בשתי עמדות שונות עלול להצית מחדש את התלונות הלוהטות של האורוגוואי במצבי חירום. בקיצור, בתוכנית הנוכחית קרבחאל נמצא בפנים. במיוחד אם יצליח לבלום את רצף הפציעות האחרון ולהשיג המשכיות בדקות משחק ב-2026, דבר שיחזק עוד יותר את מקומו על הדשא.

דני קרבחאל (IMAGO)

הפעם האחרונה שבה נראה הספרדי, שגם מכוון למונדיאל, הייתה בברכת חג המולד של המועדון. לצד פלורנטינו פרס ו-ואלוורדה, הוא איחל לאוהדים את מיטב האיחולים ל-2026. מאחורי הקלעים הוא עבד קשה החודש כדי לקצר את זמן ההחלמה מהניתוח. ההערכה הייתה להיעדרות של 6 עד 10 שבועות. לפני החג הזה, שבמהלכו נסע לקטאר לבקר את גיסו חוסלו, הוא התקדם היטב. טרנט לא יהיה זמין לסופר קאפ, צ'אבי אלונסו וריאל מדריד מקווים שקרבחאל כן יהיה כשיר למשחק הזה.