יום חמישי, 01.01.2026 שעה 13:25
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4620-5118ברצלונה1
4216-3618ריאל מדריד2
3716-3318אתלטיקו מדריד3
3515-3116ויאריאל4
3317-2217אספניול5
2819-2917בטיס6
2319-2017סלטה ויגו7
2324-1618אתלטיק בילבאו8
2220-2317אלצ'ה9
2026-2417סביליה10
2022-1317חטאפה11
1820-1717אוססונה12
1824-1917מיורקה13
1820-1417אלאבס14
1820-1317ראיו וייקאנו15
1725-2117ריאל סוסיאדד16
1626-1617ולנסיה17
1533-1517ג'ירונה18
1126-717אוביידו19
1029-1716לבאנטה20

"מקרה מיוחד": עתידו של קרבחאל בריאל מדריד

חידוש החוזים של אלאבה ורודיגר מורכב, אך לא כך במקרה של הקפטן. למרות גילו וחוסר הוודאות סביב כשירותו, הרוח נושבת לטובתו להישאר לעונה נוספת

|
דני קרבחאל (IMAGO)
דני קרבחאל (IMAGO)

הוא עומד להיכנס שוב לחצי השנה האחרונה של חוזהו, אך המשך דרכו במועדון נראה מובטח. בניגוד לאנטוניו רודיגר ולדויד אלאבה, דני קרבחאל יכול להיות רגוע יחסית לגבי עתידו בריאל מדריד. אף שהוא יחגוג יום הולדת 34 ב-11 בינואר ושיחק רק 445 דקות ב-15 החודשים האחרונים, במועדון עדיין לא קיבלו החלטה סופית אם להציע לו שנה נוספת. עם זאת, בשל המנהיגות שלו בחדר ההלבשה כקפטן, ובגלל שהמגן הימני לא צנח ביכולתו המקצועית חרף חוסר הוודאות סביב כשירותו, המגמה היא להותירו במועדון.

מספר 2 הוותיק עובד ללא הפסקה כדי להתאושש מהפציעה הקשה האחרונה שלו: ניתוח ארתרוסקופי שעבר ב-28 באוקטובר להסרת גוף חופשי מברך ימין, אותה ברך שבה קרע את הרצועה הצולבת והרצועה הצידית באוקטובר 2024. מיד לאחר התאונה הטראומטית ההיא, המועדון פעל במהירות כדי לחדש את חוזהו לשנה נוספת, לעונת 2025/26. המטרה הייתה להעניק לו תמיכה, ביטחון ושקט נפשי במהלך השיקום. כעת, עם זאת, המצב שונה, שכן קרבחאל קרוב לחזרה. למעשה, חזרתו לאימונים היום לאחר החגים תספק רמזים לגבי האפשרות שיצטרף לסגל לסופר קאפ הספרדי בג'דה.

המועדון לא מחפש "מספר 2" חדש

הנימוקים להמשך דרכו במועדון הולכים ומצטברים, ונראה שזה עניין של זמן בלבד. ריאל מדריד אינה מחפשת כרגע מגן ימני ומתמקדת בעמדות אחרות לקראת חלון ההעברות בקיץ. טרנט אלכסנדר ארנולד עדיין לא התבסס בריאל מדריד, והשימוש בפדריקו ואלוורדה בשתי עמדות שונות עלול להצית מחדש את התלונות הלוהטות של האורוגוואי במצבי חירום. בקיצור, בתוכנית הנוכחית קרבחאל נמצא בפנים. במיוחד אם יצליח לבלום את רצף הפציעות האחרון ולהשיג המשכיות בדקות משחק ב-2026, דבר שיחזק עוד יותר את מקומו על הדשא.

דני קרבחאל (IMAGO)דני קרבחאל (IMAGO)

הפעם האחרונה שבה נראה הספרדי, שגם מכוון למונדיאל, הייתה בברכת חג המולד של המועדון. לצד פלורנטינו פרס ו-ואלוורדה, הוא איחל לאוהדים את מיטב האיחולים ל-2026. מאחורי הקלעים הוא עבד קשה החודש כדי לקצר את זמן ההחלמה מהניתוח. ההערכה הייתה להיעדרות של 6 עד 10 שבועות. לפני החג הזה, שבמהלכו נסע לקטאר לבקר את גיסו חוסלו, הוא התקדם היטב. טרנט לא יהיה זמין לסופר קאפ, צ'אבי אלונסו וריאל מדריד מקווים שקרבחאל כן יהיה כשיר למשחק הזה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */