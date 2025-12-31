יום רביעי, 31.12.2025 שעה 17:36
שונות  >> שיחת היום של שוופס

"לא רצו שטאבי יישאר כי הקהל יאהב אותו"

כוכב העבר של מכבי נתניה, פודי חלפון, ב"שיחת היום": "התוכנית של המועדון הייתה שהוא לא ילבש את המדים כי אז היה להם קשה למכור אותו בגלל הקהל"

מכבי נתניה רוצה לחזור לנצח כדי להתברג בפלייאוף העליון, כאשר הערב (רביעי, 19:30) היא תארח את הפועל פתח תקווה במסגרת המחזור ה-16. כוכב העבר של היהלומים, פודי חלפון, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE על מצב החבורה של יוסי אבוקסיס.

מה קורה בנתניה?
”אלוהים יודע. הקהל מרגיש שיש חוסר ודאות מהסיבה שכל פעם שהשחקנים טיפ טיפה הולכים קדימה אז אתה שומע שכל הקבוצות הגדולות רוצות אותם, אז בשביל להשתיק את הרעש הם אומרים שהם יביאו בלם מפורטוגל. למה לא להשאיר את הסגל ולתת לאוהדים ליהנות?”.

גם על טאבי יש דיבורים?
”אני אמרתי מתחילת השנה שהתוכנית של נתניה היא לא לתת לו ללבוש את המדים של הקבוצה. הם ידעו שהקהל יאהב אותו ולא ירצו להיפטר ממנו אז הם השאילו אותו”.

איך אתה רואה את המשחק הערב מול הפועל פ”ת?
”אני חושב שיהיה הפרש של יותר משני שערים למכבי נתניה”.

ככה אתה מזלזל בהפועל פ”ת?
”אני מעריך את הקבוצה ואת עומר פרץ אבל תראה כמה חסרים יש להם. אני מדבר קודם כל בתור אוהד ואני רוצה שמכבי נתניה תנצח. לנתניה היום יש את אחד הסגלים הכי טובים בליגה. היא קבוצה מרעננת שמשחקת כדורגל פה ונותנת לקהל ליהנות. אני נותן ביקורת אמיתי בכל רגע נתון. כרגע אפילו יוסי אבוקסיס לא מודע לרמת הסגל שלו, ואם הוא היה מודע אז גם את מכבי ת”א הוא היה מנצח”.

שחקני מכבי נתניה חוגגים (רדאד ג'בארה)

יש לכם סגל שיכול לקחת אליפות?
”לא לא. נתניה אם באמת הייתה הולכת לכיוון של חיזוק אז היא הייתה 1-4. אבל הם מצהירים בעצמם שהם קבוצה שמשפרת ומוכרת, אז אי אפשר לסמוך על הדבר הזה. הם עושים קבוצה נחמדה שתשחק ותלהיב, ומצד שני הם מוכרים ומשביחים שחקנים”.

אתה חושש מזה שהרבה שחקנים יעזבו את נתניה בקרוב?
”אם יתנו עכשיו הצעה של 3 מיליון על עזיז אואטרה אז הם ישאירו אותו? לא, הם ימכרו, זה נכון גם לגבי טאבי ועוז בילו”.

אז מה יהיה היום במשחק?
”1:3 לנתניה”.

