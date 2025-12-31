יום רביעי, 31.12.2025 שעה 15:30
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4620-5118ברצלונה1
4216-3618ריאל מדריד2
3716-3318אתלטיקו מדריד3
3515-3116ויאריאל4
3317-2217אספניול5
2819-2917בטיס6
2319-2017סלטה ויגו7
2324-1618אתלטיק בילבאו8
2220-2317אלצ'ה9
2026-2417סביליה10
2022-1317חטאפה11
1820-1717אוססונה12
1824-1917מיורקה13
1820-1417אלאבס14
1820-1317ראיו וייקאנו15
1725-2117ריאל סוסיאדד16
1626-1617ולנסיה17
1533-1517ג'ירונה18
1126-717אוביידו19
1029-1716לבאנטה20

רוברטו קרלוס אושפז בביה"ח, אך יצא מכלל סכנה

דיווח מדאיג מברזיל: אגדת ריאל נכנס להליך כירורגי שהתארך מ-40 דקות ל-3 שעות: "עבר התקף לב וניתוח חירום". מגן העבר עדכן: "עכשיו אני בסדר"

|
רוברטו קרלוס (חגי מיכאלי)
רוברטו קרלוס (חגי מיכאלי)

חדשות לא נעימות הגיעו מברזיל אחרי שנודע כי רוברטו קרלוס אושפז בבית חולים בברזיל בעקבות בעיה לבבית. מגן העבר האגדי של ריאל מדריד וברזיל, כיום בן 52, שהה בחופשה במולדתו כאשר פנה לבדיקה רפואית בעקבות בעיה ברגל, שבה אובחן קריש דם קטן.

במהלך הבדיקות עבר רוברטו קרלוס בדיקת MRI כללית, שבה התברר כי קיימת פגיעה משמעותית בתפקוד הלב. בעקבות הממצאים הוחלט לאשפזו באופן מיידי ולהכניסו להליך כירורגי שבמסגרתו הוכנס קטטר. הניתוח, שאמור היה להימשך כ-40 דקות בלבד, הסתבך והתארך לכמעט שלוש שעות, בשל בעיה שהתעוררה במהלכו.

למרות הדרמה, בסיום ההתערבות הרפואית נמסר כי הכול עבר בהצלחה וכי מצבו של רוברטו קרלוס יציב והוא מחוץ לסכנה, אם כי עדיין תחת השגחה רפואית צמודה. המגן הברזילאי צפוי להישאר באשפוז לפחות 48 שעות נוספות לצורך מעקב, במטרה לוודא שההתאוששות מתקדמת בצורה חיובית.

רוברטו קרלוס (רויטרס)רוברטו קרלוס (רויטרס)

בעיתון ‘אס’ הספרדי יצרו קשר עם השחקן ועם מקורביו, וביקשו להרגיע את אוהדי ריאל מדריד. רוברטו קרלוס עצמו מסר בקצרה: “עכשיו אני כבר בסדר”. עוד בתקשורת הספרדית, בתוכנית ‘Espejo Público’, דיווחו: “רוברטו קרלוס בברזיל עם אשתו ואחד מילדיו, הוא עבר התקף לב והתבצע ניתוח חירום בבית החולים בסאו פאולו”.

באותה תוכנית הוסיפו על אגדת הבלאנקוס: “הוא לא כל כך תשוש שעורקיו יהיו חסומים לחלוטין, כפי שאמרו לי, ובכן, הוא היה ספורטאי עילית. ואני מתעקש, הוא לא סובל מהשמנת יתר, הוא לא חי חיים שהובילו לזה”.

כידוע, רוברטו קרלוס נחשב לאחד המגינים הגדולים בהיסטוריה. הוא שיחק באינטר, אבל זכור במיוחד מתקופתו בריאל, איתה הוא זכה בארבע אליפויות, שלוש פעמים בליגת האלופות ופעמיים בגביע הביניבשתי. הברזילאי שזכה עם הסלסאו במונדיאל 2002, היה זכור במיוחד בזכות הבעיטות האדירות שלו ממרחק וכיום הוא משמש כשגריר של ריאל.

